这并不是说电子邮件有问题 — 只是有局限
电子邮件是发送和接收信息的实用工具。Slack 则提供了一个直观易用的平台，能够执行推动工作进展所需的其他各种任务。而且，Slack 还是一个功能丰富的平台，支持协作、透明化文件共享和应用集成，同时借助 AI 的强大功能，进一步提升工作效率。
“你无法通过电子邮件进行良好的对话——速度不够快。而汇聚在 Slack 频道中则可以使我们非常方便地讨论日常管理主题。这是无价的。”
Slack 相比电子邮件的优势所在
Slack 不仅仅是一款用于发送消息的工具，还是一个供你的所有团队、工具、客户和合作伙伴随时随地开展工作和交流的空间。
透明度
当你的团队在 Slack 中协作时，他们的所有对话、文件和应用都会成为有用的上下文资源，方便团队人员和 AI 随时进行搜索。无需再将大量的电子邮件转发给新加入项目的成员。
协作
文件共享、通话、剪辑等功能都内置于 Slack 中，并能够进行实时消息传递，让你的团队以最舒适的方式真正协同工作。此外，Slack 还能够将位于不同地点、跨越不同时区和采用不同工作方式的内部和外部团队汇聚在一个平台之上，从而打破了仅通过电子邮件进行孤立沟通的工作模式。
集成
有 2,600 多款应用可关联至 Slack（无论是你日常使用的日历还是各种工具，一应俱全），可确保你再也不会遗漏任何附件。
编排
将 Salesforce 中的代理以及你最喜欢的应用整合到一个的工作操作系统中，让它们代表你高效完成工作。
自动化
在 Slack 中，你可以将日常会议、审批、请求等常规任务转变为自动化工作流程，从而减少不必要的来回沟通时间。
安全
通过电子邮件进行协作会带来垃圾邮件和网络钓鱼攻击的风险。Slack 符合企业级安全和合规标准，可确保你的工作沟通安全无忧。
如何从电子邮件切换到 Slack
注册
在几分钟内创建新的 Slack 工作区各种规模的团队都可免费试用。
邀请你的同事
通过 Slack 与其他人协作不仅拥有更佳体验（说真的，独自一人使用会有些索然无味），还能轻松邀请你的团队。
从上次停止的地方开始
尝试将电子邮件导入 Slack，然后继续对话。你的团队/领导将因此感谢你。
常见问题
Slack 采用频道形式来组织对话，每个人都可以在频道中分享想法，群策群力并推动工作的完成。借助 Slack，可以帮助团队加快运营节奏，并随时随地保持同步。
借助 Slack Connect（在付费套餐中可用），你还可以在 Slack 中直接与合作伙伴、供应商、客户等直接对话，改善与他们的沟通方式。
是的。在 Slack，安全是重中之重。你大可放心，Slack 能够保证你工作区中的信息安全。有关我们如何确保你的数据安全的更多信息，请查看我们的安全措施。
Slack 中的群私信最多可以包括 9 个人。对于不需要整个频道的人员参与的一次性对话，群聊效果更好，但如果你需要的人数超过 9 个，只需增加一个频道即可！
可以，Slack 可以帮助你在一个平台上进行所有工作沟通（包括电子邮件）。了解如何发送电子邮件到 Slack。