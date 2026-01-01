Expansão da notoriedade da marca de uma empresa de mídia com o Slack

A Bauer Xcel Media é a divisão digital do Bauer Media Group, que gerencia mais de 600 revistas impressas, 400 produtos digitais e 50 estações de rádio e televisão no mundo todo. A Bauer Xcel contratou a Ströer, uma empresa de publicidade on-line externa, para aumentar a notoriedade de suas marcas digitais. A colaboração entre elas ocorre em um canal do Slack.

Tanto a Bauer Xcel quanto a Ströer usavam o Slack antes de começarem a trabalhar juntas. Quando a Ströer se tornou a agência de registros da Bauer Xcel, eles decidiram criar um canal compartilhado para conectar seus workspaces existentes e iniciar o planejamento base de sua nova parceria. Isso significa que ambos os lados poderiam trabalhar de suas instâncias primárias do Slack sem precisar fazer login em vários workspaces ou alternar entre o e-mail e o Slack.

Ao usar um canal compartilhado no qual as duas equipes pudessem colaborar, as equipes da Bauer Xcel e da Ströer puderam trabalhar mais rápido do que nunca. Essa velocidade tem sido fundamental para solucionar problemas de falhas nos anúncios on-line da Bauer Xcel.

“Usar esse recurso nos economiza muito tempo e elimina muito estresse. O compartilhamento de arquivos e a utilização das mesmas integrações em um único lugar é simplesmente incrível!” Julian Wagner Arquiteto sênior, Bauer Xcel Media

"Imagine que um anúncio não está funcionando: ele pode estar com um erro de JavaScript ou estar ausente. Então, alguém posta o problema no canal compartilhado e a equipe da outra empresa está lá para ajudar", explica Julian Wagner, Arquiteto sênior da Bauer. "Editores, proprietários de produtos e desenvolvedores podem reagir rapidamente e corrigir os incidentes." No canal, as equipes compartilham capturas de tela e vídeos curtos para ilustrar o "comportamento errôneo do anúncio", diz Wagner.

Trabalhar juntos em um canal compartilhado também permite que a Bauer e a Ströer mantenham os projetos em desenvolvimento conforme suas equipes crescem e evoluem. Ambas as equipes têm acesso ao histórico de conversas armazenado no canal, e qualquer pessoa pode entrar no canal para consultá-lo mais tarde. "As pessoas mudam de função, tiram férias, ou outras coisas podem acontecer e mudar a organização ou a estrutura interna do projeto", explica Wagner. "Agora, não tem obstáculo nem barreira para se ultrapassar, pois é bem fácil para a outra equipe entrar no canal e manter os projetos em desenvolvimento. Estamos ansiosos para expandir o uso desse recurso para outras empresas que também usam o Slack como a principal ferramenta de comunicação."