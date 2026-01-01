Acuerdo del programa para desarrolladores de Slack

Este Acuerdo del programa para desarrolladores («Acuerdo») está diseñado para que uses los Servicios para desarrolladores con la finalidad de desarrollar y mantener aplicaciones y servicios que interoperen con nuestra plataforma en línea o nuestras aplicaciones, o que las complementen.

Indicas que aceptas este Acuerdo al marcar una casilla de verificación o hacer clic en un botón que haga referencia a este Acuerdo, o al acceder a los Servicios para desarrolladores. Al aceptar este acuerdo, aceptas sus términos. Si firmas este acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal (por ejemplo, tu empleador), declaras que tienes la autoridad para comprometer a dicha entidad y a sus afiliados a cumplir con estos términos y condiciones, en cuyo caso los términos «Tú», «Tu» o «Ti» se referirán a dicha entidad y a sus afiliados. Si especificas el nombre de una entidad o un dominio al registrarte, se considerará que firmas este Acuerdo en nombre de esa entidad. Si careces de la autoridad necesaria o si no estás de acuerdo con estos términos y condiciones, no debes aceptar este Acuerdo y no puedes utilizar los Servicios para desarrolladores.

Sin Nuestro consentimiento previo por escrito, no puedes acceder a los Servicios para desarrolladores ni utilizarlos.

con fines de producción, o

Para distribuir comercialmente Tus Aplicaciones a terceros, a menos que hayas obtenido Nuestro consentimiento previo por escrito o tengas la autorización para hacerlo de conformidad con un acuerdo separado con Nosotros,

para supervisar la disponibilidad, el rendimiento o la funcionalidad de los Servicios para desarrolladores, o

para cualquier otro fin competitivo o de evaluación comparativa.

Cualquier infracción de la oración anterior se considerará un incumplimiento sustancial de este Acuerdo.

Este Acuerdo se actualizó por última vez el 1 de mayo de 2024. Estará vigente entre Tú y Nosotros a partir de la fecha en que aceptes este Acuerdo.

1. DEFINICIONES

«Subsidiaria» se refiere a cualquier entidad que directa o indirectamente controle, sea controlada por o esté bajo control común con la entidad en cuestión. «Control», para efectos de esta definición, se refiere a la propiedad o control directo o indirecto de más del 50 % de los intereses de voto de la entidad en cuestión.

«Distribución comercial» se refiere a cualquier distribución de Tu aplicación si la instalación, acceso o uso de cualquier versión de Tu aplicación o sus funciones y capacidades requieren el pago de tarifas de cualquier tipo (por ejemplo, si Tu aplicación se integra en o hace uso de cualquier aplicación u otro producto o servicio para el cual cobras tarifas, o si Tu aplicación se proporciona bajo un modelo de pago «freemium»).

«Recursos para desarrolladores» se refiere al contenido, la información, los recursos, la documentación, el código, las herramientas, los kits de herramientas, los entornos o comunidades para desarrolladores, los concursos, las promociones o los programas accesibles a través de https://api.slack.com, que ponemos a disposición de Nuestra comunidad de desarrolladores, excluyendo herramientas y recursos accesibles fuera de las aplicaciones y la plataforma mencionadas anteriormente. Los «Servicios para desarrolladores» excluyen los Recursos para desarrolladores y las Aplicaciones de terceros.

«Código malicioso» se refiere a código, archivos, scripts, agentes o programas destinados a causar daño, como por ejemplo, virus, gusanos, bombas de tiempo y troyanos.

«Marketplace» se refiere a un directorio en línea, catálogo o mercado de aplicaciones que interopera con los Servicios para desarrolladores, como por ejemplo, Slack Marketplace en https://slack.com/apps.

«Aplicaciones de terceros» se refiere a la funcionalidad de software, ya sea basada en web, móvil, fuera de línea u otra, que interopera con los Servicios para desarrolladores, y que es proporcionada por un tercero o está incluida en un Mercado. Las Aplicaciones de terceros se identificarán como tales.

