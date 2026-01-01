Stroer-Slack-Customer-hero

透過 Slack 強化媒體公司的品牌識別度

「使用這項功能為我們省下大把時間，也減輕不少壓力。在單一空間共用檔案，在單一空間使用相同整合功能，這一切真的超讚！」

Bauer Ströer資深系統架構師Julian Wagner

Bauer Xcel Media 是 Bauer 媒體集團的數位部門，Bauer 媒體集團管理全球超過 600 家實體雜誌、400 個數位產品，以及 50 家電台與電視台。Bauer Xcel 委託戶外和線上廣告公司 Ströer 來協助提升他們的數位品牌識別度。而雙方的協作全都在 Slack 頻道上進行。

雙方合作之前，Bauer Xcel 和 Ströer 都已經在使用 Slack。Ströer 成為 Bauer Xcel 的代理商之後，雙方決定要建立頻道來連結雙方現有的工作空間，為新的夥伴關係奠定基礎。如此一來，雙方就可以從各自主要的 Slack 執行個體進行工作，不需要登入多個工作空間或在電子郵件與 Slack 之間切換。

使用雙方團隊都可以協作的頻道之後，Bauer Xcel 和 Ströer 團隊就能以前所未見的速度展開工作。在疑難排解 Bauer Xcel 線上廣告的各種故障時，這樣的速度更是重要。

「假設有廣告無法運作、發生 JavaScript 錯誤，或是有廣告不見了，有人會把問題張貼到我們的頻道，對方公司的團隊就會來提供協助。」Bauer 的資深系統架構師 Julian Wagner 解釋。「編輯、產品負責人和開發人員都可以快速反應並解決問題事件。」Wagner 表示，在頻道中，團隊會分享截圖和短片來說明「錯誤廣告行為」。

在共同頻道合作也讓 Bauer 和 Ströer 在自家團隊的成長和進步的同時，也能推動專案進行。雙方團隊都可以存取儲存在頻道中的對話紀錄，任何加入頻道的人也可以在日後參考。「人員的職務會變換、人員會休假，或是有其他事發生，導致組織或專案架構變動。」Wagner 解釋。「現在沒有任何阻礙或障礙需要克服，因為其他團隊要加入頻道並且持續推動專案，一點也不困難。我們很期待把推廣這項功能的用途，擴展到其他也使用 Slack 作為主要溝通工具的公司。」

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍,讓客戶感受截然不同的零售體驗

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工

