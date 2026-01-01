Augmentez votre productivité grâce aux modèles

Ne travaillez plus dans l’incertitude : utilisez les modèles préconfigurés pour tous vos projets, programmes et problèmes.

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Modèles recommandés

Modèles personnalisés pour tous les besoins de votre équipe

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Modèle de gestion de projet

Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
02/10

Modèle de collecte de commentaires

Collectez, hiérarchisez, préservez votre alignement et répondez plus rapidement grâce au modèle de collecte de commentaires de Slack.
03/10

Modèle de liste de tâches pour l’intégration

Rassemblez toutes les informations importantes et les tâches de la première semaine à un emplacement facilement accessible grâce à notre modèle de liste de tâches pour l’intégration.
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Modèle de campagne marketing

Assurez la réussite de vos campagnes marketing grâce à notre modèle. Atteignez vos objectifs, ne perdez pas le cap et obtenez des résultats en toute fluidité.
05/10

Modèle de journal des tickets

Utilisez le modèle de journal des tickets de Slack pour adopter une approche simplifiée de suivi des bugs et des problèmes.
06/10

Kit de démarrage - partenaire externe

Concevez, suivez et réalisez vos actifs de façon centralisée, quel que soit votre type de partenaires externes : agences, clients et bien plus encore.
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Modèle de suivi des ventes

Organisez les contrats, suivez les étapes du pipeline et mesurez les performances avec précision.
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Modèle de point d’équipe

Offrez à votre équipe toute la transparence et l’organisation dont elle a besoin pour donner le meilleur d’elle-même.
09/10

Modèle de formulaire de requête d’assistance

Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
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Modèle d’entretien individuel

Définissez des objectifs, suivez la progression et partagez des ressources pour simplifier le développement du personnel.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Définissez des objectifs, des fonctionnalités et des indicateurs de réussite, puis collaborez et affinez les détails directement dans Slack.
Modèle de brief produit
Notre modèle de planning trimestriel vous permet d’organiser, de hiérarchiser, de suivre la progression et de simplifier votre processus de planification trimestrielle.
Modèle de planning trimestriel
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Rassemblez toutes les informations importantes et les tâches de la première semaine à un emplacement facilement accessible grâce à notre modèle de liste de tâches pour l’intégration.
Modèle de liste de tâches pour l’intégration
Accueillez les collaborateurs avec un modèle facile à utiliser, comprenant des tâches, des réunions et des ressources.
Modèle d'intégration des collaborateurs
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources
Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
Modèle de formulaire de requête d’assistance
Gérez toutes vos demandes d'aide au même endroit.
Formulaire de demande d'aide

Foire aux questions

Les modèles rassemblent le meilleur de Slack avec des canaux prédéfinis, des canevas, des listes et des flux de travail prêts à l’emploi pour des cas d’utilisation spécifiques. Grâce aux modèles, vous et votre équipe pouvez développer votre rentabilité, adapter vos processus et augmenter votre productivité.

Les modèles sont disponibles sur tous les forfaits payants de Slack, ils ne constituent pas d’un module complémentaire. Pour des informations sur la tarification, consultez notre page des tarifs.

Les modèles Slack vous aident, vous et votre équipe, à stimuler la productivité dans tous les secteurs d’activité grâce à des solutions flexibles et évolutives alimentées par l’automatisation pour passer rapidement de la « page blanche » à l’accomplissement du travail.

Oui, vous pouvez créer des modèles personnalisés pour répondre à vos propres besoins. Les administrateurs du forfait Grid ont la possibilité de créer et de publier des modèles personnalisés dans toute leur organisation pour un usage interne.