«Usuario» se refiere, en el caso de un individuo que acepta estos términos en su propio nombre, a dicho individuo. En el caso de un individuo que acepta este Acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal, se refiere a un individuo autorizado por Ti para utilizar los Servicios para desarrolladores y a quien Tú (o, cuando corresponda, Nosotros a instancia tuya) hayas proporcionado una identificación de usuario y una contraseña (para los Servicios para desarrolladores que utilicen autenticación). Los Usuarios pueden incluir, por ejemplo, Tus empleados, consultores, contratistas y agentes, así como terceros con los que realices transacciones comerciales.

«Suscripción de usuario» se refiere a una suscripción que Nosotros te otorgamos a Ti para los Servicios para desarrolladores, y que Tú asignas a un usuario. La duración de cualquier Suscripción de usuario será como se describe en la Sección 10.1 (Duración del Acuerdo y las Suscripciones de usuario).

«Nosotros», «Nos» o «Nuestro» se refiere a la entidad de Slack descrita en la Sección 11 (Contraparte del contrato, Notificaciones, Legislación aplicable y Jurisdicción).

«Tú» o «Tu» se refiere, en el caso de un individuo que acepta este Acuerdo en su propio nombre, dicho individuo, o en el caso de un individuo que acepta este Acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal, la empresa u otra entidad legal para la cual dicho individuo acepta este Acuerdo.

«Tu Aplicación» se refiere a una aplicación en línea que Tú crees utilizando los Servicios para desarrolladores o los servicios de Slack, y que interopere con ellos.

«Tus datos» se refiere a la información o los datos electrónicos que envías a los Servicios para desarrolladores.

2. DISPOSICIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES Y LOS RECURSOS PARA DESARROLLADORES

2.1. Prestación de Servicios para desarrolladores. Pondremos los Servicios para desarrollador a tu disposición de conformidad con este Acuerdo.

2.2. Suscripciones de usuario. A menos que acordemos lo contrario por escrito, los Servicios para desarrolladores se ofrecen como Suscripciones de usuario y se puede acceder a ellos con un número de usuarios no mayor que el número de identificaciones de usuario que te asignemos. Los usuarios designados no pueden compartir ni utilizar las Suscripciones de usuario, pero pueden reasignarlas a nuevos usuarios que reemplacen a los anteriores y ya no necesiten utilizar los Servicios para desarrolladores.

2.3. Nuestras responsabilidades. Nos comprometemos a realizar esfuerzos comercialmente viables para (i) notificar con antelación cualquier interrupción planificada y (ii) proporcionar los Servicios para desarrolladores de acuerdo con las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables a nuestra prestación de Servicios para desarrolladores a los usuarios en general (es decir, sin tener en cuenta tu uso específico de los Servicios para desarrolladores), y sujeto al uso de los Usuarios de los Servicios para desarrolladores de conformidad con este Acuerdo y la documentación accesible a través de https://slack.com/terms-of-service/api y la Política para desarrolladores de aplicaciones en https://api.slack.com/developer-policy, y las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables, y (v) cumplir con los términos de servicio de cualquier Aplicación de terceros con la cual utilices los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores. Cualquier uso que tú o los Usuarios hagan de los Servicios para desarrolladores que incumpla lo anterior y que, a nuestro juicio, amenace la seguridad, integridad o disponibilidad de nuestros servicios, puede resultar en la suspensión inmediata de los Servicios para desarrolladores.

