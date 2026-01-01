Slackbot fait passer le travail à la vitesse supérieure.
Le monde du travail est sur Slack. Slackbot vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement. Le nouvel avantage compétitif de votre équipe est déjà là.
Les entreprises les plus innovantes font confiance à Slackbot
Qu’est-ce que Slackbot ?
Bonjour, je suis Slackbot. 👋
La plupart des agents IA ne connaissent que les informations que vous leur communiquez. Moi, je comprends comment fonctionne votre entreprise. Je suis Slackbot, votre agent IA intégré à Slack, et je peux accéder aux informations contextuelles dans vos conversations, vos fichiers, vos décisions, et toutes les données que vous connectez. Par conséquent, je ne réponds pas uniquement à vos questions, j’effectue également des actions. Je fonctionne dans chaque application et avec chaque agent IA spécialisé connecté à Slack pour que vous n’ayez plus à vous demander quel outil fait quoi. Dites-moi simplement ce que vous souhaitez faire, et je vous propose le meilleur moyen d’y parvenir.
Posez-moi une question !
Je m’occuperai des étapes suivantes.
Trouvez des réponses avec Slackbot. Posez vos questions avec vos propres mots et Slackbot trouvera ce dont vous avez besoin dans les messages, les canaux, les fichiers et les applications connectées.
Préparez vos réunions avec Slackbot. Résumez l’activité du canal grâce à un contenu riche en contexte tiré de vos messages, de votre calendrier, de vos fichiers, etc.
Trouvez et réservez des créneaux de réunion avec Slackbot. Obtenez des suggestions automatiques basées sur les disponibilités dans les calendriers Google ou Outlook de chacun.
Analysez vos documents avec Slackbot. Résumez des PDF, analysez des feuilles de calcul, interprétez des graphiques et identifiez des actions à entreprendre à partir de diapositives.
Rédigez du contenu avec Slackbot. Créez des documents et des rapports professionnels en quelques secondes et dans votre propre style rédactionnel, à l’aide d’une simple invite.
Il vous suffit de décrire le résultat.
Je m’occupe du reste.
Je suis la tour de contrôle qui surveille chaque application et agent dans votre entreprise. Posez-moi des questions sur les risques pour vos pipelines, vos lancements de produits ou vos demandes d’assistance, et je m’occupe de trouver le bon interlocuteur, j’organise les actions et je combine tous les éléments au sein d’un fil de discussion unique. Plus besoin de jongler entre les outils. Plus besoin de réexpliquer le contexte. Plus besoin de vous demander quel agent fait quoi.
En savoir plus sur les agents dans Slack
Je suis votre IA personnalisée,
intégrée dans votre espace de travail.
Gérer les clients avec Slack CRM
J’aide les petites entreprises à gérer plus facilement leurs clients. Demandez-moi de créer des comptes, de mettre à jour des enregistrements, de préparer des réunions, d’enregistrer des appels et des notes, de générer des résumés, ou encore de préparer des réponses de suivi. Gérer vos comptes est aussi simple que d’envoyer un message à un collègue.En savoir plus
Apprenez de nouvelles compétences à Slackbot.
Transformez vos flux de travail en outils conversationnels répétables, sans avoir besoin de coder ou d’outils. Avec quelques instructions simples, je récupère les données utiles et présente le résultat comme vous le souhaitez.
Des informations en temps réel.
Je vais lancer une recherche sur Internet pour combiner votre contexte interne et les informations en temps réel disponibles dans les sources de données publiques. Lorsque j’ai besoin d’autres informations que celles disponibles dans Slack pour répondre à vos questions, je l’indique automatiquement.
Je gère l’ensemble de vos réunions.
N’importe quel outil peut prendre des notes. Moi, je comprends votre manière de travailler. Je suis connecté à vos données et à l’ensemble de votre écosystème. Ainsi, chaque information, chaque élément d’action ou chaque mesure de suivi est intégré au contexte.
Toujours là, toujours prêt.
