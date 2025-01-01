好问题。Slack 是一种让整个公司顺畅交流的全新方式，它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。

如需这方面的更多信息，建议查看我们的资源库。