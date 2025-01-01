通过集中化的工作流程优化营销绩效
- 在 Slack 中与销售团队更加紧密地合作，确保 KPI 指标的达成，并获得有关营销举措的反馈。
- 无需离开 Slack，根据来自 Salesforce Marketing Cloud 和其他应用的数据和见解直接采取行动。
- 通过团队之间的密切合作，更快地抓住热门销售线索，并对潜在客户进行资格审查和转化。
“Slack 可以轻松集成各种工具和利用我们日常使用的其他应用，将所有内容都集于一个中心位置。”
精简协作流程，快速推进工作
- 在 Slack 中轻松协作，集思广益、规划时间表和执行宣传活动。
- 与外部合作伙伴和机构保持同步。使用 Slack Connect，只需一条消息便可联系到要找的人。
- 采用各种频道庆祝团队成功，提高透明度，留住顶尖人才。
“Slack 是我们能力提升的助推剂，加快了决策速度，使我们能够更快地响应市场需求。”
通过对数据和趋势作出快速响应来提高客户参与度
- 通过专门分享行业新闻和见解的频道，将最新的竞争情报和趋势融入到你的营销策略中。
- 实时群体关注公关和社交媒体事件，并在频道中协调响应，或通过 Slack 抱团讨论解决方案。
- 利用 Slack Connect 与客户建立联系，将他们的心声融入到工作内容中。
90%
的营销人员认为 Slack 有助于改善整个公司的信息共享1
2,600 多个集成并且数量还在不断增加
Slack 将你最常用的工具关联在了一起，包括 Salesforce、Asana、Smartsheet 等。
常见问题
好问题。Slack 是一种让整个公司顺畅交流的全新方式，它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。
如需这方面的更多信息，建议查看我们的资源库。
Slack 的成功关键在于频道。为项目、团队、办公室、部门等所有与工作相关的要素创建频道，让每次对话都有属于自己的空间。因为加入和创建频道都非常简单，所以 Slack 可以适应不断变化的需求。如果有新人员加入项目，只需将他们添加到频道中，他们便可向上滚动屏幕，阅读以往的对话。当需要开始新任务时，可以创建一个新频道并邀请相应的人员加入。
如需了解更多，请阅读如何在频道中有效协作。
是。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。
此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。在此处了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。
太好了！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90％ 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。
Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解更多有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的信息。
Slack Connect 作为一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规性标准（例如企业密钥管理）同样适用于 Slack Connect。请在此处了解更多有关 Slack Connect 的信息。