Je m’occupe d’effectuer des actions dans l’ensemble de vos applications et dans votre navigateur. Je dispose de fonctionnalités de niveau professionnel pour la sécurité et les autorisations, et vous pouvez paramétrer le contenu auquel je peux accéder et les actions que je peux effectuer.
Pensez-y, dites-le, et c’est parti.
Je suis là pour vous aider, que vous soyez en déplacement, en train de courir d’une réunion à l’autre ou en déplacement. Parlez-moi tout en poursuivant votre activité. Enregistrez une idée, envoyez un message ou déclenchez une action d’une simple commande vocale, sans taper, sans interruption et sans difficulté.
Je connais votre travail et le sécurise
Je comprends votre fonction et la structure de votre espace de travail. Je vous fournis uniquement des informations auxquelles vous avez le droit d’accéder. Vos interactions demeurent privées et ne seront visibles par personne d’autre. Vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner de grands modèles de langage, et vos demandes sont traitées conformément aux pratiques de sécurité et aux normes de conformité de Slack.
Slackbot aide MrBeast à créer des vidéos virales.
Les entreprises les plus innovantes au monde utilisent Slackbot
« Nos équipes utilisent Slack pour une multitude de tâches, qu’il s’agisse de rapides analyses de données ou de la création de canevas. L’utilisation de la fonctionnalité de résumé permet d’économiser, à elle seule, 15 à 20 minutes à chaque fois, et évite les erreurs. »
« Chez Beast Industries, nous donnons vie à des idées qui semblent irréalisables, ce qui signifie que nous devons créer à la vitesse de la lumière, à grande échelle et en respectant l’identité de la marque. Slackbot permet à nos équipes de gagner du temps sur les tâches opérationnelles afin qu’elles puissent se concentrer sur la création d’expériences exceptionnelles pour les fans de MrBeast partout dans le monde. Que ce soit pour coordonner une production de 1 000 personnes ou pour construire des écoles au Ghana, Slackbot transforme rapidement des données éparses en un plan d’action clair, ce qui nous permet de respecter nos délais et de ne pas dépasser notre budget sans avoir à ralentir le rythme. »
« Au lieu de basculer entre plusieurs applications et de perdre le fil de mes pensées, je peux poser des questions à Slackbot, lui faire mener des recherches et créer du contenu sans jamais quitter Slack, l’espace où je travaille toute la journée. Cela a nettement amélioré mon efficacité quotidienne : pas de changement de contexte ni de friction. »
« Comme une grande partie de notre travail s’effectue dans Slack, Slackbot dispose d’emblée d’une bonne compréhension de notre univers. Je n’ai pas besoin de rédiger une longue présentation pour lui fournir des informations sur nos activités ou sur le mode de fonctionnement de l’équipe, car il possède déjà tout le contexte. »
« Nos équipes utilisent Slack pour une multitude de tâches, qu’il s’agisse de rapides analyses de données ou de la création de canevas. L’utilisation de la fonctionnalité de résumé permet d’économiser, à elle seule, 15 à 20 minutes à chaque fois, et évite les erreurs. »
« Chez Beast Industries, nous donnons vie à des idées qui semblent irréalisables, ce qui signifie que nous devons créer à la vitesse de la lumière, à grande échelle et en respectant l’identité de la marque. Slackbot permet à nos équipes de gagner du temps sur les tâches opérationnelles afin qu’elles puissent se concentrer sur la création d’expériences exceptionnelles pour les fans de MrBeast partout dans le monde. Que ce soit pour coordonner une production de 1 000 personnes ou pour construire des écoles au Ghana, Slackbot transforme rapidement des données éparses en un plan d’action clair, ce qui nous permet de respecter nos délais et de ne pas dépasser notre budget sans avoir à ralentir le rythme. »
« Au lieu de basculer entre plusieurs applications et de perdre le fil de mes pensées, je peux poser des questions à Slackbot, lui faire mener des recherches et créer du contenu sans jamais quitter Slack, l’espace où je travaille toute la journée. Cela a nettement amélioré mon efficacité quotidienne : pas de changement de contexte ni de friction. »
« Comme une grande partie de notre travail s’effectue dans Slack, Slackbot dispose d’emblée d’une bonne compréhension de notre univers. Je n’ai pas besoin de rédiger une longue présentation pour lui fournir des informations sur nos activités ou sur le mode de fonctionnement de l’équipe, car il possède déjà tout le contexte. »
Questions fréquentes
Slackbot est bien plus qu’un simple agent autonome : il agit là où votre équipe collabore déjà. Comme il est directement intégré à Slack, il peut utiliser l’historique, les fichiers et les conversations de votre entreprise afin d’assurer la pertinence et la qualité des réponses, sans changement d’applications ni perte de contexte. Slack intègre naturellement l’IA dans votre flux de travail, afin que les équipes puissent immédiatement en extraire de la valeur.
