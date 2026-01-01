Slack이 오늘날 존재하는 유일한 AI 기반 도구는 아니지만, AI에 대한 Slack의 접근 방식에는 타 도구들과 다른 몇 가지 차별점이 있습니다.

조직 내부 데이터는 신뢰할 수 있는 지식 출처입니다. 고객은 조직의 공유된 대화 기록 안에 중요한 정보를 매우 많이 누적하고 있지만, 알 수 있는 정보의 극히 일부만 활용하고 있습니다. Slack의 AI에서는 그 정보를 즉시 쉽게 찾을 수 있습니다.

Slack의 대화형 인터페이스 덕분에 팀은 생성형 AI를 하루 일과에 매끄럽게 포함시킬 수 있습니다. Slack은 브라우저 탭이나 독립형 비서의 기능으로만 역할이 국한된 AI와 달리, 사람들이 이미 작업하고 있는 곳에 직접 AI를 도입하는 것이 AI를 널리 채택하도록 장려하는 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다.