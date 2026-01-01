Développement de la notoriété de la marque d’une entreprise médiatique avec Slack

Bauer Xcel Media est la division numérique de Bauer Media Group, qui gère plus de 600 magazines imprimés, 400 produits numériques ainsi que 50 stations de télévision et de radio dans le monde. Bauer Xcel a fait appel à Ströer, une entreprise de publicité qui utilise aussi bien les médias traditionnels que les médias en ligne, pour renforcer la notoriété de ses marques numériques. Tout le travail collaboratif et tous les échanges se font dans un canal Slack.

Bauer Xcel et Ströer utilisaient déjà Slack avant que les deux entreprises ne travaillent ensemble. Quand Ströer est devenu l’agence de coordination de Bauer Xcel, les deux entreprises ont décidé de créer un canal pour connecter leurs espaces de travail respectifs et, ainsi, poser la première pierre de leur nouveau partenariat. Grâce à ce système, les deux entreprises peuvent travailler ensemble depuis leur espace de travail habituel : plus aucun besoin de se connecter à de multiples interfaces ou de jongler entre ses e-mails et Slack.

Grâce à ce canal destiné au travail collaboratif entre les deux entreprises, les équipes de Bauer Xcel et de Ströer peuvent travailler plus efficacement que jamais. Ce gain de productivité a été crucial dans la résolution d’anomalies qui se sont produites dans des annonces publicitaires en ligne de Bauer Xcel.

« L’utilisation de cette fonctionnalité (les canaux partagés) nous fait gagner beaucoup de temps et nous épargne beaucoup de stress. Le partage de fichiers, l’utilisation des mêmes intégrations, tout cela en un seul et même endroit... c'est tout simplement formidable ! » Julian Wagner Architecte logiciel en chef, Bauer Xcel Media

« Imaginons qu’une annonce publicitaire ne fonctionne pas, qu’elle contienne une erreur JavaScript ou qu’elle soit tout simplement introuvable. Cela sera immédiatement signalé sur notre canal, et toute l’équipe de l’entreprise partenaire pourra également apporter son aide », explique Julian Wagner, architecte logiciel en chef chez Bauer. « Les éditeurs de logiciels, les propriétaires de produits et les développeurs peuvent réagir rapidement et corriger les incidents. » Dans le canal, les équipes partagent des captures d’écran et de courtes vidéos pour illustrer le « comportement erroné » de certaines annonces publicitaires, explique M. Wagner.

Travailler ensemble dans un canal a également permis à Bauer et Ströer de faire avancer leurs projets alors que leurs équipes évoluaient et se développaient. Chacune des deux équipes a accès à l’historique des conversations du canal, et tout membre qui rejoint le canal peut s’y référer. « Les personnes changent de rôle dans leur entreprise, prennent des congés... Il existe toujours quelque chose qui vient modifier l’organisation d’un projet ou même bouleverser sa structure », explique M. Wagner. « Maintenant, il n’y a plus aucun obstacle majeur à surmonter, car il est très facile pour un membre de l’équipe partenaire de rejoindre un canal et d’apporter sa contribution pour faire avancer les projets en cours. Nous espérons avoir bientôt l’occasion d’utiliser cette fonctionnalité avec d’autres entreprises qui utilisent Slack comme outil principal pour la gestion de leurs communications ».