Como líder del proyecto, tu trabajo es dirigir el espectáculo y saber de qué manera contribuyen tus proyectos a los objetivos generales de tu empresa. Presentarás el progreso del equipo a los gerentes, asignarás y organizarás recursos, y te asegurarás de cumplir con los plazos de entrega. Pero ¿qué pasa si toda esta información queda enterrada bajo conversaciones repartidas por varias herramientas de comunicación? El resultado es una red intrincadamente enredada que hace descarrilar todo el proyecto y reduce la moral del equipo.

La mejor manera de evitar la temida telaraña de proyecto es llevar un seguimiento de objetivos y resultados clave con nuestra plantilla.

¿Qué es una plantilla de objetivos y resultados clave?

Nuestra plantilla de objetivos y resultados clave es un punto de partida poderoso que permite a tu equipo y organización establecer objetivos y llevar un seguimiento de resultados clave en un documento intuitivo y estandarizado. Esta herramienta permite a tu equipo acceder instantáneamente a una única fuente de información, definir roles del proyecto, llevar un seguimiento del progreso y ver objetivos usando el formato de objetivos y resultados clave para establecer metas. Usando un formato personalizable, los equipos pueden crear una plantilla capaz de:

Enumerar cada objetivo y el resultado clave correspondiente

Organizar archivos y otros datos relevantes

Incluir un espacio para que los miembros del equipo hagan preguntas y se comuniquen

La belleza de nuestra plantilla de objetivos y resultados clave es que está concebida para la colaboración mientras mantiene una estructura cohesiva y organizada, aunque su valor también puede extenderse fácilmente más allá de eso.

Los beneficios de nuestra plantilla de planificación de objetivos y resultados clave

Objetivos optimizados

Redefine cómo tu equipo mide y logra el éxito con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave de equipo. Usa esta plantilla para mejorar la productividad, perfeccionar los procesos de planificación y elevar las prácticas de gestión de productos. Con ella, cada equipo puede establecer objetivos claros y seguir su progreso con eficacia, y todos los miembros podrán trabajar hacia la visión de la empresa y centrarse en los resultados más importantes.

Documentación centralizada

El verdadero valor de nuestra plantilla de objetivos y resultados clave es que está todo en un mismo lugar. Puedes consolidar toda la información crítica en tu canvas de fácil acceso, lo que significa que los compañeros pueden ver y gestionar los objetivos del equipo, los resultados clave y los datos relacionados sin la molestia de navegar por varios documentos o sistemas. Al tener una única fuente de información, los equipos pueden ahorrar tiempo valioso y reducir la complejidad que a menudo se asocia con el seguimiento del progreso, lo que hace que el proceso de planificación de objetivos y resultados clave sea más eficaz y menos propenso a errores.

Seguimiento del progreso trimestral

Un aspecto único de nuestra plantilla de objetivos y resultados clave es su capacidad para llevar un seguimiento del progreso y los resultados clave de forma trimestral. Esta cronología estructurada fomenta revisiones y ajustes periódicos, lo que promueve una cultura de mejora continua y agilidad dentro de los equipos. Al evaluar el progreso de forma sistemática, los equipos pueden identificar rápidamente las áreas en las que destacan o necesitan más atención. Esto se traduce en intervenciones oportunas que mantienen los proyectos en el buen camino y los objetivos y resultados clave del equipo al alcance.

Claridad y responsabilidad

Con la plantilla, no solo es más fácil establecer objetivos claros, sino también definir con precisión los resultados esperados y designar individuos directamente responsables. Esta claridad en los roles y las expectativas elimina la ambigüedad y mejora la responsabilidad entre los miembros del equipo. Cada persona sabe exactamente qué se espera de ella, qué quieres conseguir y cómo sus esfuerzos contribuyen al éxito general del equipo y a los objetivos de la empresa. Las expectativas claras impulsan el compromiso y la motivación en toda la organización.

Ahora que sabemos cómo una plantilla ayuda a tu equipo a alcanzar sus objetivos y contribuir al éxito del negocio, exploremos cómo hacer que funcione para ti la plantilla de objetivos y resultados clave de Slack.

Cómo usar nuestra plantilla de marco de objetivos y resultados clave

Organiza todos los objetivos (de equipo, departamento y organización) en una plantilla mensual o trimestral de objetivos y resultados clave. Este documento personalizable funciona para cualquier equipo que quiera llevar un seguimiento y medir sus hitos según los objetivos de la empresa en un formato de canvas compartido de fácil acceso y personalizable. Aquí tienes cómo comenzar:

Primero, presenta esta plantilla como el centro neurálgico para la información del proyecto durante la reunión general del equipo a fin de hablar del próximo proyecto. Explica el marco de establecimiento de objetivos y cómo usaréis los elementos de la plantilla de objetivos y resultados clave. Luego, completa los siguientes detalles para que todo el mundo esté en sintonía, llevar un seguimiento de vuestro progreso y uniros en torno a las prioridades principales.

