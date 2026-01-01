Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Letztes Update: 8. Juli 2025

Die Richtlinie über die zulässige Nutzung (Acceptable Use Policy, AUP) listet die Gebote und Verbote auf, die bei der Verwendung unserer Services zu beachten sind. Die AUP ist unter dem folgenden Salesforce Link verfügbar, da Slack ein Salesforce Unternehmen ist:

Richtlinie über die zulässige Nutzung

Die AUP kann im Zuge des Wachstums und der Weiterentwicklung von Slack angepasst werden. Informiere dich deshalb hier regelmäßig über Aktualisierungen und Änderungen.

Bitte beachte: Slack kann sein Recht, Daten zu analysieren, ausüben, um die Sicherheit von Benutzer:innen zu wahren und illegalen Aktivitäten vorzubeugen. Wir verwenden die datenschützende, Hash-basierte Erkennungssoftware, um proaktiv Material zu entfernen, das sexuellen Kindesmissbrauch zeigt oder beschreibt. Slack nimmt auch Meldungen von Kund:innen und Benutzer:innen über Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen und die Richtlinie zur zulässigen Nutzung entgegen und untersucht diese. Meldungen werden von geschultem Personal geprüft und verbotene Inhalte können aus den Diensten gelöscht werden. Der Zugriff unserer Mitarbeitenden auf Kundendaten wird durch strikte Kontrollen eingeschränkt. Wir verfügen über technische Kontrollen und Prüfrichtlinien, die sicherstellen, dass jeder Zugriff auf Kundendaten protokolliert wird. Weitere Informationen stellen wir auf unserer Seite zu Sicherheitsverfahren zur Verfügung.

Slack kontaktieren

Wenn du Fragen zu der Richtlinie zur zulässigen Nutzung von Slack hast, kannst du uns unter feedback@slack.com oder per Post unter der unten stehenden Adresse erreichen.

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105

USA

