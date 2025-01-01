由最具创新性的公司构建的应用和代理
你的整个技术堆栈在 Slack 中整合在一起。
Slack 是你整个企业的前端，所有 AI 应用和代理都在这里运行。借助 Slack，你可以集成工具和工作流程，连接超过 2,600 个应用，将实时应用数据融入对话，并开发你自己的自定义解决方案。如果你正在构建代理，那么在 Slack 中开始是最理想的选择。
为你的应用和代理提供上下文信息。
没有上下文数据的工作效率低下，就像一只手被束缚住一样，难以发挥应有的效果。利用实时搜索 API 和经 Slack 授权的模型上下文协议服务器，你能够获取 Slack 中丰富的对话数据，从而能够构建具有更智能响应能力的 AI 应用和代理，同时还能确保你的数据安全。
从无代码到专业代码，任何人都能在 Slack 中实现自动化。
Slack 让每个人都能够轻松地通过单击或编写代码实现任务自动化。借助 AI 驱动的工作流程，你可以触发代理响应、更新记录等等。而且，如果你是一名开发人员，还可以完全自定义从后端服务到直接签入 Slack 的模块化组件的所有内容。
根据你团队的需求定制我们的平台。
Slack 平台通过用于生命周期管理的 Slack CLI 和用于应用开发的 Bolt 简化了开发流程。开发人员可以运行后端服务，通过 Heroku 进行连接，或者构建模块化组件，从而确保能够完全根据组织的工作方式进行个性化定制。
内置数据保护和隐私功能，让你能够安心工作。
企业级安全是 Slack 的标准配置，内置了强大的治理、风险管理和合规性功能，以保护您的业务。通过严格的管理控制措施，例如单点登录、企业移动管理和数据丢失防护系统，我们将确保你的数据保持私密。
在安全可靠、以代理为核心的平台上开展你的业务。
“我们很高兴让 ChatGPT 更接近 Slack 中开展工作的地方，这样团队就能像与队友交谈一样自然地利用前沿 AI。Slack 的 ChatGPT 应用集成到对话、文件和工作流程中后，可以随时获取知识和见解，更轻松地开展协作，推进工作。”
“Perplexity 正在将传统的搜索方式转变为一种对话式、透明的发现体验。通过 MCP 服务器连接到 Slack，我们现在能够将查询与团队对话的背景相结合，帮助用户找到准确且与他们的工作直接相关的答案。Slack 是实现这一目标的绝佳合作伙伴，我们都非常注重安全、合规性以及用户信任。”
“组织依靠 Google Agentspace 和 Slack 来提高工作效率并促进协作。现在，客户可以将来自 Agentspace 的见解直接嵌入到 Slack 中，并利用 Slack 对话来优化 Agentspace 中的工作流程，从而构建更流畅的信息流，提升日常工作效率。”
即刻启用你的所有应用。
常见问题
好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。此外，与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。
如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库。
你可以将软件和自定义应用直接集成到 Slack 中，从而让你的所有工具都能更好地发挥作用。以下是一些常见类别和示例：
项目管理：将 Slack 与 Asana、Miro、Notion 和 Jira 等项目管理工具关联，无需离开 Slack 即可更新任务、跟踪进度和管理项目。
客户支持：集成 Salesforce Service Cloud、Zendesk 和 Freshdesk 等客户支持应用，以管理工单，并直接通过 Slack 与客户沟通。
CRM 系统：将 Slack 与 Salesforce Sales Cloud、HubSpot 和 ZoomInfo 等 CRM 平台关联，即可访问客户数据，并在 Slack 频道中接收关于潜在客户和交易的最新信息。
文件管理：借助 Box、Google 云端硬盘和 Dropbox 等文件管理系统，增强 Slack 的功能，以更轻松地访问和共享文件。
开发人员工具：连接 GitHub、GitLab、PagerDuty 和 AWS Chatbot 等开发者工具，直接在 Slack 中进行代码协作、审核拉取请求和跟踪问题。
这些集成将 Slack 与团队日常使用的工具连接起来，使 Slack 成为协作、沟通和提高工作效率的核心平台。
AI 代理是一种智能系统，能够完全独立地处理客户问题，无需人工干预。它使用机器学习和自然语言处理技术来应对从简单问题到棘手难题的各种任务，甚至可以同时处理多项任务。与传统需要人工干预特定任务的 AI 不同，AI 代理具有不断学习和改进的能力。AI 代理可以代表员工执行操作。
你可以在 Slack 中使用三种类型的代理和助手：
1. Agentforce：Agentforce 由 Slack 中最相关的对话数据和你信任的企业数据提供支持，能够提供建议并自动执行操作。你可以构建自定义代理，让员工在工作流程中就能享受到基于 AI 的高效生产力提升。无论是人力资源、IT、服务、销售还是其他领域，Agentforce 都能在 Slack 中执行各种操作，例如创建和更新频道、列表和画板。Slack 中的 Agentforce 即将推出；你可以与销售人员交谈，了解更多信息。
2. 将你自己创建的 AI 助手集成到 Slack 平台中：你可以直接在 Slack 的专用用户界面中，嵌入使用专用 API 构建的 AI 助手。你可以构建这些自定义 AI 助手，使其按照你的方式工作运行，从而分担各种任务（从工单到请求等），让你能够专注于要完成的重要工作。目前，这些 API 已在 Slack 开发人员中心提供。
3. 第三方 AI 助手：与第三方 AI 助手对话，以获得起草内容、查找市场调研信息或者检索和汇总文件等方面的帮助。目前，我们已经推出多款开箱即用的 AI 应用，例如 Asana、Box、Highspot、Cursor、Adobe Express 和 Cohere，你可以从 Slack Marketplace 下载并使用这些应用。
目前，只有选定的合作伙伴才能使用 RTS API 和 MCP 功能。如果你想深入了解这些功能，并为 Slack 客户构建创新解决方案，请填写此表格。
Slack 内置强大的安全功能，可保障你的数据安全。你发送的所有内容（例如消息和文件）均经过加密，因此只有获得授权的人员才能查看。你的公司甚至可以控制自己的加密密钥，以提供额外的保护。
当你使用 AI 或将其他应用连接到 Slack 时，你的数据始终保持私密和安全。Slack 绝不会将你的数据用于 AI 模型的训练。AI 仅处理你已有权访问的消息，并且所有操作都在 Slack 系统内安全运行。
因此，无论你是使用 Slack 的 AI 功能还是构建自己的工具，你始终可以安全地访问自己的数据。
使用工作流程构建器，创建你自己的自定义工作流程，轻松实现日常操作和沟通的自动化。
要访问工作流程构建器，请前往 Slack 中的主菜单（单击左上方的工作区名称），然后导航到“工具”>“工作流程构建器”。在那里，你可以创建自定义工作流程，或选择现有的预构建模板。如果你在创建自己的工作流程时需要帮助，请查看我们的分步指南。
立即使用预配置的模板开始构建工作流程。从在 Asana 中启动项目，到在 Google 表格中录入数据，再到使用 Box 中的资源让新团队成员快速入职，Slack 能够满足你的一切所需。
备注：工作流程构建器仅在 Slack 的付费套餐中提供。