Slack 中的 Agentforce

为每个人带来代理级生产力

将代理转变为团队成员。

将代理添加到频道，像平时与其他团队成员交流那样 @提及代理并与之互动，你也可以在代理替你汇总信息、生成内容或执行任务时，在消息列中回复他们。

了解更多

向代理提供完整的上下文。

Slack 对话数据使 Agentforce 更具相关性、洞察力和准确性，确保代理每次都能给出准确答案并采取正确行动，从而提升工作效率。

了解更多

为各类场景建构代理。

借助代理模板和预设技能，创建数字专家比以往更轻松，可用于促成交易、处理事故等多种场景。

观看演示

Slack 中的企业搜索

搜你想搜，找你想找。

保持专注，告别频繁切换。

无需在应用和系统间来回切换，你可以直接从 Slack 中搜索所有的对话、文件和工具。

了解更多

想找什么，一搜就有。

实时答案会遵循你现有的访问权限，既能保障公司知识的安全，又能高效呈现相关信息，让你省心又省力。

了解更多

让代理成为值得信赖的搜索助手。

代理也可以使用企业搜索。通过访问整个 Slack 内的数据，代理将帮助用户提供具有更深入的上下文和更明智的见解的回答。

了解更多

Slack 中的 AI

AI 助你完成更多工作

提高每次会议的成效。

你只需专注于重要事务，AI 会在同一消息列中跟踪任务并提炼抱团会议中的要点，帮你轻松整理。

了解更多

几乎所有工作都能实现自动化。

使用简短的对话式提示建立工作流程，轻松实现任务自动化，让工作减负更高效。

了解更多

轻松翻译。

通过使用精通所有语言的 AI，打破障碍，将消息转换成你的首选语言。

了解更多

Slack 中的 CRM 数据

CRM 数据与对话的完美融合

转化客户成功。

提高团队内的一致性，就每个客户和业务机会开展协作。Salesforce 频道将 CRM 数据直接引入你的 Slack 对话中。

了解更多

以团队形式销售，加快销售速度。

将 CRM 数据、背景信息和效率工具整合在一起，方便卖家、销售经理和他们的合作伙伴更快达成交易。

了解更多

简化你的 CRM。

借助 Slack 中专为小型企业构建且易于使用的 CRM，为客户提供完整的 Salesforce 体验。

即将推出

发展最快、最具创新精神的公司都在使用 Slack。

OpenAI 如何通过 Slack 与客户建立联系并扩展 ChatGPT

播放视频

Spotify 如何通过 Slack 提高了广告销售并简化了运营

播放视频

IBM 与 Slack 合作，进一步提高工作效率

播放视频

Ari Bikes 将 Slack 作为创造性的协作空间

播放视频

常见问题

各种创新技术将帮助人类借助代理和 AI 完成更多工作，让 Salesforce 与 Slack 联系更加紧密，并探索新方式来改进和拓展工作操作系统。

Slack 是完成工作的平台。借助 Slack AI，你可以轻松访问 Slack、CRM 和应用中的所有实时数据，还可以像与团队成员合作一样，与智能代理协同工作。

Agentforce 可以利用 Salesforce 中的业务逻辑，例如 Flows、Apex、MuleSoft API 和 Prompt 模板。Slack 中的 Agentforce 使用 Slack 操作来自动执行任务，例如发布到频道或建立并更新画板和列表。

Slack 的搜索功能已全面升级——通过一个集中的 AI 驱动型搜索栏，你可以同时检索公司使用的第三方应用、数据源和对话内容。

你可以将 Salesforce CRM 数据与 Slack 中以客户为中心的对话相结合，确保工作向前推进。

有关发布的完整列表，请访问 Slack 帮助中心

提供，你可以在 Slack 帮助中心找到 Slack AI 小窍门。

