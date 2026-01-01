Barrierefreiheit in Slack

Eine problemlose und angenehme Nutzung von Slack ist nicht einfach ein netter Bonus, sondern unabdingbar. Deshalb sorgen wir dafür, dass jede und jeder Slack genau so nutzen kann, wie es für sie oder ihn am besten ist.

Verschiedenste Emojis, die sich auf die Welt der Barrierefreiheit beziehen.
Verschiedenste Emojis, die sich auf die Welt der Barrierefreiheit beziehen.
Tastatur-Barrierefreiheit

Einmal tippen kann viel bewirken

Tastaturkürzel & BarrierefreiheitSlack mit einem Screenreader verwendenBefehle für schnellere Navigation in Slack
Persönliche Einstellungen für Animationen

Benutzerdefinierte Animationen für GIFs und Emojis in Slack

Bewegungseinstellungen für Bilder und Emojis festlegen Emoji-Reaktionen hinzufügen oder entfernenBerechtigungen für benutzerdefinierte Emojis verwalten
Visuelle Steuerelemente

Zoomstufen, Kontrasteinstellungen und mehr auswählen

Den Dark Mode in Slack verwendenAnzeigeeinstellungen für Nachrichten ändernZoom-Stufe anpassen

So entwickeln wir Designs für die Barrierefreiheit in Slack

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Ressource

Inklusive und barrierefreie Kommunikation bei Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Support-Center

Darum ist inklusives Design wesentlich für ein besseres Produkt

Image of a broken vase.
Blog

Fehler bei der Barrierefreiheit für Entwicklerinnen und Entwickler

Illustration of a women working on a computer.
Geschichte lesen

Was ein neurodiverses Team allen über die Inklusion im Workspace beibringen kann

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Inklusive und barrierefreie Kommunikation bei Slack

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