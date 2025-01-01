Slack 中的 Agentforce
各种创新技术将帮助人类借助代理和 AI 完成更多工作，让 Salesforce 与 Slack 联系更加紧密，并探索新方式来改进和拓展工作操作系统。
Slack 是完成工作的平台。借助 Slack AI，你可以轻松访问 Slack、CRM 和应用中的所有实时数据，还可以像与团队成员合作一样，与智能代理协同工作。
Agentforce 可以利用 Salesforce 中的业务逻辑，例如 Flows、Apex、MuleSoft API 和 Prompt 模板。Slack 中的 Agentforce 使用 Slack 操作来自动执行任务，例如发布到频道或建立并更新画板和列表。
Slack 的搜索功能已全面升级——通过一个集中的 AI 驱动型搜索栏，你可以同时检索公司使用的第三方应用、数据源和对话内容。
你可以将 Salesforce CRM 数据与 Slack 中以客户为中心的对话相结合，确保工作向前推进。
