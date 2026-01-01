Medienhaus steigert Markenbekanntheit mit Slack

Bauer Xcel Media ist die digitale Sparte der Bauer Media Group, die weltweit mehr als 600 Print-Magazine, 400 digitale Produkte und 50 Radio- und TV-Sender managt. Bauer Xcel hat Ströer, ein Unternehmen für Außenwerbung und Online-Marketing beauftragt, für eine größere Bekanntheit seiner digitalen Marken zu sorgen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen findet in einem Slack-Channel statt.

Sowohl Bauer Xcel als auch Ströer nutzten Slack bereits, bevor sie mit ihrer Zusammenarbeit begannen. Als Ströer zur offiziellen Agentur von Bauer Xcel wurde, entschied man sich, einen Channel zu etablieren, der die beiden bestehenden Workspaces verbinden sollte. Damit wurde der Grundstein für die neue Partnerschaft der beiden Unternehmen gelegt. Praktisch bedeutete dies, dass beide Seiten von ihren primären Slack-Instanzen aus arbeiten konnten, ohne sich in mehrere Workspaces einloggen oder zwischen E-Mail und Slack wechseln zu müssen.

Indem sie einen Channel nutzen, in welchem beide Projekt-Teams zusammenarbeiten und sich abstimmen, können die Projekt-Teams von Bauer Xcel und Ströer schneller als je zuvor arbeiten. Dieses beschleunigte Arbeitstempo war ausschlaggebend, als es darum ging, Störungen bei der Schaltung der Online-Anzeigen von Bauer Xcel zu beheben.

„Diese Funktion erspart uns viel Zeit und Stress. Teilen von Dateien an einem zentralen Ort, Nutzung der gleichen Integrationen an einem Ort – das Ganze ist schon ziemlich genial!“ Julian Wagner Senior Architect, Bauer Xcel Media

„Gehen wir zum Beispiel davon aus, dass eine Anzeige nicht funktioniert, sie einen JavaScript-Fehler hat oder eine Anzeige gänzlich fehlt. In einem solchen Fall wird jemand das Problem in unserem Channel posten, worauf das Projekt-Team des anderen Unternehmens uns zeitnah unterstützen kann“, erklärt Julian Wagner, Senior Architect bei Bauer. „Redakteure und Redakteurinnen, Produktinhaber und -inhaberinnen sowie Entwickler und Entwicklerinnen können schnell reagieren und auftretende Vorfälle umgehend beheben.“ Innerhalb des Channels teilen die Projekt-Teams Screenshots und kleine Videos, um ‚fehlerhaftes Anzeigenverhalten‘ zu veranschaulichen“, sagt Wagner.

Die Zusammenarbeit in einem Channel hat es Bauer und Ströer zudem ermöglicht, Projekte voranzubringen, während ihre Projekt-Teams wachsen und sich weiterentwickeln. Beide Projekt-Teams haben Zugriff auf den im Channel gespeicherten Unterhaltungsverlauf und alle, die dem Channel beitreten, können sich dann später darauf beziehen. „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wechseln ihre Positionen, nehmen sich frei oder es passieren andere Dinge, die Änderungen innerhalb des Unternehmens oder an der Projektstruktur mit sich bringen“, erklärt Wagner. „Jetzt gibt es keine zu überwindenden Hürden oder Barrieren mehr, denn es ist für das andere Projekt-Team ebenso einfach, sich einem Channel anzuschließen und die Projekte voranzutreiben. Wir freuen uns schon darauf, die Nutzung dieser Funktion auf andere Unternehmen auszuweiten, die Slack ebenfalls als ihr primäres Kommunikations-Tool verwenden.“