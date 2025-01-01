作为项目负责人，你的职责是统筹项目推进，并清楚了解项目对公司整体目标的贡献。你需要向管理层汇报团队进展、分配并统筹资源，同时确保项目按期完成。但如果所有这些信息都被分散在多个沟通工具中的对话所淹没，会发生什么？结果会形成一张错综复杂的“信息网”，这不仅会导致整个项目偏离轨道，还会打击团队士气。

要避免这种令人头疼的项目信息混乱，最佳方法就是使用我们的目标与关键成果 (OKR) 模板来跟踪目标与关键成果。

什么是 OKR 模板？

我们的 OKR 模板是一个功能强大的起点工具，能让你的团队和组织在一份直观、标准化的文档中设定目标并跟踪关键成果。借助这一工具，团队可即时获取“单一数据源”、明确项目角色、跟踪进度，并通过 OKR 特有的目标设定格式查看各项目标。此模板支持自定义调整，团队可以据此创建符合自身需求的专属模板，实现以下功能：

列出每项目标及其对应的关键成果

整理文件及其他相关数据

预留空间，供团队成员提问、交流

我们这款 OKR 模板的优势在于：它既可用于协作，又能保持内容的连贯性与结构的条理性，而且其价值还远不止于此。

我们 OKR 规划模板的优势

高效地梳理目标

借助我们的团队 OKR 模板，重新定义团队衡量成功和达成目标的方式。使用此模板不仅能提升工作效率、优化规划流程，还能改进产品管理方法。通过它，每个团队都能设定清晰目标并有效跟踪进度，确保所有人都朝着公司愿景努力，且聚焦于最重要的成果。

集中式文档管理

我们 OKR 模板的真正价值在于“信息一站式整合”。你可以将所有关键信息都汇总到一个易于访问的画板中。这意味着同事无需在多个文档或系统间切换查找，就能直接查看并管理团队的目标、关键成果和相关数据。凭借“单一数据源”，团队能节省宝贵时间，降低进度跟踪过程中常见的复杂性，让 OKR 规划流程更高效、更少出错。

跟踪每季度的进度

我们 OKR 模板的一大特色，是支持按季度跟踪进度和关键成果。这种结构化的时间表能推动团队定期反思、及时调整，在团队内部培养持续改进和灵活应变的工作氛围。通过系统化评估进度，团队可快速识别优势领域或需要重点投入的方向，进而及时采取干预措施，确保项目不偏离轨道，团队 OKR 始终处于可达成范围内。

目标清晰，责任明确

此模板不仅能帮助团队设定清晰目标，还能精准界定预期成果，并指定“直接责任人”(DRI)。清晰定义角色和预期，能消除模糊地带，强化团队成员的责任意识。每个人都清楚自己的职责要求、团队的目标方向，以及自身努力对团队整体成功和公司目标的贡献。清晰的预期能激发整个组织的参与度与积极性。

我们已了解模板如何帮助团队达成目标、为业务成功助力，接下来就让我们探讨如何让 Slack 的 OKR 目标设定模板更好地为你服务。

如何使用我们的 OKR 框架模板

将团队、部门和组织层面的所有目标，整合到一份月度或季度 OKR 模板中。这份可自定义的文档适用于所有团队，无论哪个团队，都能通过它以易于访问、可自定义的共享画板形式，对照公司目标跟踪并衡量自身里程碑的完成情况。以下是具体使用步骤：

首先，在团队全员会议上讨论即将开始的项目时，引入此模板，作为项目信息的核心枢纽。说明目标设定的框架，以及如何运用 OKR 评分卡模板的各项要素。随后，填写下方的详情内容，确保全员信息同步、进度可跟踪，并凝聚力量聚焦核心工作重点。

项目结束日期

在模板顶部填写项目结束日期。这是最重要的信息之一，它能清晰提醒所有人，需要在特定日期前完成哪些任务。此举不仅有助于个人保持工作方向、与团队目标对齐，还能维持高昂的工作积极性。

目标与关键成果

这部分是项目的“核心内容”，明确团队需要完成的工作。你可通过列表格式或格式化的 OKR 表格的形式，或者将这两种形式结合起来，列出目标与关键成果，既要说明核心目标，也要标注能体现目标进度的具体、可量化成果。示例如下：

目标： 提升品牌知名度

关键成果： 在其他在线媒体平台发布 3 篇内容稿件

团队成员常见问题 (FAQ) 分区

如果你的团队此前从未使用过 OKR 框架，那么大家对“什么是 OKR”、“如何操作”产生疑问是很正常的。你可以在会议上解答这些问题，但同时也要将模板作为团队的参考资源，每当有人需要时，都能随时查阅。将大家提出的问题以及常见疑问的答案记录在 FAQ 分区中，打造一个自助查询中心，从而节省沟通时间。

文件、上传内容和图片

将 OKR 报告模板视为所有项目细节的“单一数据源”。这不仅包括目标与关键成果，还应涵盖所有能帮助团队成员为组织整体目标贡献力量的背景信息。我们继续以“提升品牌知名度”这一目标为例：你可以在模板中附加全公司会议演示文稿（用于说明本季度目标）、目标合作媒体平台的链接、每项关键成果对应的检查清单等内容。

为团队成员添加标签

借助 Slack 的标签功能，可为团队成员分配任务、提醒他们即将到来的截止日期和进度更新，确保所有人都能及时掌握项目动态。如果每位成员负责一项目标，可直接在 OKR 目标设定模板中为其添加标签。这样一来，所有人都能清楚了解自己的职责。清晰呈现任务和责任人，既能激发工作积极性、强化责任意识，又能避免任务重叠。

可补充 OKR 目标设定模板的第三方集成

通过使用第三方集成，能进一步强化团队对组织 OKR 的执行责任感。这些集成可将所需工具直接嵌入 OKR 目标设定模板，为团队提供高效工作所需的全部支持；同时，在同一平台即可调用常用应用，能节省时间和精力，提升工作效率。集成的选择非常丰富，以下为你推荐几个实用方向，帮助你快速上手：

OneDrive

无需反复打开 OneDrive 为团队共享资源，在 OKR 格式模板中即可直接搜索、共享团队文档，并预览文件内容。作为团队负责人，你还能自动调整文件权限，为特定人员开放访问权限，这非常适合跨团队协作场景。

我们都有过这样的失误：发送文件链接时忘记更新权限设置。而 OneDrive 集成可解决这一问题：当你共享文件时，系统会自动检查对话中的所有人是否拥有访问权限；如果有人无权限，会自动提示更新链接权限。

ClickUp

将 Slack 与 ClickUp 集成，可确保所有项目任务、状态更新、文档等具备最大的透明度，并最大限度地与团队目标对齐。你可以直接在 OKR 与 KPI 模板中，通过 ClickUp 创建新任务。Slack 会向任务负责人和团队其他成员发送通知，让所有人明确每项工作的负责人。此外，还能将 ClickUp 中的任务更新同步至 Slack，让团队全员了解进度；也可以在 Slack 中分享该应用内的任意链接，展示任务优先级等重要细节。

Notion

无需在多个应用间反复切换即可完成工作。向 Notion 数据库发送一条 Slack 消息，就能创建 Notion 任务。同时，你可以自主设置哪些通知需发送至团队 Slack 频道，避免信息过载。如果链接缺乏背景说明，没人会记得点击查看，而 Notion 的集成可解决这一问题。它会利用 AI 为链接添加摘要，从而鼓励团队成员定期查看季度 OKR 跟踪审核模板。