2.5. Restricciones y limitaciones de uso. No deberás (a) poner a disposición de ninguna persona o entidad que no sean Usuarios los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores, (b) vender, revender, alquilar o arrendar los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores, o incluir los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores en un servicio de subcontratación o contratación externa, (c) utilizar los Servicios para desarrolladores o una Aplicación de terceros para almacenar o transmitir material que infrinja derechos de autor, difame, sea de otro modo ilegal o ilícito o infrinja los derechos de privacidad o confidencialidad de terceros, (d) utilizar los Servicios para desarrolladores para almacenar o transmitir código malicioso, (e) interferir o interrumpir la integridad o el rendimiento de los Servicios para desarrolladores o datos de terceros contenidos en ellos, (f) intentar obtener acceso no autorizado a los Servicios para desarrolladores, a los Recursos para desarrolladores o a sus sistemas o redes relacionados, (g) permitir el acceso directo o indirecto o el uso de cualquier Servicio para desarrolladores o Recurso para desarrolladores de una manera que evite cualquier límite de uso contractual, o utilizar cualquier Servicio para desarrolladores para acceder, copiar o usar cualquier propiedad intelectual nuestra excepto según lo permitido en este Acuerdo o en la Documentación para desarrolladores, (h) modificar, copiar o crear obras derivadas basadas en los Servicios para desarrolladores o en cualquier parte, característica, función o interfaz de usuario de estos, (i) copiar Recursos para desarrolladores excepto según lo permitido aquí o en la Documentación para desarrolladores, (j) enmarcar ni duplicar cualquier parte de los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores, excepto para copiar en tus propias intranets o de otra manera para tus propios fines comerciales internos o según lo permitido en la Documentación para desarrolladores, (k) enviar datos personales a los Servicios para desarrolladores, o (l) excepto en la medida en que lo permita la legislación aplicable, desensamblar, aplicar ingeniería inversa o descompilar los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores o acceder a ellos para (1) crear un producto o servicio competitivo con los Servicios para desarrolladores, (2) crear un producto o servicio utilizando ideas, características, funciones o gráficos similares a los de los Servicios para desarrolladores, (3) copiar cualquier idea, característica, función o gráfico de los Servicios para desarrolladores, o (4) determinar si los Servicios para desarrolladores están cubiertos por alguna patente. Los Servicios para desarrolladores pueden estar sujetos a otras limitaciones, tales como, por ejemplo, límites en el espacio de almacenamiento en disco, en el número de llamadas que se te permite hacer en Nuestras interfaces de programación de aplicaciones, y para los Servicios para desarrolladores que te permiten proporcionar sitios web públicos, en el número de visualizaciones de página por parte de los visitantes a esos sitios web. Cualquier limitación de este tipo se especifica en la Documentación para desarrolladores.

2.6. Eliminación de los Recursos para desarrolladores y las Aplicaciones de terceros. Si recibes una notificación, incluso de parte nuestra, de que el Contenido puesto a tu disposición a través de los Servicios para desarrolladores o una Aplicación de terceros ya no podrá utilizarse o deberá eliminarse, modificarse o desactivarse para evitar infringir la ley aplicable, los derechos de terceros o Nuestra Política de uso aceptable, deberás hacerlo de forma inmediata. Si no tomas las medidas necesarias, incluida la eliminación de cualquier Contenido que hayas descargado de los Servicios para desarrolladores, de acuerdo con lo anterior, o si, a Nuestro juicio, es probable que la infracción se repita, podremos desactivar el contenido, el Servicio para desarrolladores o el contenido o la Aplicación de terceros correspondientes. Si te lo solicitamos, deberás confirmar por escrito la eliminación y la interrupción del uso de dicho contenido o Aplicación de terceros, y estaremos autorizados a proporcionar una copia de dicha confirmación a cualquier demandante de terceros o autoridad gubernamental correspondiente, según corresponda. Además, si un tercero titular de derechos nos exige que eliminemos contenido o recibimos información de que el contenido que se te proporcionó puede infringir la legislación aplicable o los derechos de terceros, podremos interrumpir Tu acceso a él a través de los Servicios para desarrolladores.

2.7. Uso de los Recursos para desarrolladores. Puedes usar los Recursos para desarrolladores en relación con los Servicios para desarrolladores aquí mencionados. Dicho uso está sujeto a los Términos de servicio de la API en Puedes encontrar los términos de servicio de la API de Slack en ​https://slack.com/terms-of-service/api y la Política para desarrolladores de aplicaciones en https://api.slack.com/developer-policy.

