Come Box usa Slack per ridurre le riunioni e accelerare le trattative

Informazioni su Box

Dove 115.000 aziende collaborano su ciò che conta davvero

Box è leader nell'Intelligent Content Management e consente alle organizzazioni di favorire la collaborazione, gestire l'intero ciclo di vita dei contenuti proteggendo quelli critici e trasformare i flussi di lavoro con l'IA aziendale. Con oltre 115.000 clienti in tutto il mondo, Box supporta la collaborazione tra reparti, partner e piattaforme.

“La “vista unificata” è da sempre il sacro graal per i CIO: meno passaggi, meno attriti, più concentrazione. Se le persone possono rimanere in Slack e portare a termine il 75-80% del loro lavoro, l’impatto sulla produttività aziendale è significativo.” Ravi Malick Vicepresidente senior e CIO globale, Box

La sfida

La complessità delle vendite incontra le frizioni operative

In qualità di azienda SaaS, Box dipende da solide relazioni con i clienti e da un'esecuzione fluida tra i team go-to-market per promuovere la crescita, fidelizzare i clienti e rimanere competitiva in un mercato in rapida evoluzione. Tuttavia, in un ambiente aziendale complesso con decine di strumenti, lunghi cicli di negoziazione e aspettative elevate, le frizioni interne rendevano più difficile muoversi rapidamente, rimanere coordinati e offrire valore ai clienti.

“Le vendite oggi sono più complesse rispetto a 30 anni fa”, ha affermato Mark Wayland, Chief Revenue Officer di Box. “Gli acquirenti sono più sofisticati, fanno le proprie ricerche e vengono bombardati da messaggi in entrata. Per emergere dalla confusione e distinguersi, i venditori devono costruire relazioni più solide e differenziarsi rapidamente.”

Box aveva bisogno di un modo migliore per coordinare i team, mantenere vivo il dialogo con i clienti e rispondere rapidamente sia ai rischi che alle opportunità.

“Quando apri un canale di Slack Connect con un cliente, l'intero ciclo di trattativa cambia. Non sei più bloccato nelle caselle di posta: hai visibilità, continuità e contesto in tempo reale.” Mark Wayland Chief Revenue Officer, Box

Come Box funziona meglio con Slack

Slack aiuta Box a ridurre le riunioni, automatizzare i flussi di lavoro e risparmiare 5 milioni di dollari all'anno

Slack è il sistema operativo di Box. Ogni trattativa ha un canale Slack dedicato e i canali di Slack Connect condivisi con clienti e potenziali clienti facilitano l’avanzamento delle opportunità senza i ritardi dovuti alle e-mail.

“Quando viene aperto un canale di Slack Connect con un cliente, si tratta di una comunicazione ad alta fedeltà”, ha dichiarato Wayland. “Nessun filtro antispam, nessuna conversazione persa, solo un dialogo diretto e continuo.”

Un’area di lavoro più intelligente, dentro e fuori

Internamente, i rappresentanti di vendita lavorano in modo trasversale all'interno dei canali, mentre i manager utilizzano canali individuali di Slack con i propri sottoposti diretti, creando nel tempo una knowledge base in continua evoluzione.

“Provenendo dal settore commerciale e avendo guidato team di vendita, mi sono sempre concentrato su come ridurre gli attriti nel processo di vendita”, ha spiegato Ravi Malick, Vicepresidente senior e CIO globale. “Ed è proprio questo che Slack fa lungo l'intero ciclo di vendita.”

Con Salesforce e Box integrati in Slack, i team addetti alle trattative possono accedere ai file, gestire le opportunità e aggiornare i record in un unico posto. “I rappresentanti di vendita possono aggiornare Salesforce direttamente da Slack mentre collaborano con il proprio team, mantenendo i dati puliti”, ha aggiunto Wayland.

Grazie alla metodologia di valore interno di Slack, Box ha avuto il potenziale per risparmiare circa 5 milioni di dollari all'anno grazie alla riduzione del tempo speso in riunioni, a una maggiore automazione e alla comunicazione in tempo reale con i clienti.

