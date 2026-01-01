언론의 진화에서 한발 앞서가세요

마이크와 카세트가 빠르게 진화하는 언론 환경을 보여줍니다.
뉴스가 이메일보다 더 빠르게 전해지는 세상에서 Slack을 사용하면 앞서 나가는 스토리로 경쟁에서 승리할 수 있습니다.

업계를 선도하는 기업이 Slack을 활용하는 방법:

Slack을 사용하여 비즈니스를 혁신하는 최고의 언론사가 되어보세요

  • Time
  • Conde Nast
  • Economist
  • RGA
  • BBC

제작

보다 빠르고 향상된 콘텐츠

열 명이든, 만 명의 팀이든 Slack은 조직을 민첩하게 유지합니다.

시뮬레이션된 스크린샷에서 월드컵 채널을 사용하여 사진을 조율하고 Twitter 포스트를 작성합니다.
월드컵-취재
김화윤오전 8:46@박소영 님, 경기가 마지막을 향해 가고 있습니다. 결정적인 골 장면을 잡아냈으면 어서 빨리 보내세요!
박소영오전 8:47
결정적인 골 사진JPG from Google Drive
이 파일 업로드됨: 결정적인 골 사진
👀2🎊3
김화윤오전 8:47굉장하네요! 저희가 트윗을 제일 먼저 할 수 있을 것 같은데 반응이 엄청나겠네요. 곧 본사 직원들과 Zoom으로 이야기 나눌 건데 제가 소식은 전달할게요.
#월드컵-취재에(게) 메시지 보내기

  • 신속한 전달을 위한 워크플로

    Slack은 효율적인 프로젝트 관리와 승인 프로세스를 통해 협업 민첩성을 강화합니다.

  • 귀사의 툴키트 통합

    콘텐츠 관리 시스템 및 기타 자주 사용하는 앱을 통합하면 주기적인 작업을 자동화하고, 작업을 신속하게 할당하며, 성과를 높이기 위해 데이터를 활용할 수 있습니다.

  • 외부 조직과 원활하게 협업

    Slack Connect를 사용하면 내외부의 올바른 인력을 한곳에 안전하게 불러올 수 있습니다.

“생성에서 승인 및 배포까지 몇 시간씩 소요되던 스포츠 행사 하이라이트를 이제는 Slack 덕분에 소셜 채널을 통해 거의 실시간으로 공유할 수 있게 되었습니다.”

투명성

보안도 내 방식대로

Slack에서 투명성의 조절이 자유롭게 가능하다는 건 내외부의 올바른 사람들과 정보를 계속 공유할 수 있다는 뜻입니다.

시뮬레이션된 스크린샷에서 새 파일럿 채널을 사용하여 신규 편집 내용을 스크립트에 포스팅합니다.
신규-파일럿-6월
최강훈오후 3:41@박소영 님, 마지막 장면입니다. 의견을 코멘트로 남겨주세요.
파일럿 에피소드 스크립트 V3Document from Google Drive
이 파일 업로드됨: 파일럿 에피소드 스크립트 V3
👍3
박소영오후 3:45Alicia의 캐릭터에 대한 작업이 정말 마음에 들어요. 코멘트로 의견을 남겨 놓을게요.
🙌1
이희영오후 3:46@최강훈 님, 정말 감사합니다! 내일 워크숍 세션 때 프로덕션 팀이랑 같이 검토하면 좋겠네요.
#신규-파일럿-6월에(게) 메시지 보내기
공개적으로 협업하거나 기밀로 작업할 수 있는 채널
채널이란 무엇인가요?

채널은 파일 및 메시지를 팀과 공유할 수 있는 공간입니다. 모든 프로젝트, 주제, 부서 또는 회사에 적합한 기준으로 채널을 만들 수 있습니다.

:
  • 사진-프리랜서

    프로젝트를 프리랜서 자원에 신속하게 할당

  • 프리미어-론칭

    Slack Connect에서 벤더, 고객, 계열사 및 기타 외부 파트너와 직접 협업

  • 신규-파일럿-6월

    향후 최고 기밀 쇼를 진행하기 위해 자유롭게 협업할 수 있는 비공개 채널

변화 관리

조직적인 혁신 관리

끊임없이 빠르게 변화하는 산업에서 Slack의 명확한 커뮤니케이션은 조직 전체의 안정성을 도모합니다.

  • 모두가 중요 공지를 확인

    채널에서의 커뮤니케이션은 조직의 신뢰를 구축하고 일관성을 유지하도록 도와줍니다.

  • 첫날부터 내역 추적

    Slack의 강력한 검색 기능을 통해 모든 내역에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이는 Slack을 더 많이 사용할수록 더 많은 정보를 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.

워크플로

일반 프로세스를 자동화

수많은 타사 앱 통합을 통해 Pagerduty에서 사이트 성능을 모니터링하고, Slack에서 바로 Google 드라이브, 트윗 등으로 문서를 공유할 수 있습니다.

모든 앱 통합 보기
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Slack으로 업무 효율을 높이는 기업

전 세계 수백만 명이 이미 Slack으로 업무를 처리하고 있습니다.

Stroer-Slack-Customer-hero

Slack과 함께 미디어 기업의 브랜드 인지도 높이기

Slack-Customer-RGA-hero

Better service and faster decisions at a global agency

Slack-Customer-Story-BBC

Slack으로 협업 개선

