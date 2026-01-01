Slack과 함께 미디어 기업의 브랜드 인지도 높이기

Bauer Xcel Media는 Bauer Media Group의 디지털 사업부로서, 600개 이상의 인쇄 잡지, 400개의 디지털 제품, 50개 라디오 및 TV 방송국을 전 세계에서 관리하고 있습니다. Bauer Xcel은 디지털 브랜드의 인지도를 높이기 위해 옥외 및 온라인 광고를 제작하는 기업인 Ströer와 제휴했습니다. 이 두 기업은 Slack 채널에서 실시간으로 협업을 수행합니다.

Bauer Xcel과 Ströer는 모두 협업이 시작되기 전부터 Slack을 사용하고 있었습니다. Ströer가 AOR(Agency of Record)이 된 후 두 기업은 새로운 파트너십을 위한 토대를 마련하기 위해 각자 보유하고 있던 기존 워크스페이스를 연결하는 채널을 만들기로 했습니다. 이러한 결합 덕분에 두 기업은 여러 워크스페이스에 로그인하거나 이메일과 Slack 사이를 오갈 필요 없이 주 Slack 인스턴스에서 작업할 수 있게 되었습니다.

Bauer Xcel과 Ströer는 양쪽이 함께 협업할 수 있는 채널을 사용하여 그 어느 때보다도 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다. 빠른 작업 속도는 Bauer Xcel의 온라인 광고에서 발생하는 문제를 해결하는 데 매우 중요합니다.

“이 기능을 사용하면 많은 시간을 절약하는 건 물론, 스트레스도 줄일 수 있습니다. 한곳에서 파일을 공유하고 동일한 통합을 사용할 수 있다는 건 정말 놀라운 일이죠!” Bauer Xcel Media 수석 설계자 Julian Wagner

“광고가 제대로 나오지 않거나, 자바스크립트 오류가 발생하거나, 광고가 누락되었다고 가정해 보세요. 누군가 우리 채널에 문제를 보고할텐데, 다른 회사의 팀도 채널에 있어 도움을 줄 수 있을 겁니다”라고 Bauer의 수석 설계자인 Julian Wagner가 설명합니다. “그러면 에디터, 제품 소유자 및 개발자가 빠르게 대응하여 장애를 해결할 수 있죠.” 이러한 채널에서는 팀이 스크린샷과 짧은 비디오를 공유하여 “잘못된 광고 동작”을 보여줄 수 있다고 Wagner는 말합니다.

공동 채널에서 협업한 덕분에 Bauer와 Ströer는 팀의 성장과 동시에 프로젝트를 진척시킬 수 있었습니다. 두 기업 모두 채널에 저장된 대화 내역에 액세스할 수 있으며, 채널에 가입한 사람은 누구든지 나중에 이 내역을 참조할 수 있습니다. “사람들은 직무를 변경하거나 휴가를 내기도 합니다. 아니면 조직 또는 프로젝트 구조 측면에서 변화를 일으키는 일들이 발생하기도 합니다.” “다른 팀이 손쉽게 채널에 가입해 프로젝트에 합류할 수 있으므로 이제는 극복해야 할 장애물도 장벽도 없죠. 우리는 Slack을 주된 커뮤니케이션 도구로 사용하는 다른 회사들도 이 기능을 사용했으면 하고 바랍니다.”