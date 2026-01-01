Como a Box usa o Slack para reduzir reuniões e acelerar negócios

Sobre a Box

Onde 115.000 empresas colaboram no que é mais importante

A Box é líder em gerenciamento inteligente de conteúdo e permite que empresas impulsionem a colaboração, administrem todo o ciclo de vida do conteúdo, protejam conteúdo importante e transformem fluxos de trabalho de negócios com IA corporativa. Com mais de 115.000 clientes em todo o mundo, a Box potencializa a colaboração entre departamentos, parceiros e plataformas.

“O conceito de ‘painel unificado’ sempre foi o objetivo principal para os CIOs: menos troca de telas, menos atrito e mais foco. Se as pessoas permanecerem no Slack e realizarem de 75% a 80% do trabalho, o ganho de produtividade em toda a empresa será significativo.” Ravi Malick SVP e CIO global, Box

O desafio

Complexidade das vendas encontra atrito operacional

Por ser uma empresa de SaaS, a Box depende de relacionamentos sólidos com clientes e de um trabalho fluido entre as equipes de lançamento no mercado para impulsionar o crescimento, reter clientes e permanecer competitiva em um mercado de ritmo acelerado. No entanto, em um ambiente corporativo complexo, com dezenas de ferramentas, longos ciclos de negociação e altas expectativas, o atrito interno tornava mais difícil agir com rapidez, manter a coordenação e agregar valor aos clientes.

“As vendas hoje são mais complexas do que há 30 anos”, disse Mark Wayland, diretor executivo de receita da Box. “Os compradores estão mais sofisticados, fazem a própria pesquisa e são bombardeados com mensagens. Para se destacar, vendedores precisam construir relacionamentos mais fortes e se diferenciar rapidamente.”

A Box precisava de uma maneira melhor de coordenar equipes, manter as conversas com os clientes em andamento e responder com agilidade tanto a riscos quanto a oportunidades.

“Assim que você abre um canal do Slack Connect com um cliente, todo o ciclo da negociação muda. Você não fica mais preso às caixas de entrada de e-mail. Você passa a ter visibilidade, continuidade e contexto em tempo real.” Mark Wayland Diretor executivo de receita, Box

Como a Box trabalha melhor com o Slack

O Slack ajuda a Box a reduzir reuniões, automatizar fluxos de trabalho e economizar US$ 5 milhões anualmente.

O Slack é o sistema operacional da Box. Toda negociação tem um canal dedicado no Slack, e os canais compartilhados do Slack Connect com clientes e clientes em potencial tornam mais fácil ganhar velocidade sem os atrasos do e-mail.

“Quando um canal do Slack Connect é aberto com um cliente, a comunicação tem altíssima qualidade”, disse Wayland. “Sem filtros de spam, sem conversas perdidas, apenas um diálogo direto e contínuo.”

Um workspace mais inteligente, interna e externamente

Internamente, representantes de vendas trabalham de forma multifuncional dentro dos canais, enquanto os gerentes usam canais individuais no Slack com seus subordinados diretos, criando uma base de conhecimento que evolui com o tempo.

“Vindo do lado de negócios e tendo liderado equipes de vendas, sempre me concentrei em como reduzir o atrito no processo de vendas”, disse Ravi Malick, SVP e CIO global. “É isso que o Slack possibilita em todo o ciclo de vida das vendas.”

Com o Salesforce e a Box integrados ao Slack, as equipes de negociação podem acessar arquivos, gerenciar oportunidades e atualizar registros em um só lugar. “Representantes de vendas podem atualizar o Salesforce direto pelo Slack enquanto colaboram com a equipe, o que mantém os dados organizados e confiáveis”, disse Wayland.

Usando a metodologia de valor interno do Slack, a Box tem o potencial de economizar uma estimativa de US$ 5 milhões anualmente impulsionada pela redução do tempo gasto em reuniões, maior automação e comunicação em tempo real com os clientes.

Um ecossistema conectado em mais de 600 organizações

A Box usa o Slack Connect em todo o seu ecossistema, colaborando agora com mais de 600 organizações externas por meio de canais compartilhados. Desde parcerias com a Okta em iniciativas de lançamento no mercado até o desenvolvimento conjunto de integrações do Slack com a própria equipe de engenharia do Slack, esses canais criam fluxos de trabalho rápidos, seguros e de alta qualidade entre diferentes empresas. Os cronogramas de fornecedores ficam mais claros. O suporte se torna mais rápido. E os relacionamentos se fortalecem.

Feito para interoperabilidade e para o futuro

Esse workspace tão conectado reflete uma filosofia maior. “O Slack se destaca porque é interoperável”, disse Wayland. “É possível integrá-lo com qualquer coisa. Essa flexibilidade é uma enorme vantagem, sobretudo à medida que avançamos para a era dos agentes.”

A Box já está trabalhando com clientes em comum e implementando casos de uso interno de agentes de IA. Agentes distribuídos pelo Slack, Salesforce e Box colaborarão para apoiar fluxos de trabalho como planejamento de contas e pesquisa de clientes, gerando insights de dados estruturados e não estruturados.

“Estamos totalmente comprometidos com o Agentforce”, disse Wayland. “Se eu assumo um relacionamento com um cliente de 20 anos, quero saber quem são os principais executivos, o histórico de uso, os termos de contrato e os problemas atuais em todas as plataformas: Slack, Salesforce e Box. Com agentes de IA, podemos consultar esse contexto na hora.”

“O Agentforce permite conectar fluxos de trabalho entre sistemas. Você faz uma pergunta no Slack, e o agente busca informações no Box e no Salesforce para entregar uma resposta completa. Essa é a experiência que queremos oferecer aos nossos 115.000 clientes.” Aaron Levie CEO, Box

Próximos passos

A Box expande o trabalho mais inteligente para toda a empresa

A Box vai expandir o uso do Agentforce para toda a organização de vendas, usando agentes inteligentes para simplificar fluxos de trabalho como planejamento de contas, qualificação de negócios e pesquisa de clientes. Os agentes no Slack e no Salesforce vão gerar insights de dados estruturados, enquanto os agentes do Box buscarão informações em documentos e conteúdo não estruturado, combinando-se para entregar uma visão unificada e rica em contexto de cada cliente.

A Box prevê que os agentes de IA operarão entre os sistemas com a mesma naturalidade que as pessoas, recuperando e compartilhando informações na velocidade da luz. “Você poderia perguntar a alguém no Slack: ‘Você tem um documento com esta informação?’ e essa pessoa iria encontrá-lo e enviar o link”, disse o CEO Aaron Levie. “Os agentes de IA no Slack serão capazes de fazer isso 100 vezes mais rápido, para qualquer caso de uso e em escala massiva, sem esgotar seus recursos humanos.”

Além das vendas, a Box está explorando fluxos de trabalho com agentes de IA para integração, treinamento e transferências de clientes. Na TI, as equipes estão começando a usar consultas em linguagem natural no Slack para acessar instantaneamente métricas operacionais, como vulnerabilidades que paralisam o trabalho ou o tempo médio de resolução, eliminando atrasos e relatórios manuais.

O Slack se tornou uma ponte na Box, ligando equipes, ferramentas e a inteligência que as impulsiona. “Você poderia tirar muitas ferramentas antes de tirar o Slack”, disse Wayland. “O futuro reside neste tipo de plataforma aberta e interoperável, onde os agentes de IA podem trabalhar perfeitamente entre si e com humanos. Esse tipo de coordenação definirá a próxima era da produtividade empresarial.”