Slack과 함께 미디어 기업의 브랜드 인지도 높이기

Bauer Xcel Media는 Bauer Media Group의 디지털 사업부로서, 600개 이상의 인쇄 잡지, 400개의 디지털 제품, 50개 라디오 및 TV 방송국을 전 세계에서 관리하고 있습니다. Bauer Xcel은 디지털 브랜드의 인지도를 높이기 위해 옥외 및 온라인 광고를 제작하는 기업인 Ströer와 제휴했습니다. 이 두 기업은 Slack 채널에서 실시간으로 협업을 수행합니다.
Bauer Xcel과 Ströer는 모두 협업이 시작되기 전부터 Slack을 사용하고 있었습니다. Ströer가 AOR(Agency of Record)이 된 후 두 기업은 새로운 파트너십을 위한 토대를 마련하기 위해 각자 보유하고 있던 기존 워크스페이스를 연결하는 채널을 만들기로 했습니다. 이러한 결합 덕분에 두 기업은 여러 워크스페이스에 로그인하거나 이메일과 Slack 사이를 오갈 필요 없이 주 Slack 인스턴스에서 작업할 수 있게 되었습니다.
Bauer Xcel과 Ströer는 양쪽이 함께 협업할 수 있는 채널을 사용하여 그 어느 때보다도 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다. 빠른 작업 속도는 Bauer Xcel의 온라인 광고에서 발생하는 문제를 해결하는 데 매우 중요합니다.
“이 기능을 사용하면 많은 시간을 절약하는 건 물론, 스트레스도 줄일 수 있습니다. 한곳에서 파일을 공유하고 동일한 통합을 사용할 수 있다는 건 정말 놀라운 일이죠!”
“광고가 제대로 나오지 않거나, 자바스크립트 오류가 발생하거나, 광고가 누락되었다고 가정해 보세요. 누군가 우리 채널에 문제를 보고할텐데, 다른 회사의 팀도 채널에 있어 도움을 줄 수 있을 겁니다”라고 Bauer의 수석 설계자인 Julian Wagner가 설명합니다. “그러면 에디터, 제품 소유자 및 개발자가 빠르게 대응하여 장애를 해결할 수 있죠.” 이러한 채널에서는 팀이 스크린샷과 짧은 비디오를 공유하여 “잘못된 광고 동작”을 보여줄 수 있다고 Wagner는 말합니다.
공동 채널에서 협업한 덕분에 Bauer와 Ströer는 팀의 성장과 동시에 프로젝트를 진척시킬 수 있었습니다. 두 기업 모두 채널에 저장된 대화 내역에 액세스할 수 있으며, 채널에 가입한 사람은 누구든지 나중에 이 내역을 참조할 수 있습니다. “사람들은 직무를 변경하거나 휴가를 내기도 합니다. 아니면 조직 또는 프로젝트 구조 측면에서 변화를 일으키는 일들이 발생하기도 합니다.” “다른 팀이 손쉽게 채널에 가입해 프로젝트에 합류할 수 있으므로 이제는 극복해야 할 장애물도 장벽도 없죠. 우리는 Slack을 주된 커뮤니케이션 도구로 사용하는 다른 회사들도 이 기능을 사용했으면 하고 바랍니다.”