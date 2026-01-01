Cómo un medio de comunicación logró aumentar la visibilidad de su marca gracias a Slack

Bauer Xcel Media, la división digital del grupo Bauer Media, gestiona más de 600 revistas impresas, 400 productos digitales y 50 emisoras de radio y televisión de todo el mundo. Bauer Xcel ha reclutado a Ströer, una empresa de publicidad en línea y de espacios públicos, para fortalecer la imagen de sus marcas digitales. Su colaboración se desarrolla en un canal de Slack.

Bauer Xcel y Ströer utilizaban Slack antes de iniciar su colaboración. Cuando Ströer se convirtió en la agencia oficial de Bauer Xcel, decidieron crear un canal que conectara ambos espacios de trabajo y sentara las bases de su nueva colaboración. De esta forma, ambas partes podían trabajar desde sus entornos de trabajo habituales de Slack, sin necesidad de conectarse a múltiples espacios de trabajo ni de alternar entre la aplicación de correo electrónico y Slack.

Al contar con un canal desde donde colaborar, los equipos de Bauer Xcel y Ströer trabajan más rápido que nunca. Esta velocidad ha resultado fundamental a la hora de resolver cualquier incidencia en los anuncios en línea de Bauer Xcel.

“Esta función nos ahorra mucho tiempo y estrés. Es maravilloso contar con un lugar central donde compartir todos nuestros archivos y utilizar las mismas integraciones.” Julian Wagner Arquitecto principal, Bauer Xcel Media

“Supongamos que un anuncio no funciona debido a un error de JavaScript o que falta un anuncio. Alguien publica el problema en nuestro canal y el equipo de la otra empresa se pone manos a la obra para solucionarlo”, explica Julian Wagner, arquitecto sénior de Bauer. “Los editores, responsables de producto y programadores pueden reaccionar con rapidez y solucionar las incidencias”. En el canal, los equipos comparten capturas de pantalla o pequeños vídeos para ilustrar el “comportamiento erróneo del anuncio”, explica Wagner.

El trabajo en equipo desde un canal conjunto también ha permitido a Bauer y Ströer avanzar en sus proyectos a medida que sus equipos crecen y evolucionan. Como ambos equipos tienen acceso al historial de conversaciones almacenado en el canal, los nuevos miembros pueden consultarlo en cualquier momento. “La gente cambia de puesto dentro de la empresa, se toma unos días de vacaciones o se dan distintas circunstancias que traen cambios en la organización o la estructura de un proyecto”, explica Wagner. “Ahora no existen obstáculos ni barreras que no se puedan superar, porque resulta muy fácil para cualquiera de los dos equipos unirse a un canal y continuar trabajando en los proyectos. En un futuro queremos ampliar el uso de esta función a otras empresas que también utilizan Slack como su principal herramienta de comunicación”.