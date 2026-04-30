Lanzamiento de funciones de Slack

Haz más tareas sin interrupciones.

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Trabaja de forma más inteligente con tu agente de IA personalizado que incorpora el contexto.
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Agentforce impulsa las experiencias de CRM de Salesforce de forma fluida dentro de Slack.
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Las empresas de IA innovadoras ofrecen aplicaciones de Slack inteligentes y nativas impulsadas por los datos.
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CRM de Slack
Administra clientes mediante un método conversacional con Slackbot. Captura contactos, rastrea el progreso de las negociaciones y prepara lo que necesitas con una indicación.
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30 de abril de 2026
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Nueva función

Habilidades de Slackbot

Slackbot puede hacer el trabajo por ti, sin que debas pedírselo dos veces. Con Habilidades, tu equipo puede desarrollar y compartir flujos de trabajo reutilizables que se ejecutan siempre en todas las herramientas que usas. Crea una habilidad para un proceso único o explora nuestra biblioteca de habilidades prediseñadas para la preparación de reuniones, la elaboración de resúmenes de canalizaciones, el establecimiento de objetivos o cualquier proceso que lleves a cabo repetidamente. Ejecuta la habilidad cuando lo necesites y compártela con tu equipo. No debes empezar desde cero y no necesitas a un desarrollador.
Mejora de función

Acciones de correo electrónico y calendario con Slackbot

Sal de Slack con menos frecuencia. Slackbot no solo puede emprender acciones en tu nombre dentro de Slack, sino que también puede ocuparse del trabajo que solía hacerse en otras pestañas: ahora Slackbot puede redactar correos electrónicos y programar eventos en el calendario directamente en Google y Microsoft Office. Redacta un mensaje, programa una reunión y confirma una comunicación de seguimiento desde el entorno donde ya te encuentras. Disponible para clientes Enterprise+.
Mejora de función

Tareas programadas de Slackbot

Programa una tarea y olvídate de ella: deja que Slackbot se ocupe. Ahora puedes programar tareas y automatizaciones recurrentes directamente a través de Slackbot, sin necesidad de usar desencadenantes manuales. Desde resúmenes semanales hasta comprobaciones periódicas, Slackbot ejecutará las tareas según el cronograma que establezcas.
Nueva función

Nueva pestaña Actividad

La plataforma de Slack ahora está más organizada, justo a tiempo para una limpieza profunda. La nueva pestaña Actividad optimiza todas las tareas a realizar y las notificaciones y las muestra en una única vista filtrada de todo lo que requiere tu atención: un lugar en el que puedes ver todo aquello de lo que debes ocuparte en tus mensajes directos, canales, hilos y menciones. Crea fácilmente vistas para filtrar las tareas importantes y tomar medidas al respecto, descarta lo que es irrelevante y ponte al día.
Mejora de función

Paso de generación de respuestas de IA en el Generador de flujos de trabajo

La IA generativa ahora es un paso inherente de cada flujo de trabajo de Slack. Este paso permite que los usuarios escriban una indicación, seleccionen fuentes de conocimiento (canales, canvas, listas) y hagan que un LLM genere una respuesta como parte de un flujo de trabajo. Con el nuevo paso de generación con IA, puedes agregar tareas, como resumir mensajes, traducir texto o redactar respuestas, directamente en cualquier automatización que crees en el Generador de flujos de trabajo. Define tu indicación, conecta los pasos y deja que el flujo de trabajo haga las tareas pesadas.
Nueva función

Kit para desarrolladores de agentes para Slack

Ahora es mucho más rápido desarrollar agentes de IA para Slack. Una nueva colección de funciones de la plataforma para desarrolladores —que incluye un único comando “slack create agent”, compatibilidad mejorada con el marco Bolt y flexibilidad para la integración de un LLM propio— permite que los desarrolladores creen un agente de primer nivel en minutos. Dos aplicaciones de muestra de código abierto (Agente de inicio y Agente de soporte) les dan a los equipos un punto de partida, con compatibilidad demostrada con el SDK de Claude, el SDK de OpenAI e IA de Pydantic. Una experiencia con documentos completamente renovada y una guía de inicio rápido de agentes hacen que sea más fácil que nunca desarrollar, enviar y adaptar agentes de IA directamente desde la plataforma de Slack.
Mejora de función

Acciones de Slack con Slackbot

Slackbot ahora puede actuar dentro de Slack, y no solo responder preguntas sobre esta plataforma. Slackbot puede enviar un mensaje directo, crear un canal, invitar a compañeros de equipo y crear flujos de trabajo en tu nombre. Permite que Slackbot se encargue de las tareas de Slack para que puedas concentrarte en el trabajo real.
Mejora de función

Percepción del contexto de Slack por Slackbot

Slackbot tiene algo que ninguna otra herramienta de IA tiene: un contexto completo y nativo del entorno donde trabajas y de aquello en lo qué estás trabajando. Slackbot puede ver lo que tienes abierto en Slack (un registro de Salesforce, un canvas, un canal) y usar esa información para brindarte respuestas más inteligentes y emprender acciones más pertinentes en el momento. Ya no necesitas escribir indicaciones largas, repetir explicaciones ni empezar desde cero.
30 de marzo de 2026
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Nueva función

