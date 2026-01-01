En tant que chef d’orchestre d’un projet, il vous incombe de diriger l’ensemble et de comprendre comment vos projets contribuent aux objectifs globaux de votre entreprise. Vous présenterez la progression de l’équipe à vos responsables, allouerez et organiserez les ressources, et veillerez au respect des délais. Mais imaginez que toutes ces informations se perdent dans des conversations dispersées à travers plusieurs outils de communication : cette toile complexe pourrait faire dérailler l’ensemble de votre projet et affecter le moral de l’équipe.

La meilleure façon d’éviter cette situation consiste à suivre les objectifs et résultats clés à l’aide de notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR).

Qu’est-ce qu’un modèle d’objectifs et de résultats clés ?

Notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR) constitue un puissant point de départ qui permet à votre équipe et à votre organisation de définir des objectifs et de suivre les résultats clés dans un document intuitif et standardisé. Grâce à cet outil, votre équipe peut accéder instantanément à une source d’information unique, définir les rôles liés au projet, suivre la progression et consulter les objectifs en utilisant le format OKR pour les définir. Sur la base d’un format personnalisable, les équipes peuvent créer un modèle qui :

répertorie chaque objectif et le résultat clé correspondant ;

organise les fichiers et autres données utiles ;

inclut un espace pour que les membres de l’équipe puissent poser des questions et communiquer.

Notre modèle OKR est conçu pour favoriser la collaboration tout en conservant une structure cohérente et organisée, bien que sa plus-value puisse facilement dépasser ce cadre.

Avantages de notre modèle de planification OKR

Objectifs simplifiés

Redéfinissez la façon dont votre équipe mesure et assure sa réussite à l’aide de notre modèle OKR d’équipe. Utilisez ce modèle pour améliorer la productivité, optimiser les processus de planification et renforcer les pratiques de gestion de produit. Grâce à lui, chaque équipe peut définir des objectifs clairs et suivre efficacement sa progression, garantissant que tout le monde sert la vision de l’entreprise et se concentre sur les résultats les plus importants.

Documentation centralisée

L’intérêt de notre modèle OKR est que tous les éléments se trouvent au même endroit. Vous pouvez regrouper l’ensemble des informations critiques dans votre canevas facilement accessible. Les collaborateurs peuvent ainsi consulter et gérer les objectifs de l’équipe, les résultats clés et les données connexes sans avoir à jongler entre plusieurs documents ou systèmes. Cette source d’information unique permet aux équipes de gagner du temps et atténue la complexité souvent associée au suivi de la progression, rendant le processus de planification OKR plus efficace et moins sujet aux erreurs.

Suivi trimestriel de la progression

L’une des caractéristiques uniques de notre modèle OKR est sa capacité à suivre la progression et les résultats clés sur une base trimestrielle. Cette chronologie structurée favorise des révisions et ajustements réguliers, ainsi qu’une culture d’amélioration continue et d’agilité au sein des équipes. En évaluant la progression de manière systématique, les équipes peuvent rapidement identifier les domaines dans lesquels elles excellent ou ont besoin de s’améliorer. Les interventions opportunes qui en résultent maintiennent les projets sur la bonne voie et les objectifs et résultats clés de l’équipe accessibles.

Clarté et responsabilisation

Le modèle facilite la définition d’objectifs clairs, tout en précisant les résultats attendus et en désignant les personnes directement responsables (DRI). Cette clarté au niveau des rôles et des attentes élimine l’ambiguïté et renforce la responsabilisation parmi les membres de l’équipe. Chaque personne sait exactement ce qu’elle doit faire, ce que vous cherchez à accomplir et dans quelle mesure ses efforts contribuent à la réussite globale de l’équipe et aux objectifs de l’entreprise. Des attentes claires stimulent l’engagement et la motivation à travers l’organisation.

Maintenant que nous savons comment un modèle aide votre équipe à atteindre ses objectifs et à contribuer à la réussite de l’entreprise, voyons comment adapter le modèle de définition d’objectifs et de résultats de Slack à vos besoins.

Comment utiliser notre modèle de cadre OKR

Organisez l’ensemble des objectifs (équipe, service et organisation) dans un modèle OKR mensuel ou trimestriel. Ce document personnalisable est adapté à toute équipe qui souhaite suivre et mesurer ses jalons par rapport aux objectifs de l’entreprise dans un format de canevas partagé facilement accessible et personnalisable. Pour bien commencer :

Présentez ce modèle comme une plateforme qui centralise toutes les informations lors de la réunion générale de l’équipe qui vise à discuter du projet à venir. Expliquez le cadre de définition d’objectifs et comment vous utiliserez les éléments du modèle de fiche d’évaluation des objectifs et résultats clés. Précisez ensuite les détails ci-dessous pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde, suivre votre progression et rallier les parties prenantes autour des principales priorités.