2.8. Análisis de datos. Podemos hacer un seguimiento y analizar el uso de los Servicios y recursos para desarrolladores con fines de seguridad y para ayudarnos a mejorar tanto dichos servicios y recursos como la experiencia del desarrollador. Por ejemplo, podemos utilizar esta información para comprender y analizar tendencias o realizar un seguimiento de cuáles de nuestras funciones se usan con más frecuencia para mejorar la funcionalidad del producto. Podemos compartir datos de uso anónimos con Nuestros proveedores de servicios con la finalidad de ayudar a Slack en dicho seguimiento, análisis y mejoras. Además, podemos compartir esos datos de uso anónimos de forma global en el curso normal de la operación de nuestro negocio; por ejemplo, podemos compartir información públicamente para mostrar tendencias sobre el uso general de nuestros servicios.

3. PROVEEDORES DE TERCEROS

3.1. Tu adquisición de productos y servicios de terceros. Nosotros o terceros podemos ofrecer (por ejemplo, a través de un Mercado u otro medio) productos o servicios de terceros, como por ejemplo, Aplicaciones de terceros y servicios de implementación y consultoría. Cualquier adquisición que realices de productos o servicios de terceros, incluidas, entre otras, Aplicaciones de terceros y servicios de implementación, personalización y consultoría, así como cualquier intercambio de datos entre Tú y cualquier proveedor de terceros, será únicamente entre Tú y el proveedor de terceros correspondiente. No ofrecemos garantía ni asistencia para productos o servicios de terceros.

3.2. Funciones de los Servicios para desarrolladores que se integran con servicios de terceros. Los Servicios para desarrolladores contienen funciones diseñadas para interoperar con servicios de terceros. Estas funciones de los Servicios para desarrolladores dependen de que los proveedores externos sigan ofreciendo sus servicios, incluidas sus interfaces de programación de aplicaciones («API») cuando corresponda, a dichos Servicios para desarrolladores. Si algún proveedor externo deja de poner sus servicios o API a disposición de los Servicios para desarrolladores en términos razonables, podemos dejar de brindar las funciones correspondientes sin otorgarte ningún reembolso, crédito u otra compensación.

4. NO SE COBRAN TARIFAS POR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES

Actualmente ofrecemos los Servicios para desarrolladores de forma gratuita. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras políticas de precios para los Servicios para desarrolladores en cualquier momento a Nuestra sola discreción. Te enviaremos una notificación electrónica razonable sobre cualquier cambio de este tipo. Sin embargo, nada en esta disposición nos impedirá requerir una forma válida de pago para validar la identidad y evitar el abuso.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD Y LICENCIAS

5.1. Reserva de derechos. Conforme a los derechos limitados expresamente otorgados en este documento, Nosotros, nuestras Subsidiarias, licenciantes y proveedores de contenido nos reservamos todos los derechos, títulos e intereses en los Servicios para desarrolladores y los Recursos para desarrolladores, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual relacionados. No se te otorgan derechos en virtud del presente documento que no sean los expresamente establecidos aquí.

5.2. Tus aplicaciones. Nos otorgas a Nosotros, a nuestros Afiliados y a los contratistas correspondientes una licencia mundial de plazo limitado para alojar, copiar, transmitir, mostrar y adaptar Tus aplicaciones y cualquier código de programa que Tú o cualquier usuario creen utilizando los Servicios para desarrolladores, únicamente en la medida necesaria para que Nosotros proporcionemos los Servicios para desarrolladores de conformidad con este Acuerdo. Si decides utilizar una Aplicación de terceros con los Servicios para desarrolladores, nos otorgas permiso para conceder a esa aplicación y a quien la proporciona acceso a Tus datos e información sobre el uso que haces de esa aplicación, según sea apropiado para la interoperabilidad de dicha aplicación con los Servicios para desarrolladores. Conforme a las licencias limitadas otorgadas en este documento, no adquirimos ningún derecho, título o interés de parte tuya o de Tus licenciantes en virtud de este Acuerdo con respecto a Tus aplicaciones, a cualesquiera de Tus datos, a Aplicaciones de terceros o a dicho código de programa. Se necesitan términos adicionales para distribuir Tus aplicaciones fuera de tu organización.

