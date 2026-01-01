Augmentez votre productivité grâce aux modèles
Ne travaillez plus dans l’incertitude : utilisez les modèles préconfigurés pour tous vos projets, programmes et problèmes.
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Modèles personnalisés pour tous les besoins de votre équipe
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Foire aux questions
Les modèles rassemblent le meilleur de Slack avec des canaux prédéfinis, des canevas, des listes et des flux de travail prêts à l’emploi pour des cas d’utilisation spécifiques. Grâce aux modèles, vous et votre équipe pouvez développer votre rentabilité, adapter vos processus et augmenter votre productivité.
Les modèles sont disponibles sur tous les forfaits payants de Slack, ils ne constituent pas d’un module complémentaire. Pour des informations sur la tarification, consultez notre page des tarifs.
Les modèles Slack vous aident, vous et votre équipe, à stimuler la productivité dans tous les secteurs d’activité grâce à des solutions flexibles et évolutives alimentées par l’automatisation pour passer rapidement de la « page blanche » à l’accomplissement du travail.
Oui, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour répondre à vos propres besoins. Les administrateurs du forfait Grid ont la possibilité de créer et de publier des modèles personnalisés dans toute leur organisation pour un usage interne.