Date de fin du projet

Saisissez la date de fin du projet en haut du modèle. Il s’agit de l’un des détails les plus importants, car il rappelle clairement à chaque personne ce qu’elle doit accomplir avant que le projet ne se termine à une date spécifique. Cette démarche aide les individus à rester sur la bonne voie et alignés, tout en préservant leur motivation.

Vos objectifs et résultats clés

Il s’agit du « quoi », du projet qui explique ce que va faire votre équipe. Vous pouvez répertorier vos objectifs et résultats clés sous forme de liste, dans le tableau OKR mis en forme, ou les deux pour communiquer l’objectif et les résultats spécifiques et mesurables qui montrent votre progression vers l’objectif visé. Voici un exemple :

Objectif : renforcer la notoriété de la marque

Résultat clé : placer trois éléments de contenu dans d’autres publications en ligne

Une Section FAQ pour les membres de l’équipe

Si votre équipe n’a pas encore utilisé le cadre OKR, elle doit avoir des questions sur son principe et son fonctionnement. Répondez-y lors de la réunion et utilisez le modèle comme une ressource à laquelle elle peut se référer au besoin. Notez les réponses aux questions ainsi que les demandes fréquentes dans la section FAQ pour créer une plateforme en libre-service qui fait gagner du temps.

Fichiers, téléchargements et images

Considérez le modèle de rapport OKR comme votre source d’information unique concernant le projet. Sont inclus les objectifs et résultats clés, mais aussi tout contexte qui aidera les membres de l’équipe à contribuer aux objectifs généraux de l’organisation. Reprenons l’exemple d’objectif « Renforcer la notoriété de la marque ». Vous pouvez joindre une présentation de réunion à l’échelle de l’entreprise qui présente les objectifs trimestriels, des liens vers les publications dans lesquelles vous souhaitez apparaître, une liste de tâches associées à chaque résultat clé, etc.

Mentionner les membres de l’équipe

Attribuez des tâches aux membres de l’équipe, alertez-les des dates d’échéance à venir et des mises à jour de la progression, et tenez tout le monde informé grâce à la fonction de mention de Slack. Si chaque collaborateur est responsable d’un objectif, mentionnez-le directement sur le modèle de définition d’objectifs et résultats clés afin que chacun et chacune connaisse ses responsabilités. Une définition claire des tâches et de la propriété stimule la motivation, favorise la responsabilisation et évite tout chevauchement des tâches.

Intégrations tierces pour compléter le modèle de définition d’objectifs et résultats clés

Responsabilisez davantage votre équipe vis-à-vis des objectifs et résultats clés de l’organisation à l’aide d’intégrations tierces. Les intégrations lui donnent accès à tous les outils dont elle a besoin directement depuis le modèle de définition d’objectifs et résultats clés pour optimiser son travail. Gagnez du temps, réduisez les efforts requis et stimulez la productivité en accédant à vos applications préférées depuis un seul endroit. Si les possibilités sont infinies en matière d’intégrations, voici quelques idées pour vous aider à bien démarrer.

OneDrive

Fini de perdre du temps à ouvrir OneDrive de manière répétée pour partager des ressources avec l’équipe. Recherchez, partagez et affichez un aperçu des documents d’équipe directement depuis le modèle d’objectifs et résultats clés. En tant que responsable d’équipe, vous pouvez également ajuster automatiquement les autorisations en accordant l’accès aux bonnes personnes, ce qui favorise la collaboration entre les équipes.

Nous avons tous commis l’erreur d’envoyer un lien sans mettre à jour les paramètres d’autorisation. L’intégration OneDrive vérifie si toutes les personnes qui participent à la conversation ont accès au fichier que vous partagez et propose automatiquement de mettre à jour le lien si ce n’est pas le cas.

ClickUp

Intégrez Slack avecClickUp pour garantir une transparence et un alignement optimaux vis-à-vis de l’ensemble des tâches liées à un projet, des mises à jour de l’état d’avancement, de la documentation, et plus encore. Utilisez ClickUp pour créer une nouvelle tâche directement depuis votre modèle d’objectifs et résultats clés et d’indicateurs clés de performance. Slack informera la personne concernée et le reste de l’équipe concernant leur tâche, afin que chaque personne sache l’initiative qui lui revient. Partagez les mises à jour des tâches depuis ClickUp pour informer toute votre équipe de sa progression et publiez tout lien de l’application dans Slack pour afficher des détails importants, tels que la priorité de la tâche.

Notion

Inutile de jongler entre les applications pour accomplir votre travail. Créez une tâcheNotion en envoyant un message Slack à la base de données Notion, et évitez toute communication inutile en choisissant les notifications envoyées vers le canal Slack de votre équipe. Personne ne pensera à cliquer sur un lien hors contexte. Les intégrations de Notion favorisent une consultation régulière du modèle de révision trimestrielle des objectifs et résultats clés en utilisant l’IA pour ajouter des résumés aux liens.