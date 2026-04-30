Lanzamiento de funciones de Slack
Haz más tareas sin interrupciones.
Todas las actualizaciones
Habilidades de Slackbot
Acciones de correo electrónico y calendario con Slackbot
Tareas programadas de Slackbot
Nueva pestaña Actividad
Paso de generación de respuestas de IA en el Generador de flujos de trabajo
Kit para desarrolladores de agentes para Slack
Acciones de Slack con Slackbot
Percepción del contexto de Slack por Slackbot
CRM de Slack
Línea de tiempo de la actividad de Salesforce en Slack
Nombres personalizados para canales de Salesforce
Mejora en la visualización de los registros
Cambio del propietario del registro del CRM
AgentExchange
Conectores de correo electrónico para Gmail y Outlook en la búsqueda empresarial
Envío programado para mensajes reenviados
Edición de archivos adjuntos después del envío
Leer todas las publicaciones
Lanzamiento de funciones de abril de 2026
Lanzamiento de funciones de marzo de 2026
Lanzamiento de funciones de febrero
Leer todas las publicaciones
Lanzamiento de funciones de abril de 2026
Lanzamiento de funciones de marzo de 2026
Lanzamiento de funciones de febrero
Preguntas frecuentes
Slack lanza regularmente nuevas funcionalidades y mejoras para ayudar a los equipos a trabajar más rápidamente y a mantener el contacto. En esta página se muestran las actualizaciones más recientes de Slack, como herramientas de productividad, funciones de IA, integraciones y mejoras relativas a la colaboración.
Habitualmente, Slack crea nuevas funcionalidades y mejoras cada varias semanas. Las actualizaciones pueden ir desde pequeñas mejoras hasta lanzamientos destacados de productos.
Puedes encontrar las actualizaciones más recientes de Slack en esta página, en «Todas las actualizaciones». Las actualizaciones anteriores están disponibles más abajo, en la cronología de lanzamientos.
La mayoría de las actualizaciones de Slack se implementan automáticamente para todos los clientes. Es posible que algunas funciones aparezcan gradualmente en función del plan que uses, de la región donde te encuentres o de los ajustes del administrador.
Slack lanza actualizaciones para las herramientas de mensajería, automatización, funciones de IA, seguridad, integraciones y flujos de trabajo. Cada actualización está diseñada para mejorar la productividad y la comunicación del equipo.
Cada lanzamiento incluye un resumen y un enlace para obtener más información sobre la función. Puedes hacer clic en cualquier actualización para explorar cómo funciona y cómo usarla.
Sí. Slack lanza funciones en distintos planes. Es posible que algunas capacidades avanzadas solo estén disponibles en los planes de pago, mientras que muchas actualizaciones mejoran la experiencia para todos los usuarios.
Las actualizaciones de Slack destacan las novedades desde una perspectiva más general. Las notas de la versión suelen ser más técnicas y detalladas, mientras que esta página se centra en las novedades y en su relevancia.
En la mayoría de los casos, sí. Cuando una función se lanza en tu espacio de trabajo, puedes empezar a usarla inmediatamente. Es posible que algunas funciones requieran el permiso del administrador.
Puedes marcar esta página para consultar sus actualizaciones más recientes, o seguir los anuncios de Slack a través del correo electrónico y las notificaciones en el producto.