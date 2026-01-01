Lorsque vous demandez un résumé, un récap ou effectuez une recherche, l’IA dans Slack trouve une réponse en envoyant uniquement les messages les plus pertinents au grand modèle de langage (LLM). Pour ce faire, les messages Slack sont filtrés par différents modèles spécifiques à chaque langue afin de recueillir les informations et de les trier par pertinence. La prise en charge d’une langue signifie que cette langue dispose de ses propres modèles de filtrage, et que nous avons testé la qualité des résultats.

Actuellement, les langues prises en charge sont l’allemand, l’anglais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le coréen, l’espagnol, le français, le japonais et le portugais. Si vous utilisez Slack dans une langue qui ne figure pas dans la liste des préférences, vous obtiendrez quand même des résultats de l’IA dans Slack, mais ils seront peut-être de moins bonne qualité.