5.3. Licencia para usar comentarios. Nos otorgas a Nosotros y a nuestros Afiliados una licencia gratuita, mundial, irrevocable y perpetua para usar, distribuir, divulgar e incorporar en Nuestros servicios cualquier sugerencia, solicitud de mejora, recomendación, corrección u otro comentario proporcionado por Ti o por los usuarios y relacionado con el funcionamiento de Nuestros servicios o los servicios de nuestros Asociados.

5.4. Disposiciones de uso final del gobierno federal. Proporcionamos los Servicios para desarrolladores, incluidos el software y la tecnología relacionados, para el uso final del gobierno federal exclusivamente de acuerdo con lo siguiente: los derechos de datos técnicos y software del gobierno relacionados con los Servicios para desarrolladores incluyen solo aquellos derechos proporcionados habitualmente al público, según se define en este Acuerdo. Esta licencia comercial estándar se proporciona de acuerdo con las normativas FAR 12.211 (Datos técnicos) y FAR 12.212 (Software) y, para transacciones del Departamento de Defensa, con las normativas DFAR 252.227-7015 (Datos técnicos - artículos comerciales) y DFAR 227.7202-3 (Derechos en software comercial o documentación de software). Si una agencia gubernamental tiene la necesidad de ostentar derechos que no se otorgan bajo estos términos, debe negociar con Nosotros para determinar si existen términos aceptables para transferir dichos derechos. Además, en todo contrato o acuerdo aplicable deberá incluirse un apéndice por escrito aceptado por ambas partes donde se especifiquen dichos derechos.

6. CONFIDENCIALIDAD

6.1. Definición de Información confidencial. «Información confidencial» se refiere a toda la información divulgada por una parte («Parte reveladora») a la otra parte («Parte receptora»), ya sea de forma oral o escrita, que esté designada como confidencial o que razonablemente deba entenderse como confidencial dadas la naturaleza de la información y las circunstancias de la divulgación. Tu Información confidencial incluye Tus datos y Tu aplicación. Nuestra información confidencial incluye los Servicios para desarrolladores, los Recursos para desarrolladores y los términos y condiciones de este Acuerdo. La Información confidencial de cada parte incluye planes de negocio y marketing, información tecnológica y técnica, planes y diseños de productos, y procesos comerciales divulgados por dicha parte. Sin embargo, la Información confidencial no incluye ninguna información que (i) sea o pase a ser de público conocimiento sin infringir ninguna obligación debida a la Parte reveladora; (ii) fuera de conocimiento de la Parte receptora antes de su divulgación por parte de la Parte reveladora sin infringir ninguna obligación debida a la Parte reveladora; (iii) se reciba de un tercero sin conocimiento de ninguna obligación debida a la Parte reveladora o (iv) haya sido desarrollada independientemente por la Parte receptora. Para que no haya lugar a dudas, las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta sección de «Confidencialidad» se aplican a la Información confidencial intercambiada entre las partes en relación con la evaluación de servicios adicionales ofrecidos por Nosotros.

6.2. Protección de la Información confidencial. Cada una de ambas partes conserva todos los derechos de propiedad sobre su Información confidencial. La Parte receptora tendrá el mismo nivel de cuidado que tiene para proteger la confidencialidad de su propia información confidencial de naturaleza similar (pero no menos que un cuidado razonable) para (i) no utilizar ninguna Información confidencial de la Parte reveladora para ninguna finalidad fuera del alcance de este Acuerdo y (ii) salvo que la Parte reveladora autorice lo contrario por escrito, limitar el acceso a la Información confidencial de la Parte reveladora a aquellos empleados y contratistas de la Parte receptora y sus Asociados que necesiten dicho acceso para fines consistentes con este Acuerdo y que hayan firmado acuerdos de confidencialidad con la Parte receptora en los que se establezcan protecciones que no protejan materialmente menos la Información confidencial que las aquí establecidas. Ninguna de las partes divulgará los términos de este Acuerdo a ningún tercero diferente de sus Afiliados, asesores legales y contadores, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Sin embargo, la parte que realice dicha divulgación a su Afiliado, asesor legal o contador seguirá siendo responsable del cumplimiento por parte de dicho Asociado, asesor legal o contador con esta sección de «Confidencialidad». No obstante lo anterior, podremos divulgar los términos de este Acuerdo a un contratista o proveedor externo de Aplicaciones en la medida necesaria para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de este Acuerdo, bajo los términos de confidencialidad materialmente protectores que se establecen aquí.

