Slack, l'outil collaboratif de l'équipe média qui renforce la transparence
Dans un monde où l’information se répand plus rapidement que les e-mails, travailler dans Slack vous permet d’être toujours au fait des dernières tendances et de mieux vous situer par rapport à la concurrence.
Prenez exemple sur ces entreprises de médias qui utilisent Slack pour transformer leurs méthodes de travail
Production
De meilleurs contenus, livrés plus rapidement
Quelle que soit la taille de votre équipe, Slack vous permet toujours de vous adapter aux situations inédites.
Les flux de travail accélèrent la livraison
Slack décuple votre agilité collaborative grâce à des processus efficaces de gestion et d’approbation des projets.
Regroupez tous vos outils
L'intégration de vos systèmes de gestion de contenu et autres applications que vous utilisez au quotidien permet d’automatiser les tâches répétitives, de répartir rapidement le travail et d’accéder aux ressources dont vous avez besoin pour améliorer vos performances.
Travaillez facilement avec des entreprises externes
Avec Slack Connect, vous pouvez connecter de façon sécurisée les partenaires d’un projet dans un même environnement de travail, qu’ils soient internes ou externes à votre entreprise.
« Grâce à Slack, les extraits d’événements sportifs (dont la création, l’approbation et la distribution) qui pouvaient auparavant prendre plusieurs heures, peuvent maintenant être mis en ligne quasiment en temps réel sur nos réseaux sociaux. »
Transparence
La transparence selon vos besoins
La transparence est hautement personnalisable dans Slack, ce qui signifie que les personnes concernées – qu’elles soient internes ou externes à votre entreprisse – sont toujours tenues au courant des informations importantes.
Un canal est un espace virtuel dans lequel vous pouvez partager des messages et des fichiers avec vos équipes. Dans votre entreprise, vous pouvez créer des canaux pour chaque projet, chaque thème fréquemment discuté, chaque service ou pour tout autre besoin.
photographes-freelance
Attribuez rapidement des projets à votre équipe de collaborateurs freelance
lancement-première
Collaborez directement avec des prestataires, des clients, des sociétés affiliées et d’autres partenaires externes grâce à Slack Connect
nouveau-canal-pilote-juin
Un canal privé dans lequel vous pouvez collaborer librement pour lancer, par exemple une nouvelle émission qui doit être tenue secrète
Gestion du changement
Gérer la transformation organisationnelle
Dans Slack, le caractère organisé des communications permet de maintenir la stabilité de votre entreprise, en particulier si elle évolue dans un secteur qui connaît des changements rapides et fréquents.
Tout le monde peut voir les annonces importantes
La communication dans les canaux renforce la confiance entre les équipes et favorise la cohésion au niveau de l’entreprise.
Suivez et retracez l’historique des conversations depuis le premier jour
Grâce aux puissantes fonctionnalités de recherche de Slack, les données de l’historique sont facilement accessibles. Ce qui signifie que plus vous utilisez Slack, plus vous disposez d'informations à portée de main.
Flux de travail
Automatiser les processus courants
Grâce à des milliers d’intégrations tierces, vous pouvez entre autres suivre les performances de votre site sur Pagerduty, partager des documents en temps réel sur Google Drive, publier des tweets... le tout sans avoir à quitter Slack.Consulter toutes les intégrations d’applications
Vous êtes en bonne compagnie
Pour des millions de personnes du monde entier, Slack est déjà au cœur de leur travail.
Développement de la notoriété de la marque d’une entreprise médiatique avec Slack
Un service de meilleure qualité et des décisions plus rapides dans cette agence mondiale
Slack facilite le travail collaboratif