CRM de Slack

Ahora, tu CRM es una conversación. Slackbot puede convertir tus hilos de Slack actuales en registros organizados de clientes, y agregar contactos, actualizar detalles, registrar notas y mostrar el historial de las cuentas, todo sin salir de Slack. Se integra en Salesforce, por lo que, cuando estés preparado para crecer, ya tendrás todo a tu alcance.
Mejora de función

Línea de tiempo de la actividad de Salesforce en Slack

Obtén el panorama completo de cada interacción con los clientes sin salir de Slack. La línea de tiempo de la actividad de Salesforce, que incluye correos electrónicos, tareas, eventos, llamadas y reuniones en video, ahora está disponible directamente en el lugar donde el equipo ya trabaja.
Mejora de función

Nombres personalizados para canales de Salesforce

Asigna el nombre de tu preferencia a los canales de Salesforce. Ahora, los administradores pueden elegir cualquier campo de registro (incluidos campos de fórmulas) para crear convenciones de nomenclatura de canales coherentes y descriptivas que mejoren la visibilidad y ayuden a no incluir datos confidenciales en los nombres de los canales. Los administradores también pueden permitir que los usuarios cambien manualmente el nombre de los canales de Salesforce para que se ajusten a sus necesidades.
Mejora de función

Mejora en la visualización de los registros

Los registros de Salesforce ahora son más organizados y claros cuando los visualizas en Slack. Con la vista rediseñada de un solo registro, se ordenan los encabezados, se reorganizan las acciones rápidas y se agregan secciones de campos ampliables para que puedas explorar, emprender acciones y continuar sin la presencia de elementos superfluos.
Mejora de función

Cambio del propietario del registro del CRM

Entrega registros sin cambiar de aplicación. Reasigna al propietario de cualquier prospecto, caso u oportunidad de Salesforce directamente en Slack, con la opción de notificar instantáneamente al nuevo propietario, tanto en la aplicación para computadora como para dispositivos móviles.
Nueva función

AgentExchange

Encuentra agentes de IA y conéctate con ellos en un solo lugar. Explora aplicaciones con tecnología de IA en Slack Marketplace, consulta de un vistazo todos los agentes que tienes instalados y retoma conversaciones recientes con agentes desde una nueva sección exclusiva.
Mejora de función

Conectores de correo electrónico para Gmail y Outlook en la búsqueda empresarial

Busca en tu bandeja de entrada sin salir de Slack. Ahora, Gmail y Outlook están conectados con la búsqueda empresarial, por lo que los resultados del correo electrónico se muestran junto al contenido en Slack en los resultados de búsqueda, las respuestas generadas con IA y las consultas en Slackbot.
Mejora de función

Envío programado para mensajes reenviados

Reenvía un mensaje en el momento adecuado. Ahora puedes programar el envío de mensajes reenviados para que se haga en el momento adecuado (disponible en la versión para computadora).
Mejora de función

Edición de archivos adjuntos después del envío

Soluciona el problema después de enviar el mensaje. Ahora puedes agregar, eliminar o reorganizar archivos adjuntos (imágenes, videos, documentos, canvas, entre otros) cuando edites un mensaje enviado, por lo que no es necesario empezar de nuevo para hacerlo bien.

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Preguntas frecuentes

Slack lanza regularmente nuevas funcionalidades y mejoras para ayudar a los equipos a trabajar más rápidamente y a mantener el contacto. En esta página se muestran las actualizaciones más recientes de Slack, como herramientas de productividad, funciones de IA, integraciones y mejoras relativas a la colaboración.

Habitualmente, Slack crea nuevas funcionalidades y mejoras cada varias semanas. Las actualizaciones pueden ir desde pequeñas mejoras hasta lanzamientos destacados de productos.

Puedes encontrar las actualizaciones más recientes de Slack en esta página, en «Todas las actualizaciones». Las actualizaciones anteriores están disponibles más abajo, en la cronología de lanzamientos.

La mayoría de las actualizaciones de Slack se implementan automáticamente para todos los clientes. Es posible que algunas funciones aparezcan gradualmente en función del plan que uses, de la región donde te encuentres o de los ajustes del administrador.

Slack lanza actualizaciones para las herramientas de mensajería, automatización, funciones de IA, seguridad, integraciones y flujos de trabajo. Cada actualización está diseñada para mejorar la productividad y la comunicación del equipo.

Cada lanzamiento incluye un resumen y un enlace para obtener más información sobre la función. Puedes hacer clic en cualquier actualización para explorar cómo funciona y cómo usarla.

Sí. Slack lanza funciones en distintos planes. Es posible que algunas capacidades avanzadas solo estén disponibles en los planes de pago, mientras que muchas actualizaciones mejoran la experiencia para todos los usuarios.

Las actualizaciones de Slack destacan las novedades desde una perspectiva más general. Las notas de la versión suelen ser más técnicas y detalladas, mientras que esta página se centra en las novedades y en su relevancia.

En la mayoría de los casos, sí. Cuando una función se lanza en tu espacio de trabajo, puedes empezar a usarla inmediatamente. Es posible que algunas funciones requieran el permiso del administrador.

Puedes marcar esta página para consultar sus actualizaciones más recientes, o seguir los anuncios de Slack a través del correo electrónico y las notificaciones en el producto.

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