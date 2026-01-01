Accesibilidad en Slack
Una experiencia placentera de Slack es una necesidad, no una opción. Es por eso que nos aseguramos de que todos puedan usar Slack, de la manera que más les convenga.
Accesibilidad del teclado
Una pequeña pulsación puede hacer mucho
Preferencias de animación
Personaliza cómo se animan los GIF y los emojis en Slack
Controles visuales
Elige tu nivel de zoom, los ajustes de contraste y mucho más.
Descubre cómo creamos y diseñamos la accesibilidad en Slack
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