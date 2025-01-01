如何在 Slack 中使用此模板（分步指南）

借助 Slack 产品简介模板，为你的下一次产品发布注入清晰度、协作性和推动力。此模板帮助团队在一个共享空间中记录、讨论和细化产品方案。

无论你是定义范围的产品经理、迭代用户需求的设计师，还是规划里程碑的工程师，使用此模板均可让每位利益相关者清晰了解构建内容及相关原因。此外，由于此模板置于 Slack 中，你的团队无需丢失背景信息即可共同建立、提供反馈并在产品策略上保持一致。

无论你是刚开始使用频道进行产品管理，还是优化产品发布流程，这些步骤都能助你的产品简介在 Slack 中焕发活力，从而实现具有透明度的实时协作。

什么是产品简介模板？

产品简介是一份简明扼要的文件，用于阐述新产品项目的愿景、目标及关键细节。此简介作为产品开发的基础，确保从工程到营销部分的所有人都能了解项目内容、相关原因及执行方式。

Slack 产品简介模板提供了可重复使用的结构化格式，帮助高效建立这些简报。团队无需每次都从头开始，即可轻松插入有关产品问题说明、目标受众、成功指标及更多详情。

在 Slack 中，此模板变成了一个动态文档，既具有协作性、可搜索性，还能随着计划发展轻松更新。此模板帮助产品团队从方案开发到执行的过程中都能保持一致的清晰逻辑与速度。

使用产品简介模板的优势

使用产品简介模板能带来诸多益处，例如：统一性、透明度、效率和速度。因为对一个企业而言，产品发布属于大型的跨职能工作，细节有可能会被忽视。而产品简介作为可靠的信息来源，允许多个团队和利益相关者精准了解其在流程中的角色或随时查看状态更新。这些模板的作用包括：

跨职能建立一致性。 从产品开发到营销部分的所有人都能访问相同的信息，以消除误解和步调不一致的问题。

减少歧义和返工。 通过提前明确范围与目标，团队可以减少向利益相关者重复信息、返工或调整预期的时间。

加快决策与审批。 直接在 Slack 中发表评论、提问与审批，缩短反馈周期。

提供单一信息来源。 将所有更新、文件和消息列关联至简介，使 Slack 成为产品知识的共享中心。

这些优势甚至可以在 Slack 中的 Agentforce（加快决策的 AI 助手）进一步扩展。Agentforce 可以呈现与流程相关的关键见解（如客户反馈）、汇总产品频道讨论内容或解答团队对项目状态提出的疑问，无需离开 Slack 即可完成所有操作。

产品简介模板中包含的内容

一份出色的产品简介会在清晰度与策略之间达到平衡。使用此结构确保你的团队捕获最重要的信息：

产品概述。 概述建立内容及重要性的简明摘要。

问题说明。 此产品需要解决的用户痛点或业务挑战。

目标受众。 将从该产品或功能中获益最多的关键用户群体或用户画像。

关键功能与要求。 使你的解决方案在市场中脱颖而出的核心功能。

成功指标与关键绩效指标。 衡量影响力的方式，例如采用率、净推荐值 (NPS) 或收入目标。

市场背景信息与竞争对手。 关于行业、业务、类别图景以及产品不同之处的概述。

时间表与里程碑。 重要开发阶段和发布目标。

利益相关者与拥有者。 负责交付、审核和审批的责任方。

风险与假设。 已知的依赖关系、潜在阻断性问题或待决问题。

当存储在 Slack 中时，每个分区都可以存在于其消息列中，便于随时跟进讨论内容、决策和更新。使用与团队首选工具的集成附加相关资产，例如线框图、产品需求文档或进入市场策略演示文稿。产品简介的目标并非取代这些工具，而是在整个产品开发流程中将这些工具集中并展示在相关的背景信息中。

了解有关团队如何通过管理跨职能项目在 Slack 中开发产品的更多信息。

关于编写与维护产品简介的最佳做法

当跨职能团队就产品简报的使用和协作方式达成一致时，产品简介才能发挥最大效用。如果没有管理其维护的指南，产品简介将无法像预期那样成为简化工作流程并提升效率的工具。请遵循以下最佳做法，确保产品简介保持清晰度、相关性与实用性。

明确角色与职责

请参阅你的责任分配矩阵和组织结构图，以明确跨团队和利益相关者的角色与职责。例如，指定哪些团队负责更新简介，以及在采取行动后如何咨询或告知领导者。认识到不同利益相关方对参与程度有不同偏好，及早识别这些偏好可为更有效的协作奠定基础。

始于清晰，而非完美

目标是快速达成一致，而非敲定每一处细节。一份粗略的初稿可为所有人提供回复依据，从而促进提前反馈和所有权共享。

将简介视为动态文档

当优先事项或范围发生变化时，可直接在 Slack 中更新简介。使用画板、已钉选消息或 @ 标签功能有助于确保所有人都能查看最新版本。

兼顾技术与业务背景信息

应确保设计师、工程师和高管都能理解产品简介内容。以跨角色与级别都能引起共鸣的语言阐述权衡方案、依赖关系与影响。

提前保持一致并经常回顾

使用 Slack 提醒或工作流程构建器安排里程碑审核，确保简介在各个团队间保持相关性与重要性。使用 Slack 中的 AI 功能汇总讨论内容或突出显示自上次汇报以来的决策。

保持高可见度

将简介钉选至你的产品频道、在领导层及其他团队频道中共享摘要，并使用消息列在背景消息中收集问题与反馈。在产品团队、首席产品官和高管层领导者之间保持透明度，有助于在关键产品发布前防止高层的步调不一致。

如需了解有关最佳做法的更多信息，请参阅 Slack 产品团队协作指南。

专用产品简介的长期价值

清晰且易于访问的产品简介是产品开发成功的基石。通过使用 Slack，你的产品简介不再是静态文档，而是团队可在此集思广益和执行任务的动态中心。

从方案开发到执行，Slack 通过频道、AI 驱动型见解，以及与你喜欢的工具（包括项目跟踪器模板或项目管理模板等其他 Slack 模板）集成，关联工作流程中的每一个步骤。