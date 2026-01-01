Stroer-Slack-Customer-hero

Ampliación del conocimiento de la marca de una empresa de comunicación con Slack

"Esta función nos ahorra mucho tiempo y estrés. Es maravilloso contar con un lugar centralizado donde compartir todos nuestros archivos y utilizar las mismas integraciones".

Julian WagnerArquitecto sénior, Bauer Ströer

Bauer Xcel Media, la división digital del grupo Bauer Media, administra más de 600 revistas impresas, 400 productos digitales y 50 emisoras de radio y televisión de todo el mundo. Bauer Xcel reclutó a Ströer, una empresa de publicidad en línea y en espacios públicos, para fortalecer la imagen de sus marcas digitales. Su colaboración se desarrolla en un canal de Slack.

Bauer Xcel y Ströer usaban Slack antes de que ambas empresas comenzaran a trabajar juntas. Cuando Ströer se convirtió en la agencia oficial de Bauer Xcel, decidieron crear un canal compartido que conectara ambos espacios de trabajo y sentara las bases de su nueva alianza. De esta forma, ambas partes podían trabajar desde sus entornos de trabajo habituales de Slack sin necesidad de conectarse a varios espacios de trabajo ni de cambiar entre la aplicación de correo electrónico y Slack.

Al contar con un canal donde pueden colaborar, los equipos de Bauer Xcel y Ströer trabajan más rápido que nunca. Esta velocidad resulta fundamental a la hora de resolver cualquier problema en los anuncios en línea de Bauer Xcel.

“Esta función nos ahorra mucho tiempo y estrés. Es maravilloso contar con un lugar centralizado donde compartir todos nuestros archivos y utilizar las mismas integraciones”.

Julian WagnerArquitecto sénior, Bauer Xcel Media

"Supongamos que un anuncio no funciona debido a un error de JavaScript o que falta un anuncio. Alguien publica el problema en nuestro canal y el equipo de la otra empresa se pone manos a la obra para solucionarlo", explica Julian Wagner, arquitecto sénior de Bauer. "Editores, propietarios de productos y programadores pueden reaccionar con rapidez y solucionar las incidencias". En el canal, los equipos comparten capturas de pantalla y pequeños videos para ilustrar el "comportamiento erróneo del anuncio", afirma Wagner.

El trabajo en equipo desde un canal compartido también les permitió a Bauer y Ströer avanzar en sus proyectos a medida que sus equipos crecen y evolucionan. Como ambos equipos tienen acceso al historial de conversaciones almacenado en el canal, los nuevos miembros pueden consultarlo en cualquier momento. "Las personas asumen nuevas responsabilidades o se toman un tiempo libre, o se dan distintas circunstancias que modifican la organización o la estructura de un proyecto", explica Wagner. "Ahora no existen obstáculos ni barreras que superar porque resulta muy fácil para cualquiera de los dos equipos unirse a un canal y avanzar en los proyectos. En un futuro queremos ampliar el uso de esta función a otras empresas que también utilizan Slack como su principal herramienta de comunicación”.

Resumen del cliente

Sector

Multimedia

Tamaño de la empresa

Enterprise

Departamento

TI

Integraciones de Slack destacadas

Más historias para ti

1-800Accountant amplía sus operaciones durante la temporada impositiva con Slack y Agentforce

Escalamiento más inteligente: Anthropic ahorra millones y trabaja más rápido con Slack

Desde el desarrollo del producto hasta la creación de asociaciones: uso de Slack por Zenni Optical

Cómo Box usa Slack para reducir las reuniones y acelerar las negociaciones

1-800Accountant amplía sus operaciones durante la temporada impositiva con Slack y Agentforce

Escalamiento más inteligente: Anthropic ahorra millones y trabaja más rápido con Slack

Desde el desarrollo del producto hasta la creación de asociaciones: uso de Slack por Zenni Optical

Cómo Box usa Slack para reducir las reuniones y acelerar las negociaciones