6.3. Divulgación por obligación. La Parte receptora puede divulgar Información confidencial de la Parte reveladora por ley, siempre que la Parte receptora dé aviso previo a la Parte reveladora de dicha divulgación obligatoria (en la medida que la ley lo permita) y brinde una asistencia razonable, por cuenta de la Parte reveladora, en caso de que esta última desee impugnar la divulgación. Si la Parte receptora está obligada por ley a divulgar la Información confidencial de la Parte reveladora como parte de un procedimiento civil en el que la Parte reveladora está involucrada, y la Parte reveladora no impugna la divulgación, la Parte reveladora reembolsará a la Parte receptora por sus costos razonables de recopilación y por proporcionar acceso seguro a dicha Información confidencial.

7. GARANTÍAS LIMITADAS Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Cada parte declara y garantiza que tiene la facultad legal para celebrar este Acuerdo. A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA ORACIÓN ANTERIOR, LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES SE PROPORCIONAN «TAL CUAL» SIN NINGUNA GARANTÍA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SLACK Y SUS SUBSIDIARIAS NO DECLARA NI GARANTIZA QUE (A) TU USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES CUMPLIRÁ CON TUS REQUISITOS, (B) TU USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O SIN ERRORES, (C) LOS DATOS DE USO PROPORCIONADOS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES SERÁN PRECISOS, Y (D) LOS DATOS QUE ENVÍES A LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES EN CONTRAVENCIÓN DE LA SECCIÓN 2.5(K) SERÁN PROCESADOS POR NOSOTROS DE ACUERDO CON TUS REQUISITOS. NO OBSTANTE, CUALQUIER DISPOSICIÓN CONTRARIA EN LA SECCIÓN DE «LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD» A CONTINUACIÓN, SERÁS PLENAMENTE RESPONSABLE BAJO ESTE ACUERDO ANTE NOSOTROS Y NUESTRAS SUBSIDIARIAS POR CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DE TU USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE TUYA O DE TUS USUARIOS DE ESTE ACUERDO Y CUALQUIERA DE RUS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO.

8. INDEMNIZACIÓN

Nos exonerarás a Nosotros y a nuestros Afiliados ante cualquier reclamo, demanda, querella o procedimiento que un tercero presente contra Nosotros (a) alegando que la combinación de una Aplicación de terceros o configuración proporcionada por Ti y utilizada con los Servicios para desarrolladores infringe o se apropia indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero, o (b) que sea consecuencia de (i) Tu uso de los Servicios para desarrolladores o de los Recursos para desarrolladores de manera ilegal o en contravención del Acuerdo o la Documentación para desarrolladores; (ii) cualesquiera de Tus datos o del uso que haces de Tus datos con los Servicios para desarrolladores; o (iii) una Aplicación de terceros proporcionada por Ti (cada uno de ellos, un «Reclamo contra Slack»). Además, nos indemnizarás por los daños, honorarios de abogados y costos finalmente adjudicados en Nuestra contra que sean el resultado de, o por cualquier cantidad que Nosotros hayamos pagado en virtud de un acuerdo que Tú hayas aprobado por escrito de, un Reclamo contra Slack, siempre y cuando (a) Te informemos por escrito del Reclamo contra Slack de inmediato, (b) Te otorguemos el control exclusivo de la defensa y la resolución del Reclamo contra Slack (ten presente que no puedes resolver ningún Reclamo contra Slack a menos que Nos liberes incondicionalmente de toda responsabilidad) y (c) Te brindemos toda la asistencia razonable, que correrá a tu cargo. Las obligaciones de exoneración e indemnización anteriores no se aplicarán si un Reclamo contra Slack surge a partir del incumplimiento de este Acuerdo por Nuestra parte.

