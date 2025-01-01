这并不是说电子邮件有问题 — 只是有局限

电子邮件是发送和接收信息的实用工具。Slack 则提供了一个直观易用的平台，能够执行推动工作进展所需的其他各种任务。而且，Slack 还是一个功能丰富的平台，支持协作、透明化文件共享和应用集成，同时借助 AI 的强大功能，进一步提升工作效率。