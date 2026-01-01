Coordonnez vos équipes grâce à un canevas.
Trouvez, gérez et partagez vos connaissances facilement dans un nouvel espace de Slack.
Personnalisez votre canevas
Saisissez les informations essentielles de vos projets
Ajoutez des fichiers, des images, des vidéos et bien plus encore dans votre canevas.
Échangez avec les parties prenantes dans les commentaires et les fils de discussion, sans quitter Slack
Des flux de travail qui accélèrent les opérations
Créez vos propres automatisations pour tout ce dont vous avez besoin, sans rédiger une seule ligne de code.
Ajoutez-les à un canevas pour que tout le monde puisse les utiliser
Consultez les flux de travail et le contexte lié
Quand le savoir devient action
Ajoutez des liens vers les applications que vous utilisez tous les jours
Gardez les données et les informations sur les applications visibles pour éviter de changer d’environnement
Agissez sur les éléments dans Salesforce, Jira, Figma et plus encore sans quitter le canevas
Avec l’IA dans Slack, les conversations deviennent du contenu
Mettre vos idées par écrit n’a jamais été aussi simple. L’IA dans Slack vous aide à planifier vos projets, à réfléchir à des idées ou à résumer des points clés directement dans un canevas, à partir d’une conversation, d’une demande ou d’une page blanche.En savoir plus sur l’IA dans les canevas
Trois façons de s’approprier les canevas
Commencez dans un espace suffisamment flexible pour accueillir un collègue, une petite équipe ou l’ensemble de votre entreprise.
Commencez où vous voulez
Créez un canevas depuis un canal pour collaborer sur des éléments d’action ou organiser une FAQ de canal. Si vous souhaitez le garder privé, utilisez-le dans un message direct pour suivre les sujets de discussion et les commentaires.
Un canevas pour chaque cas d’utilisation
Créez un canevas de A à Z (ou utilisez un modèle) pour construire un espace de travail collaboratif et enregistrer les informations essentielles de toutes vos tâches.
L’information optimisée par l’automatisation
Créez ou mettez à jour un canevas depuis un flux de travail, ajoutez des données en temps réel et rationalisez les processus de l’entreprise grâce à l’automatisation.
Questions fréquentes
Les canevas sont de nouveaux espaces au sein de Slack dans lesquels les équipes peuvent créer, organiser et partager des informations. Ils peuvent contenir un large éventail de contenus comme du texte et des fichiers, ou encore des éléments multimédia ou des liens. Vous pouvez même intégrer des flux de travail dans un canevas, ce qui améliore la diffusion des automatisations tout en fournissant plus de contexte sur la façon dont elles peuvent être utilisées.
Chaque canal et message direct comprendra automatiquement un canevas. Depuis votre ordinateur, ouvrez une conversation, puis cliquez sur l’icône canevas dans le coin supérieur droit pour afficher l’espace de travail du canevas.
Pour créer un canevas autonome, sélectionnez le bouton Créer un nouveau dans la barre latérale, puis cliquez sur Canevas.
Consultez notre Centre d’assistance pour découvrir comment vous lancer !
Les équipes utilisant un forfait gratuit peuvent accéder aux canevas des canaux. Les équipes abonnées à un forfait payant peuvent créer un nombre illimité de canevas, ainsi qu’accéder aux canevas des canaux et des messages directs. Pour en savoir plus sur les forfaits de Slack, consultez notre page des tarifs.
Les canevas sont conformes aux pratiques de sécurité de Slack. Ils fonctionnent avec les autres outils de conformité de Slack, tels que Slack EKM, IDR, DLP, la conservation des données, la mise en suspens juridique et plus encore.
L’IA affiche du contenu dans la langue que vous avez définie dans vos préférences de langue personnelles. Si vous souhaitez que l’IA vous réponde dans une autre langue, modifiez vos préférences de langue Slack. L’IA peut également traduire les messages dans Slack vers la langue de traduction que vous avez définie.
Lorsque vous demandez un résumé, un récap ou effectuez une recherche, l’IA dans Slack trouve une réponse en envoyant uniquement les messages les plus pertinents au grand modèle de langage (LLM). Pour ce faire, les messages Slack sont filtrés par différents modèles spécifiques à chaque langue afin de recueillir les informations et de les trier par pertinence. La prise en charge d’une langue signifie que cette langue dispose de ses propres modèles de filtrage, et que nous avons testé la qualité des résultats.
Actuellement, les langues prises en charge sont l’allemand, l’anglais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le coréen, l’espagnol, le français, le japonais et le portugais. Si vous utilisez Slack dans une langue qui ne figure pas dans la liste des préférences, vous obtiendrez quand même des résultats de l’IA dans Slack, mais ils seront peut-être de moins bonne qualité.