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9.1. Limitación de responsabilidad. NO TENDREMOS RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A ESTE ACUERDO A MENOS QUE DICHA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD NO SEA EXIGIBLE BAJO LA LEY APLICABLE, EN CUYO CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL QUE SURJA DE ESTE ACUERDO O RELACIONADA CON ÉL, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, NO EXCEDERÁ LOS $1000.

9.2. Exclusión de daños consecuentes y relacionados. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TENDREMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE TI POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS O BUENA VOLUNTAD NI POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, CONSECUENTES, DERIVADOS, DAÑOS POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL O PUNITIVOS, SEA CUAL SEA LA CAUSA, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI SE HA INFORMADO A LA PARTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO O SI LA SOLUCIÓN DE LA PARTE O DE SUS SUBSIDIARIAS NO CUMPLE DE OTRA MANERA CON SU FINALIDAD ESENCIAL. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DESCRITO NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PROHÍBAN.

10. PLAZO Y RESCISIÓN

10.1. Término del Acuerdo y Suscripciones de usuarios. Este Acuerdo comienza en la fecha en que lo aceptas y continúa hasta que todas las Suscripciones de usuario hayan expirado o hayan finalizado de acuerdo con la Sección 10.2 (Terminación).

10.2. Terminación. Si quieres cancelar las suscripciones de usuario sin motivo alguno y en cualquier momento, envíanos una notificación por escrito. Podemos dar por canceladas las suscripciones de usuario: (i) en cualquier momento y sin motivo alguno con 30 días de antelación y avisarte a ti mediante una notificación por escrito, (ii) previa notificación si un usuario no utilizó durante 6 meses o más tus Servicios para desarrolladores o (iii) mediante una notificación por escrito si hay un incumplimiento sustancial de este Acuerdo.

10.3. Devolución de tus datos. Si lo solicitas dentro de los 30 días posteriores a la fecha efectiva de rescisión o vencimiento de este Acuerdo, pondremos Tus datos a Tu disposición para su exportación o descarga. Luego de ese período de 30 días, no tendremos la obligación de conservar o proporcionar ninguno de Tus datos, y en algún momento posterior eliminaremos o destruiremos todas las copias de Tus datos que estuvieran en Nuestros sistemas o en Nuestro poder o control de alguna otra manera, a menos que estemos legalmente obligados a conservarlos.

10.4. Pérdida de aplicaciones y materiales. EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE ACUERDO, PERDERÁS DE FORMA DEFINITIVA TODAS LAS APLICACIONES Y OTROS MATERIALES QUE HAYAS DESARROLLADO UTILIZANDO LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES Y QUE ESTÉN ALOJADOS EN NUESTRA PLATAFORMA.

10.5. Disposiciones subsistentes. Las secciones 5 (Derechos propietarios), 6 (Confidencialidad), 7 (Garantías limitadas y descargos de responsabilidad), 8 (Indemnización), 9 (Limitación de responsabilidad), 10.3 (Devolución de Tus datos), 11 (Contraparte del contrato, notificaciones, legislación aplicable y jurisdicción) y 12 (Disposiciones generales) permanecerán vigentes tras la rescisión o el vencimiento de este Acuerdo.

11. CONTRAPARTE DEL CONTRATO, NOTIFICACIONES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

11.1. Entidad contratante, Legislación aplicable y Jurisdicción.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Jurisdicción Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC California Condado de San Francisco, California Resto del mundo Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda

La legislación especificada anteriormente se aplicará sin tener en cuenta las normas sobre conflictos de leyes o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

11.2. Forma de notificar. Salvo que aquí se establezca lo contrario, todas las notificaciones en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque, si tienes una cuenta de Servicios para desarrolladores, podemos optar por enviarte una notificación a través de los Servicios para desarrolladores. Las notificaciones a Slack se enviarán a feedback@slack.com, excepto las notificaciones de carácter jurídico (como notificaciones de rescisión), que deben enviarse a legal@slack.com. Se considerará que una notificación se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de enviarse a través de los Servicios.

11.3. Acuerdo sobre la Legislación aplicable y Jurisdicción. Cada parte acepta la legislación aplicable mencionada anteriormente sin tener en cuenta las reglas de elección o conflictos de leyes, y la jurisdicción exclusiva de los tribunales aplicables mencionados anteriormente.

