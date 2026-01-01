프로젝트 담당자는 프로젝트를 주도하고 회사의 전체 목표에 프로젝트가 어떻게 기여하는지 파악하는 역할입니다. 관리자에게 팀의 진행 상황을 보고하고, 리소스를 할당 및 구성하며, 마감일을 준수하도록 해야 합니다. 하지만 이 모든 정보가 여러 커뮤니케이션 도구에 흩어져 있는 대화 속에 묻혀버린다면 어떻게 될까요? 그 결과로, 거미줄처럼 복잡하게 얽혀 전체 프로젝트가 좌초되고 팀 사기가 떨어지게 됩니다.

프로젝트가 거미줄처럼 얽혀 염려하는 문제가 발생하는 것을 방지하는 가장 좋은 방법은 목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿으로 목표와 핵심 결과를 추적하는 것입니다.

OKR 템플릿이란 무엇인가요?

Slack의 OKR 템플릿은 팀과 조직이 직관적이고 표준화된 하나의 문서에서 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적할 수 있게 해주는 강력한 시작점입니다. 이 도구를 통해 팀은 단일 정보 출처에 즉시 액세스하고, 프로젝트 역할을 정의하며, 진행 상황을 추적하고, 목표 설정을 위한 OKR 형식을 사용하여 목표를 볼 수 있습니다. 사용자 지정할 수 있는 형식을 사용하면 팀은 다음과 같은 요소를 갖춘 템플릿을 만들 수 있습니다.

각 목표 및 해당하는 핵심 결과 나열

파일 및 기타 관련 데이터 정리

팀원이 질문 및 커뮤니케이션하는 공간 마련

OKR 템플릿의 장점은 응집력 있고 체계적인 구조를 유지하면서 협업을 위해 구축되었다는 것입니다. 하지만 그 가치는 이를 넘어 쉽게 확장될 수 있습니다.

OKR 기획 템플릿의 이점

간결해진 목표

팀 OKR 템플릿으로 팀의 성공 측정 및 달성 방식을 재정의하세요. 이 템플릿을 사용하여 생산성을 향상하고, 기획 프로세스를 개선하며, 제품 관리 관행의 효율을 높일 수 있습니다. 이를 통해 모든 팀이 명확한 목표를 설정하고, 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있으며, 모두가 회사의 비전을 향해 협력하고 가장 중요한 성과에 집중할 수 있습니다.

중앙 집중식 문서화

Slack의 OKR 템플릿의 진정한 가치는 모든 것이 한곳에 있다는 것입니다. 쉽게 액세스할 수 있는 캔버스에서 모든 중요한 정보를 통합할 수 있습니다. 즉, 동료들은 여러 문서나 시스템을 탐색하는 번거로움 없이 팀의 목표와 핵심 결과, 관련 데이터를 보고 관리할 수 있습니다. 팀은 단일 정보 출처를 확보하여 귀중한 시간을 절약하고 진행 상황 추적과 관련된 복잡성을 완화할 수 있어 OKR 계획 프로세스의 효율을 높이고 오류 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.

분기별 진행 상황 추적

Slack이 제공하는 OKR 템플릿의 고유한 특징은 분기별로 진행 상황과 핵심 결과를 추적할 수 있는 기능입니다. 구조화된 타임라인은 정기적인 검토와 조정을 장려하여 팀 내에서 개선과 민첩성을 추구하는 문화를 조성합니다. 팀은 진행 상황을 체계적으로 평가하여 탁월한 성과를 보이는 영역이나 더 집중해야 하는 영역을 빠르게 파악할 수 있습니다. 이 덕분에 프로젝트를 문제없이 계속 운영하고 팀 OKR을 달성 가능한 범위 내로 유지하기 위한 적시 개입이 가능한 것입니다.

명확성 및 책임 소재

이 템플릿을 사용하면 명확한 목표 설정을 촉진할 뿐만 아니라 예상 결과를 정확하게 정의하고 담당 책임자(DRI)를 지정할 수 있습니다. 역할과 기대치의 이러한 명확성은 모호함을 제거하고 팀원 간의 책임 소재를 분명히 합니다. 각 개인은 자신에게 주어진 기대치가 어느 정도인지, 자신이 무엇을 달성하고자 하는지 그리고 자신의 작업 투입량이 팀의 전체적인 성공과 회사 목표에 어떻게 기여하는지 정확히 알 수 있습니다. 명확한 기대치는 전체 조직에 걸쳐 참여도와 동기 부여를 끌어냅니다.

템플릿이 팀의 목표 달성과 비즈니스 성공에 기여하는 방법에 대해 알아봤습니다. 이제 Slack의 OKR 목표 설정 템플릿을 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

Slack의 OKR 프레임워크 템플릿 사용 방법

모든 목표(팀, 부서, 조직)를 하나의 월별 또는 분기별 OKR 템플릿으로 정리하세요. 이 사용자 지정할 수 있는 문서는 쉽게 액세스할 수 있으며, 사용자 지정할 수 있는 공유 캔버스 형식으로 회사 목표에 대한 마일스톤을 추적하고 측정하려는 모든 팀에 적합합니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

먼저 예정된 프로젝트에 대해 논의하는 팀 전체 회의에서 이 템플릿을 프로젝트 정보의 중심 허브로 사용하세요. 목표 설정 프레임워크와 OKR 스코어카드 템플릿의 요소를 어떻게 사용할 것인지 설명한 다음, 아래 세부 정보를 작성하여 모두에게 같은 정보를 공유하고, 진행 상황을 추적하며, 최우선 순위를 중심으로 단합하세요.