Un ecosistema connesso tra oltre 600 organizzazioni

Box utilizza Slack Connect in tutto il suo ecosistema, collaborando oggi con più di 600 organizzazioni esterne attraverso canali condivisi. Dalla partnership con Okta per iniziative go-to-market allo sviluppo congiunto di integrazioni Slack insieme al team di progettazione di Slack, questi canali creano flussi di lavoro rapidi, sicuri e ad alta fedeltà in tutte le aree aziendali. Le tempistiche dei fornitori sono più chiare. L’assistenza diventa più veloce. E le relazioni si rafforzano.

Progettato per l'interoperabilità e pensato per il futuro

Questa area di lavoro strettamente connessa riflette una filosofia più ampia. “Slack si distingue perché è interoperabile”, ha dichiarato Wayland. “Può essere integrato con qualsiasi cosa. Questa flessibilità è un enorme vantaggio, soprattutto ora che stiamo entrando nell'era agentica.”

Box sta già collaborando con clienti comuni e implementando casi d'uso interni basati su agenti di IA. Gli agenti di Slack, Salesforce e Box lavoreranno insieme per supportare flussi di lavoro come la pianificazione degli account e le ricerche sui clienti, ricavando informazioni da dati strutturati e non strutturati.

“Abbiamo puntato tutto su Agentforce”, ha affermato Wayland. “Se prendo in carico una relazione con un cliente ventennale, voglio conoscere i dirigenti chiave, la cronologia di utilizzo, i termini contrattuali e le questioni aperte su Slack, Salesforce e Box. Con gli agenti di IA, possiamo ottenere subito quel contesto.”

“Agentforce ci permette di connettere i flussi di lavoro tra diversi sistemi. Poni una domanda in Slack e l'agente attinge da Box e Salesforce per fornire una risposta completa. Questo è il tipo di esperienza che vogliamo offrire ai nostri 115.000 clienti.” Aaron Levie CEO, Box

I prossimi passi

Box estende il lavoro più intelligente in tutta l’azienda

Box estenderà l'utilizzo di Agentforce all'intera organizzazione di vendita, impiegando agenti intelligenti per semplificare flussi di lavoro come la pianificazione degli account, la qualificazione delle trattative e le ricerche sui clienti. Gli agenti in Slack e Salesforce estrarranno informazioni dai dati strutturati, mentre gli agenti di Box attingeranno da documenti e contenuti non strutturati, combinandosi per offrire una visione unificata e ricca di contesto di ciascun cliente.

Box vede gli agenti di IA operare sui sistemi con la stessa naturalezza delle persone, recuperando e condividendo informazioni alla velocità della luce. “Potresti chiedere a qualcuno in Slack: “Hai un documento con queste informazioni?” e quella persona andrebbe a cercarlo e ti manderebbe il link”, ha spiegato il CEO Aaron Levie. “Gli agenti di IA di Slack saranno in grado di farlo 100 volte più velocemente, per qualsiasi caso d'uso e su larga scala, senza impegnare risorse umane.”

Oltre alle vendite, Box sta esplorando flussi di lavoro basati su agenti di IA per l'onboarding, il coaching e il passaggio di consegne dei clienti. In ambito IT, i team hanno iniziato a utilizzare query in linguaggio naturale in Slack per accedere istantaneamente a metriche operative come vulnerabilità di blocco o tempi medi di risoluzione, eliminando ritardi e reportistica manuale.

Slack è diventato il tessuto connettivo di Box, collegando team, strumenti e l'intelligenza che li guida. “Si potrebbero eliminare molti strumenti prima di poter eliminare Slack”, ha sottolineato Wayland. “Il futuro risiede in questo tipo di piattaforma aperta e interoperabile, in cui gli agenti di IA possono lavorare in modo fluido tra loro e con gli esseri umani. Questo tipo di coordinamento definirà la prossima era della produttività aziendale.”