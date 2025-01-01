Slack 在营销方面的应用

让工作更加智能，加快进入市场的步伐

将人员和与他们协作的人员、合作伙伴及其所需的各种工具整合在 Slack 中。

将洞察力转化为影响力

通过集中化的工作流程优化营销绩效

  • 在 Slack 中与销售团队更加紧密地合作，确保 KPI 指标的达成，并获得有关营销举措的反馈。
  • 无需离开 Slack，根据来自 Salesforce Marketing Cloud 和其他应用的数据和见解直接采取行动。
  • 通过团队之间的密切合作，更快地抓住热门销售线索，并对潜在客户进行资格审查和转化。

“Slack 可以轻松集成各种工具和利用我们日常使用的其他应用，将所有内容都集于一个中心位置。”

道琼斯徽标
内容策略师 Julia Lancaster
更快进入市场

精简协作流程，快速推进工作

  • 在 Slack 中轻松协作，集思广益、规划时间表和执行宣传活动。
  • 与外部合作伙伴和机构保持同步。使用 Slack Connect，只需一条消息便可联系到要找的人。
  • 采用各种频道庆祝团队成功，提高透明度，留住顶尖人才。

“Slack 是我们能力提升的助推剂，加快了决策速度，使我们能够更快地响应市场需求。”

1-800 Flowers 徽标
总裁 Amit Shah
发展品牌

通过对数据和趋势作出快速响应来提高客户参与度

  • 通过专门分享行业新闻和见解的频道，将最新的竞争情报和趋势融入到你的营销策略中。
  • 实时群体关注公关和社交媒体事件，并在频道中协调响应，或通过 Slack 抱团讨论解决方案。
  • 利用 Slack Connect 与客户建立联系，将他们的心声融入到工作内容中。

90%

的营销人员认为 Slack 有助于改善整个公司的信息共享1

1来源：2021 Slack 客户跟踪调查

成功的营销活动从这里开始。

通过适用于所有营销工作的现成模板，为你的团队（以及你的营销活动）提供一个良好的开端。

营销活动

开展出色的营销活动所需的一切。

查看模板
品牌准则中心

品牌准则的唯一可靠来源。

查看模板
营销项目简介

启动每个项目时首选的模板。

查看模板
活动准备入门工具包

策划、协调和举办任何活动。

查看模板
2,600 多个集成并且数量还在不断增加

Slack 将你最常用的工具关联在了一起，包括 Salesforce、Asana、Smartsheet 等。

查看所有营销集成

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Asana
Logo of Smartsheet
Logo of Trello
Logo of HubSpot
Logo of Google Drive
Logo of Google Analytics Insights
Logo of ActiveCampaign
Logo of Adobe Express
Logo of marketo
Logo of Intercom Convert
Logo of HootConnect
Logo of Drift
Logo of Twitter
Logo of Highspot
Logo of Looker
Slack 营销案例

Hearst-客户-故事-英雄-图片

Slack 如何帮助 Hearst 在数字时代提供可点击的内容

Pink and green arrows going down and up on and upward trend

Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack

zipcar looking out over city

Revving up marketing campaigns at Zipcar

sid lee office space

Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack

常见问题

好问题。Slack 是一种让整个公司顺畅交流的全新方式，它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。

如需这方面的更多信息，建议查看我们的资源库

Slack 的成功关键在于频道。为项目、团队、办公室、部门等所有与工作相关的要素创建频道，让每次对话都有属于自己的空间。因为加入和创建频道都非常简单，所以 Slack 可以适应不断变化的需求。如果有新人员加入项目，只需将他们添加到频道中，他们便可向上滚动屏幕，阅读以往的对话。当需要开始新任务时，可以创建一个新频道并邀请相应的人员加入。

如需了解更多，请阅读如何在频道中有效协作

是。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。在此处了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

太好了！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90％ 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解更多有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的信息。

Slack Connect 作为一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规性标准（例如企业密钥管理）同样适用于 Slack Connect。请在此处了解更多有关 Slack Connect 的信息。

看看 Slack 有哪些功能