Slackbot est désormais l’agent unique qui s’occupe de toutes vos tâches dans Slack. Il peut résumer des fichiers et des fils de discussion, faire émerger des informations clés, rédiger du contenu et répondre aux questions en se basant sur des informations auxquelles vous avez accès dans Slack et dans l’écosystème d’applications et d’agents connectés. Il est conçu pour aider tous les postes dans leurs flux de travail quotidiens. Qu’il s’agisse de mettre à jour des enregistrements Salesforce ou d’effectuer des actions dans des systèmes connectés, Slackbot peut s’en occuper à partir d’une conversation unique.
Slackbot s’appuie entièrement sur l’infrastructure fiable de Slack et applique les mêmes pratiques de sécurité et les mêmes normes de conformité que les clients exigent de Slack. Il respecte les autorisations et les contrôles d’accès de votre entreprise, de façon à fournir uniquement des informations auxquelles vous avez le droit d’accéder. Les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner de grands modèles de langage. Les fournisseurs de grands modèles de langage n’ont pas accès aux données des clients et les modèles s’exécutent au sein de l’infrastructure cloud virtuelle privée de Slack. Ainsi, vos données ne quittent pas l’environnement sécurisé de Slack.
Oui. Il est possible d’utiliser Slackbot partout où Slack est disponible. Slackbot respecte également les paramètres de langue de Slack et peut générer des réponses dans la langue que vous utilisez dans Slack.
Slackbot facilite la gestion de la relation client grâce à Slack CRM. Au lieu de passer à un autre outil, il suffit de demander à Slackbot d’ajouter des contacts, de mettre à jour des dossiers commerciaux, de consigner des notes suite à un appel, de préparer des réunions ou de rédiger des e-mails de suivi. Slackbot transforme vos conversations quotidiennes en dossiers clients bien organisés, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer sur la relation client plutôt que sur des tâches administratives fastidieuses. En savoir plus.
Slackbot peut trouver des réponses en quelques secondes, vous aider à préparer des réunions, comparer des calendriers pour trouver des créneaux de réunion, analyser des fichiers et créer du contenu riche tel que des notes de projet, des ordres du jour de réunions et bien plus encore. Grâce à l’orchestration des applications et des agents, Slackbot peut organiser le travail de tous vos services, de l’équipe commerciale à l’équipe juridique, en passant par les équipes marketing ou informatique.
Très prochainement, tous les utilisateurs de Slack pourront tester Slackbot, quel que soit leur forfait. Afin de répondre à la forte demande, nous ouvrons les accès pour que chaque équipe puisse découvrir la puissance d’un agent intégré à ses flux de travail. Les utilisateurs des forfaits Slack Gratuit et Pro pourront profiter directement des fonctionnalités de Slackbot dans le cadre d’un essai limité. Les utilisateurs avec un forfait Business+ et Enterprise+ pourront continuer à accéder à Slackbot, et les clients Salesforce CRM qui connectent leurs comptes à Slack pourront très prochainement accéder eux aussi à Slackbot.