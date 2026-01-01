Slack-Vertragsbedingungen und ‑Richtlinien

Nutzungsbedingungen für Benutzer

Vereinbarung mit einem Benutzer, der einem bestehenden Team beitritt.

Illustration des Slack-Clients
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Datenschutzrichtlinie

Diese Richtlinie beschreibt, welche Daten wir bei Slack erheben, wie wir diese Daten verwenden und welche Wahlmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen.

Illustration eines Buchs mit einem Schloss
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Sicherheitsübersicht

Wir bei Slack nehmen Sicherheit sehr ernst und sind stolz darauf, dass wir mit unseren Maßnahmen zum Schutz deiner Organisation den Branchenstandard übertreffen.

Illustration eines Code-Editors
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Richtlinie über die zulässige Nutzung

Eine Liste für zulässiges und unzulässiges Verhalten in unseren Services.

Eine Illustration eines Buchs
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