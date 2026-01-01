Comment Box utilise Slack pour limiter les réunions et gagner des contrats plus vite

À propos de Box

La plateforme où 115 000 entreprises collaborent sur l’essentiel

Leader de la gestion de contenu intelligente, Box permet aux entreprises de collaborer plus facilement, de gérer l’intégralité du cycle de vie de leur contenu, de protéger le contenu sensible et de transformer les flux de travail métier grâce à l’IA d’entreprise. Avec plus de 115 000 clients à travers le monde, Box facilite la collaboration entre services, partenaires et plateformes.

« Les DSI ont toujours souhaité opérer sur une interface unique : moins de changement de contexte, moins de frictions, une meilleure concentration. Si les collaborateurs peuvent rester dans Slack et y effectuer 75-80 % de leur travail, alors la productivité à l’échelle de l’entreprise augmente de manière significative. » Ravi Malick DSI et vice-président senior, Box

La difficulté :

La complexité commerciale se double de friction opérationnelle

En tant qu’entreprise SaaS, Box doit pouvoir compter sur des relations clients solides ainsi que sur une exécution fluide des activités au sein des équipes de mise sur le marché pour croître, fidéliser ses clients et rester compétitif sur un marché qui évolue rapidement. Toutefois, dans un environnement professionnel complexe impliquant des dizaines d’outils, de longs cycles de négociation et des attentes élevées, les frictions internes entravent l’agilité, la coordination et la création de valeur pour les clients.

« Commercialiser un produit est aujourd’hui plus compliqué qu’il y a 30 ans, explique Mark Wayland, directeur des revenus de Box. Les acheteurs sont plus avertis, font leurs propres recherches et sont bombardés de messages. Pour se démarquer, les vendeurs doivent nouer des relations plus solides et se différencier rapidement. »

Box avait besoin d’améliorer la coordination entre ses équipes, de faire avancer les échanges avec ses clients et de réagir rapidement aux risques et aux opportunités.

« Lorsque vous ouvrez un canal Slack Connect avec un client, tout le cycle de négociation change. Vous n’êtes plus cantonné à votre boîte de réception. Vous bénéficiez d’une visibilité en temps réel, d’une continuité et d’un contexte. » Mark Wayland Directeur des revenus, Box

Box booste son efficacité grâce à Slack

Slack aide Box à réduire le nombre de réunions, à automatiser les flux de travail et à économiser 5 millions de dollars par an

Slack est le système d’exploitation de Box. Chaque contrat dispose d’un canal Slack dédié, et les canaux Slack Connect partagés avec les clients et les prospects facilitent les négociations, sans les retards liés aux e-mails.

« Lorsqu’un canal Slack Connect est ouvert avec un client, la communication est de grande qualité, explique Mark Wayland. Pas de filtres anti-spam, pas de fils de discussions perdus, juste un dialogue direct et continu. »

Un espace de travail plus intelligent, en interne et avec l’extérieur

En interne, les commerciaux travaillent de manière transversale au sein des canaux, tandis que les responsables utilisent les canaux Slack réservés aux échanges individuels avec leurs collaborateurs directs, alimentant ainsi une base de connaissances qui évolue au fil du temps.

« Tout au long de mon expérience dans le secteur commercial et en tant que manager d’équipes, j’ai cherché à réduire les frictions dans le processus de vente, déclare Ravi Malick, DSI et vice-président senior. Et c’est précisément ce que Slack permet de faire lors du cycle de vente. »

Grâce à l’intégration de Salesforce et de Box dans Slack, les équipes commerciales peuvent accéder aux fichiers, gérer les opportunités et mettre à jour les enregistrements au même endroit. « Les commerciaux peuvent mettre à jour Salesforce directement depuis Slack tout en collaborant avec leur équipe, ce qui assure l’exactitude des données », explique Mark Wayland.

