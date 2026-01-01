Slack-Vertragsbedingungen und ‑Richtlinien
Nutzungsbedingungen für Benutzer
Vereinbarung mit einem Benutzer, der einem bestehenden Team beitritt.
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Datenschutzrichtlinie
Diese Richtlinie beschreibt, welche Daten wir bei Slack erheben, wie wir diese Daten verwenden und welche Wahlmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen.
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Sicherheitsübersicht
Wir bei Slack nehmen Sicherheit sehr ernst und sind stolz darauf, dass wir mit unseren Maßnahmen zum Schutz deiner Organisation den Branchenstandard übertreffen.
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Richtlinie über die zulässige Nutzung
Eine Liste für zulässiges und unzulässiges Verhalten in unseren Services.
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