Como guía del proyecto, tu trabajo es ejecutarlo y saber cómo tus proyectos contribuyen a los objetivos generales de tu empresa. Debes mostrar el progreso del equipo a tus gerentes, asignar y organizar recursos, y asegurarte de cumplir con las fechas limite. Pero ¿qué pasa si toda esta información queda enterrada en conversaciones esparcidas en varias herramientas de comunicación? El resultado es una red intrincada que desvía todo el proyecto y baja la moral del equipo.

La mejor manera de evitar la temida telaraña del proyecto es al hacer un seguimiento de los objetivos y los resultados clave con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave (OKR).

¿Qué es una plantilla de OKR?

Nuestra plantilla de OKR es un punto de partida potente que permite a tu equipo y organización establecer objetivos y monitorear resultados clave en un documento intuitivo y estandarizado. Esta herramienta permite a tu equipo acceder instantáneamente a una fuente confiable única, definir funciones del proyecto, hacer seguimiento del progreso y ver objetivos usando el formato de OKR para establecer metas. Con un formato personalizable, los equipos pueden crear una plantilla que:

Enumere cada objetivo y el resultado clave correspondiente

Organice archivos y otros datos relevantes

Incluya un espacio para que los miembros del equipo hagan preguntas y se comuniquen

Lo bueno de nuestra plantilla de OKR es que está construida para la colaboración mientras mantiene una estructura cohesiva y organizada, aunque su valor también puede extenderse más allá fácilmente.

Los beneficios de nuestra plantilla de planificación de OKR

Objetivos optimizados

Redefine cómo tu equipo mide y logra el éxito con nuestra plantilla de OKR para equipos. Usa esta plantilla para mejorar la productividad, optimizar los procesos de planificación y elevar las prácticas de gestión de productos. Con ella, cada equipo puede establecer objetivos claros y hacer seguimiento de su progreso de manera efectiva, lo que garantiza que todos trabajen para cumplir con la visión de la empresa y se centren en los resultados más importantes.

Documentación centralizada

El verdadero valor de nuestra plantilla de OKR es que todo está en un solo lugar. Puedes consolidar toda la información crítica en tu canvas de fácil acceso. Esto significa que los colegas pueden ver y gestionar los objetivos del equipo, los resultados clave y los datos relacionados sin el inconveniente de navegar por varios documentos o sistemas. Al tener una sola fuente confiable, los equipos pueden ahorrar tiempo valioso y reducir la complejidad que a menudo se asocia con el seguimiento del progreso, lo que hace que el proceso de planificación de OKR sea más eficiente y menos propenso a errores.

Seguimiento del progreso trimestral

Un aspecto único de nuestra plantilla de OKR es su capacidad para hacer seguimiento del progreso y los resultados clave trimestralmente. Esta cronología estructurada fomenta revisiones y ajustes periódicos, lo que promueve una cultura de mejora continua y agilidad dentro de los equipos. Al evaluar el progreso de manera sistemática, los equipos pueden identificar rápidamente las áreas donde destacan o necesitan más atención. Eso se traduce en intervenciones oportunas que mantienen los proyectos en el camino correcto y los OKR del equipo al alcance.

Claridad y rendición de cuentas

La plantilla no solo facilita el establecimiento de objetivos claros, sino que también asegura la definición precisa de los resultados esperados y la designación de individuos directamente responsables (DRI). La claridad de funciones y expectativas elimina la ambigüedad y mejora la rendición de cuentas entre los miembros del equipo. Cada persona sabe exactamente qué se espera de ella, qué se quiere lograr y cómo sus esfuerzos contribuyen al éxito general del equipo y a las metas de la empresa. Las expectativas claras impulsan el compromiso y la motivación en toda la organización.

Ahora que sabemos cómo una plantilla ayuda al equipo a lograr sus metas y contribuir al éxito del negocio, exploremos cómo hacer que la plantilla de establecimiento de metas OKR de Slack se adapte a tus necesidades.

Cómo usar nuestra plantilla de marco de OKR

Organiza todas las metas (del equipo, del departamento y de la organización) en una plantilla mensual o trimestral de OKR. Este documento personalizable funciona para cualquier equipo que quiera hacer seguimiento y medir sus hitos frente a las metas de la empresa en un formato de canvas compartido fácilmente accesible y personalizable. A continuación, para comenzar:

Primero, presenta esta plantilla como el centro principal para la información del proyecto durante la reunión general del equipo para analizar el próximo proyecto. Explica la estructura de establecimiento de metas y cómo usarás los elementos de la plantilla de tarjeta de calificación de OKR. Luego, completa los detalles a continuación para sincronizar a todos, hacer seguimiento del progreso y unirse en torno a las principales prioridades.

