Última actualización: 8 de julio de 2025

Esta Política de uso aceptable (PUA) presenta una lista de conductas aceptables e inaceptables para nuestros Servicios. La PUA está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, dado que Slack es una empresa de Salesforce:

Política de uso aceptable

Esta PUA puede cambiar a medida que Slack crece y evoluciona, así que consúltala con frecuencia para ver las actualizaciones y los cambios.

Atención: Slack puede ejercer su derecho de analizar información para proteger la seguridad de los usuarios y evitar actividad ilegal. Usamos software de detección basado en hash para la protección de la privacidad con el fin de eliminar de forma proactiva el material de abuso sexual contra menores. Slack también acepta e investiga reportes de los Clientes y los Usuarios de violaciones tanto de los Términos de servicio del usuario como de la Política de uso aceptable. Individuos capacitados se encargan de revisar los reportes, y el contenido prohibido puede eliminarse de los Servicios. Aplicamos controles estrictos sobre el acceso de los empleados a los Datos del cliente. Existen controles técnicos y políticas de auditoría para garantizar que se registre todo acceso a los Datos del cliente. Para obtener más información, consulta nuestra página de Prácticas de seguridad.

Contactar con Slack

Si tienes dudas acerca de la Política de uso aceptable de Slack, puedes escribirnos a feedback@slack.com o por correo a la siguiente dirección.

Slack Technologies

Torre de Salesforce

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos

