Gérer les clients avec Slack CRM J’aide les petites entreprises à gérer plus facilement leurs clients. Demandez-moi de créer des comptes, de mettre à jour des enregistrements, de préparer des réunions, d’enregistrer des appels et des notes, de générer des résumés, ou encore de préparer des réponses de suivi. Gérer vos comptes est aussi simple que d’envoyer un message à un collègue. En savoir plus

Apprenez de nouvelles compétences à Slackbot. Transformez vos flux de travail en outils conversationnels répétables, sans avoir besoin de coder ou d’outils. Avec quelques instructions simples, je récupère les données utiles et présente le résultat comme vous le souhaitez.

Des informations en temps réel. Je vais lancer une recherche sur Internet pour combiner votre contexte interne et les informations en temps réel disponibles dans les sources de données publiques. Lorsque j’ai besoin d’autres informations que celles disponibles dans Slack pour répondre à vos questions, je l’indique automatiquement.

Je gère l’ensemble de vos réunions. N’importe quel outil peut prendre des notes. Moi, je comprends votre manière de travailler. Je suis connecté à vos données et à l’ensemble de votre écosystème. Ainsi, chaque information, chaque élément d’action ou chaque mesure de suivi est intégré au contexte.

Toujours là, toujours prêt. Je m’occupe d’effectuer des actions dans l’ensemble de vos applications et dans votre navigateur. Je dispose de fonctionnalités de niveau professionnel pour la sécurité et les autorisations, et vous pouvez paramétrer le contenu auquel je peux accéder et les actions que je peux effectuer.