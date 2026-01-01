바로 일하는 곳에서 사용할 수 있는 Slack의 AI.
AI는 생각하도록 만드는 것이 아니라 행동하도록 도와야 합니다. Slack에서는 회사의 지식을 기반으로 구축되어, 강력하면서도 간편한 방식으로 생산성을 높일 수 있습니다.
Slack의 AI를 신뢰하는 전 세계의 기업들입니다.
Slackbot 소개: Slack에 내장된 AI 파트너
Slack에서 새로운 맞춤형 AI인 Slackbot을 만나보세요. Slackbot은 당신과 당신의 작업 공간을 이해하며 다른 동료와 마찬가지로 대화할 수 있습니다. 다가오는 회의 준비, 보고서 분석, 프로젝트 브리프 작성 등 어떤 작업을 하든 Slackbot은 대화를 떠나지 않고도 업무를 처리하도록 도와줍니다.Slack에 대해 자세히 알아보기
스크롤 대신 요약을 확인하세요.
정보는 너무 많고, 시간은 너무 부족하다고요? Slack의 AI는 채널과 스레드를 요약해 매일 한 눈에 정리 기능을 제공하여 최신 사항을 체계적으로 파악하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
97분
사용자가 AI로 매주 절약할 수 있는 평균 업무 시간*
Slack에서 모든 걸 검색하고, 더 많은 업무를 처리하세요.
직장 동료와의 대화, PDF 파일, 소셜 캠페인용 이미지, Google Drive에 묻혀 있는 자료, 지원 티켓, Salesforce의 고객 레코드 등 Slack에서 공유되었거나 통합되어 있다면 검색할 수 있습니다.
프롬프트 없이, 업무를 척척 진행하세요.
클릭 몇 번으로 시간을 절약하는 자동화 기능을 만들고, 대화를 어떤 언어로든 번역하며, AI를 사용해 회의록도 작성할 수 있습니다. Slack의 AI는 도와줄 정도로 똑똑하지만, 방해되지 않을 정도로 섬세합니다.
업무 흐름에 꼭 맞는 생산성.
고객 서비스
AI가 노트를 작성하고 전 직원에게 최신 정보를 알려주는 동안 해결책을 찾는 데 집중하세요.
엔지니어링
조직 전체의 솔루션을 사용하여 Slack을 떠나지 않고도 문제를 해결하세요.
영업
계정 채널을 요약하여 중요한 고객 정보를 확보하고 더 스마트하게 영업하세요.
마케팅
클릭 한 번으로 메시지를 번역해 글로벌 팀이 캠페인을 더 빠르게 시작할 수 있도록 지원하세요.
Slack의 AI는 모두를 위한 기능을 제공합니다.
저는 Slack의 AI가 정말 마음에 듭니다. 특히 하루를 시작할 때 채널 한눈에 정리 기능을 이용해서 빠르게 움직이죠. 매일 직접 해야 할 업무를 줄여주니 효율도 크게 향상되었습니다.
걱정 없이 일하세요.
여러분의 데이터는 여러분의 것입니다. 고객 데이터는 Slack을 절대 벗어나지 않습니다. 대규모 언어 모델(LLM)을 학습시키는 데 고객 데이터를 사용하지 않습니다. 모든 작업은 Slack 내부와 동일한 규정 준수 기준을 지키며 Slack의 안전한 인프라에서 실행됩니다.
자주 묻는 질문
Slack이 오늘날 존재하는 유일한 AI 기반 도구는 아니지만, AI에 대한 Slack의 접근 방식에는 타 도구들과 다른 몇 가지 차별점이 있습니다.
조직 내부 데이터는 신뢰할 수 있는 지식 출처입니다. 고객은 조직의 공유된 대화 기록 안에 중요한 정보를 매우 많이 누적하고 있지만, 알 수 있는 정보의 극히 일부만 활용하고 있습니다. Slack의 AI에서는 그 정보를 즉시 쉽게 찾을 수 있습니다.
Slack의 대화형 인터페이스 덕분에 팀은 생성형 AI를 하루 일과에 매끄럽게 포함시킬 수 있습니다. Slack은 브라우저 탭이나 독립형 비서의 기능으로만 역할이 국한된 AI와 달리, 사람들이 이미 작업하고 있는 곳에 직접 AI를 도입하는 것이 AI를 널리 채택하도록 장려하는 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다.
엔터프라이즈 검색을 사용하면 여러 애플리케이션을 열어 검색하거나 직장 동료에게 묻지 않고도 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. Slack에서 엔터프라이즈 검색을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
AI는 Slack의 신뢰 경계 내에서 실행되며 고객이 Slack 내에서 기대하는 보안 관행 및 규정 준수 기준을 따릅니다. Slack 보안 프로그램은 모든 계층에서 고객 데이터를 보호합니다. Slack에서는 전 세계적으로 널리 인정받는 업계 규정, 보안 및 데이터 개인정보 보호 프레임워크, 프로그램, 그리고 표준을 준수함으로써 고객이 Slack 환경 내에서 위험을 관리하고 데이터를 안전하게 보호할 수 있도록 지원합니다. 또한 Slack을 특정 업계 규정 및 국제 보안과 데이터 개인정보 보호 표준을 충족하도록 구성할 수도 있습니다.
대규모 언어 모델(LLM)을 학습시키는 데 고객 데이터를 사용하지 않으며, LLM 제공업체는 고객 데이터에 액세스할 수 없습니다. LLM은 현재 Slack의 AWS 가상 비공개 클라우드 내에서 직접 호스팅되어 데이터가 Slack의 신뢰 경계 밖으로 전송되지 않습니다.
Slack은 Agentforce에 딱 맞는 대화형 UI입니다. Agentforce로 구축된 에이전트는 Slack 채널, 스레드, DM에서 바로 실행할 수 있어 사용자는 업무 흐름 내에서 바로 데이터를 조회하고, 상황에 맞는 응답을 얻고, 작업을 트리거할 수 있습니다.
Agentforce는 Slack 엔터프라이즈 검색을 통해 실시간 메시지와 파일, 앱 데이터에 액세스하여 업무에 대한 모든 정보를 활용해 정확한 최신 답변을 생성할 수 있습니다. 또한 Salesforce와 여러 시스템에서 정형 데이터를 가져와 에이전트가 정형, 비정형 정보를 모두 추론하여 사용자를 더 효과적으로 지원합니다.
Agentforce 외에도 바로 사용할 수 있는 여러 에이전트 앱들이 준비되어 있습니다. Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday, Writer 등 다양한 앱이 곧 제공될 예정입니다. 지원되는 앱의 전체 리스트는 Marketplace에서 확인하세요
네, Slack을 구매할 수 있는 곳이라면 어디서나 AI를 사용할 수 있습니다. Slack 클라이언트를 다양한 언어로 현지화할 수 있으며, AI 결과에는 사용자가 선택한 언어가 반영됩니다. 또는 AI를 사용해 특정 연계 메시지를 어떤 언어로든 번역할 수도 있습니다.
모든 유료 Slack 플랜에서 AI 기능을 사용할 수 있으므로 팀은 Slack에서 바로 AI를 사용할 수 있습니다. 팀에 적합한 플랜에 대해 자세히 알고 싶다면 Slack 계정 담당자 또는 영업 팀에 문의하세요.
- 1앞서 언급된 정보는 참고용으로만 제공되며 법적 구속력이 있지는 않습니다. 이 정보에 의존하여 구매 결정을 내리지 마십시오. 제품, 특성 또는 기능의 개발, 출시 및 그 시점은 Slack의 단독 재량으로 결정되며 사정에 따라 변경될 수 있습니다.