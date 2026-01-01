언론의 진화에서 한발 앞서가세요

Slack을 사용하여 비즈니스를 혁신하는 최고의 언론사가 되어보세요
제작
보다 빠르고 향상된 콘텐츠
열 명이든, 만 명의 팀이든 Slack은 조직을 민첩하게 유지합니다.
신속한 전달을 위한 워크플로
Slack은 효율적인 프로젝트 관리와 승인 프로세스를 통해 협업 민첩성을 강화합니다.
귀사의 툴키트 통합
콘텐츠 관리 시스템 및 기타 자주 사용하는 앱을 통합하면 주기적인 작업을 자동화하고, 작업을 신속하게 할당하며, 성과를 높이기 위해 데이터를 활용할 수 있습니다.
외부 조직과 원활하게 협업
Slack Connect를 사용하면 내외부의 올바른 인력을 한곳에 안전하게 불러올 수 있습니다.
“생성에서 승인 및 배포까지 몇 시간씩 소요되던 스포츠 행사 하이라이트를 이제는 Slack 덕분에 소셜 채널을 통해 거의 실시간으로 공유할 수 있게 되었습니다.”
투명성
보안도 내 방식대로
Slack에서 투명성의 조절이 자유롭게 가능하다는 건 내외부의 올바른 사람들과 정보를 계속 공유할 수 있다는 뜻입니다.
채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.
사진-프리랜서
프로젝트를 프리랜서 자원에 신속하게 할당
프리미어-론칭
Slack Connect에서 벤더, 고객, 계열사 및 기타 외부 파트너와 직접 협업
신규-파일럿-6월
향후 최고 기밀 쇼를 진행하기 위해 자유롭게 협업할 수 있는 비공개 채널
변화 관리
조직적인 혁신 관리
끊임없이 빠르게 변화하는 산업에서 Slack의 명확한 커뮤니케이션은 조직 전체의 안정성을 도모합니다.
모두가 중요 공지를 확인
채널에서의 커뮤니케이션은 조직의 신뢰를 구축하고 일관성을 유지하도록 도와줍니다.
첫날부터 내역 추적
Slack의 강력한 검색 기능을 통해 모든 내역에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이는 Slack을 더 많이 사용할수록 더 많은 정보를 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.
워크플로
일반 프로세스를 자동화
수많은 타사 앱 통합을 통해 Pagerduty에서 사이트 성능을 모니터링하고, Slack에서 바로 Google 드라이브, 트윗 등으로 문서를 공유할 수 있습니다.모든 앱 통합 보기
Slack으로 업무 효율을 높이는 기업
전 세계 수백만 명이 이미 Slack으로 업무를 처리하고 있습니다.