La fecha de fin del proyecto

Escribe la fecha de finalización del proyecto en la parte superior de la plantilla. Se trata de uno de los detalles más importantes, ya que supone un recordatorio claro de lo que debe conseguir el equipo antes de que el proyecto termine en una fecha específica. De este modo, los miembros del equipo están sincronizados y bien encaminados, y se mantiene una motivación alta.

Tus objetivos y resultados clave

Se trata del “qué” del proyecto, es decir, lo que tu equipo va a hacer. Puedes enumerar tus objetivos y resultados clave en forma de lista, en la tabla pertinente formateada o de ambas maneras para comunicar el objetivo y los resultados específicos y cuantificables que muestran tu progreso hacia el objetivo. Aquí tienes un ejemplo:

Objetivo: impulsar el reconocimiento de la marca

Resultado clave: colocar tres piezas de contenido en otras publicaciones online

Una sección de preguntas frecuentes para miembros del equipo

Si tu equipo no ha trabajado antes dentro del marco de objetivos y resultados clave, es común tener preguntas sobre qué es y cómo funcionará. Responde esas preguntas en la reunión, pero usa la plantilla como un recurso al que volverán siempre que lo necesiten. Anota las respuestas a sus preguntas, así como las consultas más comunes en la sección de preguntas frecuentes para crear un centro de autoservicio que ahorre tiempo.

Archivos, cargas y fotos

Piensa en la plantilla de informes de objetivos y resultados clave como tu única fuente de información para todos los detalles del proyecto. Esto incluye objetivos y resultados, pero también cualquier contexto que ayude a los miembros del equipo a contribuir a los objetivos generales de la organización. Continuemos con el ejemplo del objetivo de “impulsar el reconocimiento de la marca”. Puedes adjuntar una presentación de reunión de toda la empresa que aborde los objetivos del trimestre, enlaces a las publicaciones en las que quieres aparecer, una lista de verificación para cada resultado clave y así sucesivamente.

Etiquetar miembros del equipo

Asigna tareas a los miembros del equipo, avísales de las fechas de vencimiento próximas y las actualizaciones de progreso, y mantén a todo el mundo informado con la función de etiquetado de Slack. Si cada miembro del equipo es responsable de un objetivo, etiquétales directamente en la plantilla de objetivos y resultados clave para que sepan cuáles son sus responsabilidades. Ver las tareas y la propiedad claramente definidas impulsa la motivación, aumenta la responsabilidad y elimina el solapamiento de tareas.

Integraciones de terceros para complementar la plantilla de objetivos y resultados clave

Haz que tu equipo sea aún más responsable ante los objetivos y resultados clave de la organización utilizando integraciones de terceros, que ofrecen todas las herramientas necesarias directamente desde la plantilla de objetivos y resultados clave para potenciar el mejor trabajo del equipo. Ahorra tiempo, energía y aumenta la productividad accediendo a tus aplicaciones favoritas desde un solo lugar. Las opciones son infinitas cuando se trata de integraciones, pero aquí tienes algunas ideas para empezar.

OneDrive

Deja de perder tiempo abriendo repetidamente OneDrive para compartir recursos con el equipo. Busca, comparte y muestra la vista previa de los documentos del equipo directamente desde la plantilla de objetivos y resultados clave. Como líder del equipo, también puedes ajustar automáticamente los permisos dando acceso a las personas adecuadas, ideal para colaboraciones entre equipos.

Todos hemos cometido el error de enviar un enlace sin actualizar la configuración de permisos. La integración de OneDrive comprueba si todos los miembros de la conversación tienen acceso cuando compartes un archivo y automáticamente se ofrece a actualizar el enlace si no lo tienen.

ClickUp

Integra Slack con ClickUp para asegurar la máxima transparencia y alineación en todas las tareas del proyecto, actualizaciones de estado, documentación y más. Usa ClickUp para crear una nueva tarea directamente desde tu plantilla de objetivos y resultados clave e indicadores clave de rendimiento. Slack notificará a la persona asignada y al resto del equipo sobre su tarea para que todo el mundo sepa de quién es cada iniciativa. Comparte actualizaciones de tareas desde ClickUp para informar a todo tu equipo del progreso y publica cualquier enlace de la aplicación en Slack para mostrar detalles importantes como la prioridad de la tarea.

Notion

No necesitas alternar entre aplicaciones para hacer tu trabajo. Crea una tarea de Notion enviando un mensaje de Slack a la base de datos de Notion y evita la sobrecarga de comunicación decidiendo qué notificaciones se envían al Slack de tu equipo. Nadie recordará hacer clic en un enlace si no hay contexto alguno a su alrededor. Las integraciones de Notion fomentan visualizaciones periódicas de la plantilla de revisión de seguimiento trimestral de objetivos y resultados clave usando IA para añadir resúmenes a los enlaces.