11.4. Renuncia a juicio con jurado. Las partes renuncian por la presente a cualquier derecho a juicio con jurado relativo a cualquier acción o litigio que pueda surgir a partir de o esté relacionado con este Acuerdo.

12. DISPOSICIONES GENERALES

12.1. Cumplimiento de las normas de exportación. Los Servicios para desarrolladores, los Recursos para desarrolladores, otras tecnologías de Slack y sus derivados pueden estar sujetos a las leyes y normas de exportación de los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Cada parte declara que no está en ninguna lista de partes denegadas del gobierno de los Estados Unidos. No permitirás que ningún Usuario acceda o utilice los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores en un país o región bajo embargo de los Estados Unidos (actualmente las regiones de Crimea, Lugansk o Donetsk, Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria) o según se actualice periódicamente en https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/ o en contravención de cualquier ley o norma de exportación de los Estados Unidos.

12.2. Anticorrupción. A ninguna de las partes se le ofreció, ni tampoco ninguna de ellas recibió, sobornos, comisiones ilegales o improcedentes, pagos, regalos o elementos de valor por parte de un empleado o agente de la otra parte en relación con este Acuerdo. Los regalos e invitaciones de cortesía razonables proporcionados en el curso normal de los negocios no infringen la restricción anterior.

12.3. Infraestructura de terceros. Reconoces y aceptas que la infraestructura utilizada para alojar los Servicios para desarrolladores o Tus datos puede ser proporcionada por un proveedor de alojamiento externo, como por ejemplo, Amazon Web Services, Inc.

12.4. Relación de las partes. Las partes son contratistas independientes. El presente Acuerdo no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. Cada parte será la única responsable del pago de toda la compensación debida a sus empleados, así como también de todos los impuestos relacionados con el empleo.

12.5. Inexistencia de terceros beneficiarios. No hay terceros beneficiarios en este Acuerdo.

12.6. Renuncia. Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud de este Acuerdo constituirá una renuncia a dicho derecho.

12.7. Divisibilidad. Si un tribunal competente considera que alguna disposición de este Acuerdo va en contra de la ley, dicha disposición se considerará nula y sin efecto, y las disposiciones restantes de este Acuerdo permanecerán en vigencia.

12.8. Cesión. Ninguna de las partes podrá ceder ninguno de sus derechos u obligaciones en virtud de este documento, ya sea por aplicación de la ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (que no deberá denegarse sin motivo); sin embargo, cualquiera de las partes podrá ceder este Acuerdo en su totalidad, sin el consentimiento de la otra parte a su Afiliada o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. No obstante lo anterior, si una parte es adquirida por o vende sustancialmente todos sus activos a o experimenta un cambio de control a favor de un competidor directo de la otra parte, entonces dicha otra parte podrá dar por terminado este Acuerdo mediante una notificación por escrito. Conforme a lo anterior, el Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

12.9. Modificaciones en el Acuerdo. A medida que evolucione nuestro negocio, es posible que cambiemos este Acuerdo del programa para desarrolladores y los demás componentes del Acuerdo. Si realizamos un cambio sustancial en el Acuerdo, te lo notificaremos de forma razonable antes de que el cambio entre en vigor, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo asociada con tu cuenta o de un mensaje a través de los Servicios. Para revisar la versión más reciente en cualquier momento, puedes visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Acuerdo. Cualquier Acuerdo con una revisión sustancial entrará en vigencia en la fecha indicada en el aviso, y todos los demás cambios entrarán en vigencia en el momento de la publicación del cambio. Si accedes a nuestros Servicios para desarrolladores después de la fecha de entrada en vigor, dicho acceso constituirá la aceptación de los términos y condiciones modificados.

12.10 Acuerdo completo. Este Acuerdo, incluidos todos los anexos, apéndices y términos incorporados mediante referencia, constituye la totalidad del acuerdo entre las partes y reemplaza todo acuerdo, propuesta o declaración anteriores y presentes, escritos o verbales, relacionados con el tema sobre el que versa.