Selon la méthodologie de valeur interne de Slack, Box peut potentiellement économiser 5 millions de dollars par an, grâce à la réduction du temps passé en réunion, à une plus grande automatisation et à des échanges en temps réel avec ses clients.

Un écosystème qui connecte plus de 600 entreprises

Box utilise Slack Connect dans tout son écosystème et collabore aujourd’hui avec plus de 600 entreprises externes via des canaux partagés. De la signature d’un partenariat avec Okta au sujet d’initiatives de mise sur le marché au développement conjoint d’intégrations Slack avec l’équipe d’ingénieurs de Slack, ces canaux créent des flux de travail rapides, sécurisés et d’une grande fidélité, même en dehors de l’entreprise. Les délais des fournisseurs sont également plus clairs, l’assistance est plus rapide et les relations sont consolidées.

Conçu pour l’interopérabilité et le futur

Cet espace de travail étroitement connecté reflète une philosophie plus large. « Slack se démarque par son interopérabilité, poursuit Mark Wayland. On peut l’intégrer partout. Cette flexibilité constitue un avantage considérable, en particulier à l’ère des agents IA. »

Box collabore déjà avec des clients communs et déploie des cas d’utilisation pour des agents IA internes. Des agents dans Slack, Salesforce et Box collaboreront pour prendre en charge des flux de travail tels que la planification de compte et les études clients, et ainsi mettre au jour des informations tirées de données structurées et non structurées.

« Nous misons tout sur Agentforce, explique Mark Wayland. Si je reprends le compte d’un client de 20 ans, il me faut connaître les principaux responsables, l’historique des utilisations, les dispositions du contrat ainsi que les problèmes en cours dans Slack, Salesforce et Box. Grâce aux agents IA, je peux accéder à ce contexte instantanément. »

« Agentforce nous permet de connecter des flux de travail entre nos systèmes. Vous posez une question dans Slack, et l’agent puise dans Box et Salesforce pour fournir une réponse complète. C’est le genre d’expérience que nous souhaitons offrir à nos 115 000 clients. » Aaron Levie PDG, Box

Prochaines étapes

Extension intelligente dans toute l’entreprise

Box va déployer Agentforce à l’ensemble du service commercial et utiliser des agents intelligents pour rationaliser divers flux de travail, comme la planification de compte, la qualification des contrats et les études clients. Des agents dans Slack et Salesforce mettront au jour des informations tirées de données structurées, qui seront combinées aux informations puisées par les agents Box dans les documents et les contenus non structurés afin de fournir une vue unifiée et contextualisée pour chaque client.

Pour Box, les agents IA devront fonctionner avec ses systèmes aussi naturellement que des collaborateurs humains, récupérant et partageant des informations à la vitesse de l’éclair. « Lorsque vous demandez à quelqu’un dans Slack ’’Est-ce que tu as un document contenant cette information ?’’, cette personne va rechercher l’information et vous envoie un lien, explique Aaron Levie, PDG de Box. Les agents IA dans Slack seront capables de faire cela 100 fois plus vite, pour n’importe quel cas d’utilisation et à bien plus grande échelle, sans mobiliser vos ressources humaines. »

Outre les ventes, Box étudie l’utilisation de flux de travail optimisés par des agents IA pour l’intégration, le mentorat et le transfert de client. Les équipes informatiques, quant à elles, commencent à utiliser des requêtes en langage naturel dans Slack pour accéder instantanément à des métriques opérationnelles comme les vulnérabilités critiques ou le temps moyen de résolution des problèmes, éliminant ainsi les retards et les rapports manuels.

Slack est devenu le ciment de Box. Il fait le lien entre les équipes, les outils et l’intelligence qui les sous-tendent. « Slack est le dernier outil dont nous pourrions nous passer, conclut Mark Wayland. L’avenir est à ce type de plateforme ouverte et interopérable, dans laquelle des agents IA peuvent collaborer de façon harmonieuse entre eux et avec les humains. Une telle coordination définira la prochaine ère de la productivité d’entreprise. »