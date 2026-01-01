Le microphone et la cassette illustrent l’évolution rapide du paysage médiatique.
Outil Collaboratif pour les équipes Média

Slack, l'outil collaboratif de l'équipe média qui renforce la transparence

Dans un monde où l’information se répand plus rapidement que les e-mails, travailler dans Slack vous permet d’être toujours au fait des dernières tendances et de mieux vous situer par rapport à la concurrence.

Découvrez comment les entreprises les plus performantes utilisent Slack pour :

Prenez exemple sur ces entreprises de médias qui utilisent Slack pour transformer leurs méthodes de travail

  • Economist
  • Conde Nast
  • Stroer
  • Saatchi and Saatchi

Production

De meilleurs contenus, livrés plus rapidement

Quelle que soit la taille de votre équipe, Slack vous permet toujours de vous adapter aux situations inédites.

Dans une capture d’écran factice, un canal consacré à la Coupe du monde est utilisé pour coordonner des photographes et rédiger un tweet.
couverture-coupe-du-monde
Florence Garnier8 h 46@Louise Forestier, le match en est à ses toutes dernières minutes. Envoie la photo du but gagnant dès qu’elle sera disponible s'il te plaît, merci !
Louise Forestier8 h 47
Photo du but gagnantJPG from Google Drive
a chargé ce fichier: Photo du but gagnant
👀2🎊3
Florence Garnier8 h 47Incroyable ! Nous serons peut-être les premiers à publier un tweet. Une aubaine pour l’engagement client ! D’ici quelques minutes, j’aurai une conversation dans Zoom avec des collègues du siège social. Je leur communiquerai l’information.
Envoyer un message à #couverture-coupe-du-monde

  • Les flux de travail accélèrent la livraison

    Slack décuple votre agilité collaborative grâce à des processus efficaces de gestion et d’approbation des projets.

  • Regroupez tous vos outils

    L'intégration de vos systèmes de gestion de contenu et autres applications que vous utilisez au quotidien permet d’automatiser les tâches répétitives, de répartir rapidement le travail et d’accéder aux ressources dont vous avez besoin pour améliorer vos performances.

  • Travaillez facilement avec des entreprises externes

    Avec Slack Connect, vous pouvez connecter de façon sécurisée les partenaires d’un projet dans un même environnement de travail, qu’ils soient internes ou externes à votre entreprise.

« Grâce à Slack, les extraits d’événements sportifs (dont la création, l’approbation et la distribution) qui pouvaient auparavant prendre plusieurs heures, peuvent maintenant être mis en ligne quasiment en temps réel sur nos réseaux sociaux. »

Transparence

La transparence selon vos besoins

La transparence est hautement personnalisable dans Slack, ce qui signifie que les personnes concernées – qu’elles soient internes ou externes à votre entreprisse – sont toujours tenues au courant des informations importantes.

Dans une capture d’écran factice, un nouveau canal pilote est utilisé pour publier de nouvelles modifications dans le script.
nouveau-canal-pilote-juin
David Brichau15 h 41@Louise Forestier voici mon idée pour la dernière scène. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.
Script de l’épisode pilote (version 3)Document from Google Drive
a chargé ce fichier: Script de l’épisode pilote (version 3)
👍3
Louise Forestier15 h 45J’ai beaucoup aimé la façon dont vous avez traité le personnage d’Alicia. Je vous laisse quelques-unes de mes réflexions dans les commentaires.
🙌1
Sarah Parker15 h 46Merci beaucoup @David Brichau ! Ce sera parfait pour notre atelier de demain avec l’équipe de production.
Envoyer un message à #nouveau-canal-pilote-juin
Collaborez de manière ouverte ou confidentielle dans des canaux
Qu’est-ce qu’un canal ?

Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des messages et des fichiers avec vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.

 :
  • photographes-freelance

    Attribuez rapidement des projets à votre équipe de collaborateurs freelance

  • lancement-première

    Collaborez directement avec des prestataires, des clients, des sociétés affiliées et d’autres partenaires externes grâce à Slack Connect

  • nouveau-canal-pilote-juin

    Un canal privé dans lequel vous pouvez collaborer librement pour lancer, par exemple une nouvelle émission qui doit être tenue secrète

Gestion du changement

Gérer la transformation organisationnelle

Dans Slack, le caractère organisé des communications permet de maintenir la stabilité de votre entreprise, en particulier si elle évolue dans un secteur qui connaît des changements rapides et fréquents.

Exemple d’utilisation de la recherche universelle.
mise à jour de la politique d’attribution des congés
Effacer
Messages 1 609Fichiers 1 115Canaux 0Personnes 0
DeDansAvecDateSeulement dans mes canauxType de fichierExclure les applications et les flux de travail
Trier : le plus pertinentAfficher : 20 résultats par page
annonces-international— 19 sept.
Matthieu Brunet10 h 00
Bonjour à tous ! Je suis ravi que Jane News rejoigne la famille ABC Sarl. Il y aura bien entendu quelques changements. Pour plus d’informations, reportez-vous à la nouvelle version du PDF concernant notre politique d’attribution des congés.
❤️24 réaction(s)4 réponses
annonces— Le 26 janvier
Jean Boyer15 h 21
👋Voici une mise à jour de la politique d’attribution des congés de Jane News (nous en avons parlé lors de la réunion générale d’aujourd’hui).
Exemple de recherche dans un espace de travail Slack
  • Tout le monde peut voir les annonces importantes

    La communication dans les canaux renforce la confiance entre les équipes et favorise la cohésion au niveau de l’entreprise.

  • Suivez et retracez l’historique des conversations depuis le premier jour

    Grâce aux puissantes fonctionnalités de recherche de Slack, les données de l’historique sont facilement accessibles. Ce qui signifie que plus vous utilisez Slack, plus vous disposez d'informations à portée de main.

Flux de travail

Automatiser les processus courants

Grâce à des milliers d’intégrations tierces, vous pouvez entre autres suivre les performances de votre site sur Pagerduty, partager des documents en temps réel sur Google Drive, publier des tweets... le tout sans avoir à quitter Slack.

Consulter toutes les intégrations d’applications
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Vous êtes en bonne compagnie

Pour des millions de personnes du monde entier, Slack est déjà au cœur de leur travail.

Stroer-Slack-Customer-hero

Développement de la notoriété de la marque d’une entreprise médiatique avec Slack

Slack-Customer-RGA-hero

Un service de meilleure qualité et des décisions plus rapides dans cette agence mondiale

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Slack facilite le travail collaboratif

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