季度末已近在眼前，在此期间，你需要应对各类混乱状况，包括工作优先级相互冲突、资源有限、责任划分模糊，以及团队间缺乏整体一致性等问题。

要理顺这些混乱局面、推动季度工作圆满收尾，你需要暂且停下脚步反思。此刻，应当重新让各个团队围绕真实的业务影响力协同一致，并建立一个统一的框架，供各团队用于项目规划和执行。

透明的沟通、明确的责任归属以及功能更强的协作工具，是实现这一目标的关键——这也正是你需要一份季度规划模板的原因。

什么是季度规划？

季度规划将公司的年度路线图拆解为四个更易于管理的时间段。这样一来，各团队能更轻松地确定工作优先级、适应不断变化的形势，并在朝着公司战略目标迈进的过程中有效地改进和优化。一份优秀的季度规划会明确未来三个月内需要完成哪些项目，从而为实现长期目标带来短期成效。

我们季度业务规划模板的优势

季度规划需要和众多人员协作，而这些人往往有着各不相同——而且常常是相互冲突——的工作优先级。开放的沟通和高效的协作固然至关重要，但要实现并非易事。我们的季度行动计划模板能够为团队提供清晰可见的信息，帮助简化战略制定和执行流程，从而攻克这一难题。

简化季度规划流程

此季度规划模板旨在简化季度规划流程。它通过提供结构化的方法，帮助团队将重心放在执行和成果上。此模板具备专门优化信息可见度与团队协作的功能，有助于确保所有项目均与季度和年度战略目标保持一致。在整个季度中使用该工具，团队能够高效跟踪目标的进度，始终专注于推动业务向前发展。

按影响力排定优先级

高效的规划流程需要清晰了解每个项目对业务的潜在影响力。此规划模板可让团队依据项目对业务目标的推动潜力，对项目进行整理和优先级排序。同时，它还能将精力引导至最需要的领域，从而提高资源分配效率。通过聚焦于关键领域（例如季度目标），团队能够做出明智决策，在每个季度都取得更佳成果。

清晰掌握工作投入

一个项目看似有益，但了解其所需投入的工作量至关重要。此模板设有专门字段，用于收集团队成员反馈的所需资源和工作量信息。这一功能不仅有助于权衡每个项目的利弊，还能在季度规划会议中让信息更清晰，确保在团队内部达成共识。

全面的进度跟踪

在整个季度中监控进度至关重要，而此季度规划模板可让你更轻松跟踪各阶段的进度。通过实时掌握季度目标与重点领域的推进情况，团队可以明确后续步骤，并及时应对挑战。此模板包含项目状态、优先级、负责人等详细跟踪功能，能有效推动核心任务和重点工作有序开展。此资源可轻松与行动计划模板配合使用，以确保责任明确，并为下一季度乃至下一次季度规划会议提供清晰的参考依据。

季度行动计划应该包括哪些内容？

“季度计划应该包含什么？”这个问题的最终答案是：凡是能让团队有效统一战略重点、合理分配资源并跟踪进展的内容，都应该纳入其中。团队所采用的项目管理方法会决定季度规划模板的多个组成部分，但以下四项是基础内容。

1. 成功指标

衡量成功的指标和方法有很多种。目标与关键成果 (OKR) 以及关键绩效指标 (KPI) 是最常用的两种。确保在季度计划中清晰列明团队的成功指标，且指标易于查看，这样团队在规划和跟踪进度的过程中，都能始终保持一致。

2. 责任归属

明确责任归属对于跟踪进度至关重要，因为这能在项目启动后落实责任，简化沟通流程。“负责人”应该是季度规划模板中的核心字段之一，此外，也可以设置多个“人员”字段来定义其他重要角色。（例如，如果采用 RACI 方法，可以设置对应字段，分别明确“负责执行的人”、“最终责任人”、“顾问”以及“知情人”。）

3. 预估工作量

在规划季度各项目并确定优先级时，最重要的数据之一就是项目所需的时间量和资源量。敏捷项目经理会采用故事点系统，但无论使用哪种方法，都需确保在季度业务规划模板中，工作量和/或资源估算始终是核心信息，且清晰可见。

4. 时间线

最后但同样重要的是，模板中必须包含项目时间线的详细信息。建议纳入以下关键字段：

开始日期和结束日期

里程碑（事件和/或交付成果）

依赖关系（与其他任务和项目的关联）

如果你的团队使用敏捷方法，还应该包含已计划的冲刺。

季度工作计划模板的 4 个最佳实践

现在你已设计出一份顶尖的季度规划模板，接下来就该投入使用了。这个模板是季度规划流程的核心枢纽，而你现在需要邀请相关人员参与其中。沟通是实现成功的关键，以下是需遵循的 4 个至关重要的沟通最佳实践。

1. 尽早让利益相关者参与

请勿等到规划进行到一半，才让高层和跨部门的利益相关者介入。季度规划是一项集体工作，因此要公开沟通，主动征求反馈（而非被动接受），并积极倾听不同的观点。将关键的利益相关者添加到季度规划模板中，以便集中汇总他们的反馈，之后可创建专属的 Slack 频道，让所有利益相关者能够更便捷、透明地协作。

2. 明确定义“成功”

花时间讨论和定义季度计划中每个项目的“成功”意味着什么。这个定义要尽可能具体，确保所有关键的利益相关者认可该定义，并愿意为之投入。前期多投入这部分精力，能为你在季度末省去诸多麻烦。在季度规划模板中添加一个文本字段，清晰阐明“完成”的标准，使其始终处于核心可见位置。

3. 鼓励各层级保持透明

有了透明度，才能明确责任，还能挖掘出原本可能被忽略的关键洞见。不仅要让战略利益相关者了解情况，也要让负责具体执行的团队成员掌握信息，他们能就项目所需的工作量和资源给出更贴合实际的看法。这种一致性能让后续计划执行阶段的各项工作更顺畅地推进。

4. 按季度规划，定期沟通

一个季度是很长的时间。即便你已设定里程碑，利益相关者的洞见和协作也并非只在规划阶段有价值。与很多的利益相关者定期沟通并不现实，但基于项目创建的 Slack 频道可让所有人实时掌握进度，而且在遇到障碍时能及时提供帮助。你甚至可以将重要讨论的消息链接添加到季度工作计划模板中，以便快速回溯参考。共享的项目任务列表也会帮助你开展更具战略性的沟通。