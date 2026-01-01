Accesibilidad en Slack

Una experiencia placentera de Slack es una necesidad, no una opción. Es por eso que nos aseguramos de que todos puedan usar Slack, de la manera que más les convenga.

Una serie de emojis relacionados con el mundo de la accesibilidad.
Una serie de emojis relacionados con el mundo de la accesibilidad.
Accesibilidad del teclado

Una pequeña pulsación puede hacer mucho

Accesibilidad mediante los accesos directos del tecladoUtilizar Slack con un lector de pantallaComandos para navegar más rápido en Slack
Preferencias de animación

Personaliza cómo se animan los GIF y los emojis en Slack

Establece los ajustes de movimiento de imágenes y emojis Agrega o quita reacciones emojiAdministra permisos para emojis personalizados
Controles visuales

Elige tu nivel de zoom, los ajustes de contraste y mucho más.

Utilizar el modo oscuro en SlackCambia los ajustes para la visualización de mensajesAjusta el nivel de zoom

Descubre cómo creamos y diseñamos la accesibilidad en Slack

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Recurso

Comunicación inclusiva y accesible en Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Centro de ayuda

Por qué el diseño inclusivo es esencial para crear un producto mejor

Image of a broken vase.
Blog

Cómo fallar en la accesibilidad para los ingenieros

Illustration of a women working on a computer.
Leer historia

Lo que un equipo diverso puede enseñar a todos sobre la inclusión del espacio de trabajo

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