La fecha de finalización del proyecto

Escribe la fecha de finalización del proyecto en la parte superior de la plantilla. Este es uno de los detalles más importantes, ya que les da a todos un recordatorio claro de lo que necesitan lograr antes de que el proyecto termine en una fecha específica. Esto no solo ayuda a las personas a mantenerse en el camino correcto y alineadas, sino que también mantiene un nivel alto de motivación.

Tus objetivos y resultados clave

Este es el «qué» del proyecto que explica lo que hará tu equipo. Puedes enumerar tus objetivos y resultados clave en forma de lista, en la tabla de OKR con formato o de ambas formas para comunicar la meta y los resultados específicos y medibles que muestran tu progreso hacia el logro del objetivo. A continuación, te damos un ejemplo:

Objetivo: impulsar el reconocimiento de la marca

Resultado clave: publicar tres piezas de contenido en otras publicaciones en línea

Una sección de preguntas frecuentes para los miembros del equipo

Si tu equipo no ha trabajado con anterioridad dentro del marco de OKR, es común tener preguntas acerca de qué es y cómo funcionará. Responde esas preguntas en la reunión, pero usa la plantilla como un recurso que podrán usar cuando lo necesiten. Anota las respuestas a sus preguntas, así como las consultas que se hacen con frecuencia en la sección de preguntas frecuentes para crear un centro de autoservicio que ahorre tiempo.

Archivos, cargas y fotos

Piensa en la plantilla de informes de OKR como tu única fuente confiable para todos los detalles del proyecto. Esto incluye objetivos y resultados clave, pero también cualquier contexto que ayude a los miembros del equipo a contribuir a las metas generales de la organización. Continuemos con el ejemplo de la meta de «impulsar el reconocimiento de la marca». Puedes adjuntar una presentación de reunión de toda la empresa que aborde las metas del trimestre, enlaces a las publicaciones en las que quieres aparecer, una lista de verificación para cada resultado clave, entre otros.

Etiqueta a miembros del equipo

Asigna tareas a los miembros del equipo, envía alertas sobre fechas límite próximas y actualizaciones de progreso, y mantén a todos informados con la función de etiquetado de Slack. Si cada miembro del equipo es responsable de un objetivo, agrega etiquetas directamente en la plantilla de establecimiento de metas OKR para que todos sepan cuáles son sus responsabilidades. Ver las tareas y la responsabilidad claramente definidas impulsa la motivación, aumenta la rendición de cuentas y elimina la superposición de tareas.

Integraciones de terceros para complementar la plantilla de establecimiento de metas OKR

Logra aún más claridad respecto a la responsabilidad de tu equipo con los OKR de la organización al utilizar integraciones de terceros. Las integraciones les brindan todas las herramientas que necesitan directamente desde la plantilla de establecimiento de metas OKR para potenciar su mejor trabajo. Ahorra tiempo, energía y aumenta la productividad al acceder a tus aplicaciones favoritas desde un solo lugar. Las opciones son infinitas cuando se trata de integraciones, pero las siguientes son algunas ideas para comenzar.

OneDrive

No pierdas más tiempo al abrir repetidamente OneDrive para compartir recursos con el equipo. Busca, comparte y obtén una vista previa de los documentos del equipo directamente desde la plantilla de formato de OKR. Como líder del equipo, también puedes ajustar de forma automática los permisos para darle acceso a las personas correctas, lo que es ideal para colaboraciones entre equipos.

Todos hemos cometido el error de enviar un enlace sin actualizar los ajustes de permisos. La integración de OneDrive verifica si todos en la conversación tienen acceso cuando compartes un archivo y ofrece actualizar el enlace de forma automática si no tienen ese acceso.

ClickUp

Integra Slack con ClickUp para garantizar la máxima transparencia y la alineación en todas las tareas del proyecto, las actualizaciones de estado, la documentación y más. Usa ClickUp para crear una nueva tarea directamente desde tu plantilla de OKR e indicadores clave de rendimiento. Slack notificará al responsable asignado y al resto del equipo acerca de la tarea para informar a todos qué persona es responsable de cada iniciativa. Comparte actualizaciones de tareas desde ClickUp para informar a todo tu equipo sobre el progreso y publica cualquier enlace desde la aplicación en Slack para mostrar detalles importantes como la prioridad de la tarea.

Notion

No necesitas alternar entre aplicaciones para hacer tu trabajo. Crea una tarea de Notion al enviar un mensaje de Slack a la base de datos de Notion y evita la sobrecarga de comunicación al decidir qué notificaciones se envían al Slack de tu equipo. Nadie recordará hacer clic en un enlace si no tiene contexto. Las integraciones de Notion fomentan las visualizaciones periódicas de la plantilla de revisión de OKR de seguimiento trimestral al usar IA para agregar resúmenes a los enlaces.