프로젝트 종료 날짜

템플릿 상단에 프로젝트 종료 날짜를 입력하세요. 이는 중요한 세부 정보로, 특정 날짜에 프로젝트가 마무리되기 전에 무엇을 완료해야 하는지 모두에게 명확한 리마인더가 되어 줍니다. 개인이 문제없이 계속 진행하고 목표에 계속 맞춰 나가는 데 도움이 될 뿐만 아니라 강력한 동기 부여가 될 것입니다.

목표 및 핵심 결과

프로젝트에서 ‘What’(무엇을)에 해당하는 부분으로, 팀이 앞으로 취할 행동에 대해 설명합니다. 목표와 핵심 성과를 리스트 형태로 나열하거나, 서식이 지정된 OKR 표로 작성하거나, 두 가지 모두를 활용하여 목표와 구체적이며 측정 가능한 성과를 전달하여 목표 달성을 위한 진행 상황을 보여줄 수 있습니다. 예시로는 다음과 같습니다.

목표: 브랜드 인지도 향상

핵심 결과: 다른 온라인 출판물에 3개의 콘텐츠 게재

팀원을 위한 FAQ 섹션

팀이 이전에 OKR 프레임워크 내에서 작업한 경험이 없다면 OKR의 정의와 작동 원리에 대한 궁금해하는 것이 일반적입니다. 회의에서 그러한 질문에 답하되, 필요할 때마다 다시 참고할 수 있는 리소스로 이 템플릿을 사용하세요. 고객의 질문과 FAQ 섹션에 대한 답변을 기록하여 시간을 절약할 수 있는 셀프 서비스 허브를 구축하세요.

파일, 업로드 및 사진

OKR 보고 템플릿을 모든 프로젝트 세부 정보에 대한 단일 정보 출처로 생각하세요. 여기에는 목표와 핵심 결과뿐만 아니라 팀원이 조직의 전체적인 목표에 기여하는 데 도움이 되는 모든 정보가 포함되어 있습니다. ‘브랜드 인지도 향상’이라는 목표 예시를 계속 들어보자면 분기 목표를 다루는 회사 전체 회의 프레젠테이션, 게재하고 싶은 출판물의 링크, 각 핵심 결과에 대한 체크리스트 등을 첨부할 수 있습니다.

팀원 태그 지정

팀원에게 작업을 할당하고, 예정된 마감일과 진행 상황 업데이트를 알리며, Slack 태그 지정 기능으로 모두에게 계속해서 정보를 공유하세요. 각 팀원이 목표의 책임자라면 OKR 목표 설정 템플릿에서 바로 태그 지정하여 모두가 자신이 어떤 사항의 책임을 맡고 있는지 알려 주세요. 작업과 책임을 명확하게 표시한다면 동기를 부여하고, 책임 의식을 증진하며, 작업이 중복되는 일을 없앨 수 있습니다.

OKR 목표 설정 템플릿을 보완하는 타사 통합

타사 통합을 활용하여 팀이 조직의 OKR에 더욱 책임감을 갖도록 하세요. 통합 솔루션은 OKR 목표 설정 템플릿부터 시작해 최고의 업무 성과를 끌어내는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 한곳에서 즐겨 사용하는 앱에 액세스하여 시간을 절약하고, 수고를 덜고, 생산성을 높이세요. 통합의 경우 선택의 폭은 무한하지만, 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 아이디어를 제시해 드리겠습니다.

OneDrive

팀과 리소스를 공유하기 위해 OneDrive를 반복적으로 여느라 시간을 낭비할 필요는 더 이상 없습니다. OKR 형식 템플릿에서 바로 팀 문서를 검색하고, 공유하며, 미리 볼 수 있습니다. 팀 책임자는 적절한 개인에게 액세스를 부여할 권한을 자동으로 조정할 수도 있어 팀 간 협업에 이상적입니다.

권한 설정을 업데이트하지 않고 링크를 보내는 실수를 해본 적이 있을 것입니다. OneDrive 통합은 파일을 공유할 때 대화에 참여한 모두에게 액세스 권한이 있는지 확인하고, 액세스 권한이 없다면 자동으로 링크 업데이트를 제안합니다.

ClickUp

Slack을 ClickUp과 통합하여 모든 프로젝트 작업, 상태 업데이트, 문서화 등에서 투명성을 최대한 보장하고 가능한 한 목표에 맞춰 나가고, ClickUp을 사용하여 OKR 및 KPI 템플릿에서 바로 새 작업을 만드세요. Slack은 할당자와 나머지 팀에게 작업에 대해 알림을 보내 각 이니셔티브 담당자가 누구인지 모두에게 알려 줍니다. ClickUp에서 작업 업데이트를 공유하여 전체 팀에게 진행 상황을 알리고, 앱의 링크를 Slack에 포스트하여 작업 우선순위와 같은 중요한 세부 정보를 표시하세요.

Notion

작업을 완료하기 위해 앱 간에 전환할 필요가 없습니다. Notion 데이터베이스에 Slack 메시지를 보내 Notion 작업을 만들고, 팀의 Slack에 어떤 알림이 보낼지 결정하여 커뮤니케이션 과부하를 방지하세요. 같이 제공되는 컨텍스트가 없다면 아무도 링크를 클릭하지 않겠죠. Notion의 통합은 AI를 사용하여 링크에 요약을 추가하며 분기별 추적 OKR 검토 템플릿을 정기적으로 확인하기를 장려합니다.