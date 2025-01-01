你可以在 Slack 中使用三种类型的代理和助手：



1. Agentforce：Agentforce 由 Slack 中最相关的对话数据和你信任的企业数据提供支持，能够提供建议并自动执行操作。你可以构建自定义代理，让员工在工作流程中就能享受到基于 AI 的高效生产力提升。无论是人力资源、IT、服务、销售还是其他领域，Agentforce 都能在 Slack 中执行各种操作，例如创建和更新频道、列表和画板。Slack 中的 Agentforce 即将推出；你可以与销售人员交谈，了解更多信息。



2. 将你自己创建的 AI 助手集成到 Slack 平台中：你可以直接在 Slack 的专用用户界面中，嵌入使用专用 API 构建的 AI 助手。你可以构建这些自定义 AI 助手，使其按照你的方式工作运行，从而分担各种任务（从工单到请求等），让你能够专注于要完成的重要工作。目前，这些 API 已在 Slack 开发人员中心提供。



3. 第三方 AI 助手：与第三方 AI 助手对话，以获得起草内容、查找市场调研信息或者检索和汇总文件等方面的帮助。目前，我们已经推出多款开箱即用的 AI 应用，例如 Asana、Box、Highspot、Cursor、Adobe Express 和 Cohere，你可以从 Slack Marketplace 下载并使用这些应用。