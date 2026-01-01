Barrierefreiheit in Slack
Eine problemlose und angenehme Nutzung von Slack ist nicht einfach ein netter Bonus, sondern unabdingbar. Deshalb sorgen wir dafür, dass jede und jeder Slack genau so nutzen kann, wie es für sie oder ihn am besten ist.
Tastatur-Barrierefreiheit
Einmal tippen kann viel bewirken
Persönliche Einstellungen für Animationen
Benutzerdefinierte Animationen für GIFs und Emojis in Slack
Visuelle Steuerelemente
Zoomstufen, Kontrasteinstellungen und mehr auswählen
So entwickeln wir Designs für die Barrierefreiheit in Slack
Inklusive und barrierefreie Kommunikation bei Slack
Darum ist inklusives Design wesentlich für ein besseres Produkt
Fehler bei der Barrierefreiheit für Entwicklerinnen und Entwickler
Was ein neurodiverses Team allen über die Inklusion im Workspace beibringen kann
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