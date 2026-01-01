Acuerdo del Programa de desarrolladores de Slack

Este Acuerdo del Programa de desarrolladores (“Acuerdo”) comprende el uso que haces de los Servicios para desarrolladores con el fin de desarrollar y mantener aplicaciones y servicios que se integran con nuestra plataforma o nuestras aplicaciones en línea y las complementan.

Puedes indicar la aceptación del presente Acuerdo haciendo clic en una casilla o botón que haga referencia a él o accediendo a los Servicios para desarrolladores. La aceptación de este acuerdo conlleva la aceptación de sus términos. Si estás celebrando este acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal, como tu empleador, declaras que dispones de autoridad jurídica para vincular esa entidad y sus afiliados a estos términos y condiciones, en cuyo caso los términos “tú” o “tuyo(s)” se referirán a dicha entidad y a sus afiliados. En el caso de que especifiques un nombre de entidad o dominio en relación con el registro, se considerará que celebras este Acuerdo en nombre de esa entidad. Si no dispones de dicha autoridad o no estás de acuerdo con estos términos y condiciones, no debes aceptar este acuerdo y no podrás utilizar los Servicios para desarrolladores.

No podrás acceder a los Servicios para desarrolladores ni utilizarlos sin nuestro consentimiento previo por escrito:

con fines de producción, o

para Distribuir comercialmente tu(s) Aplicación(es) a terceros, a menos que dispongas de nuestro consentimiento previo por escrito o hayas recibido una autorización para hacerlo en virtud de un acuerdo independiente con nosotros,

para supervisar la disponibilidad, el rendimiento o la funcionalidad de los Servicios para desarrolladores, o

con otros fines de evaluación comparativa o competitivos.

Cualquier infracción de la cláusula anterior se considerá un incumplimiento material del presente Acuerdo.

Este Acuerdo fue actualizado por última vez el 1 de mayo de 2024. Entrará en vigor entre tú y nosotros a partir de la fecha de su aceptación.

1. DEFINICIONES

“Afiliado” hace referencia a cualquier entidad que controla de forma directa o indirecta, está controlada o está bajo control común de la entidad objeto. “Control”, a efectos de esta definición, hace referencia a la propiedad directa o indirecta, o el control de más del 50 % de los intereses de voto de la entidad objeto.

“Distribución comercial” hace referencia a la distribución de tu Aplicación en el caso de que la instalación de cualquier versión de esta, el acceso a dicha versión o su uso, o sus funciones y características requieran el cobro algún tipo de tarifa por tu parte (entre otros, por ejemplo, si tu Aplicación se integra con una aplicación u otro producto o servicio por los que cobras tarifas, los utiliza, o se proporciona bajo un modelo de pago “freemium”).

“Recursos para desarrolladores” hace referencia al contenido, la información, los recursos, la documentación, el código, las herramientas, los kits de herramientas, los entornos de desarrollador o las comunidades, los concursos, las promociones o los programas accesibles a través de la dirección https://api.slack.com que ponemos a disposición de nuestra comunidad de desarrolladores, a excepción de las herramientas y los recursos accesibles desde fuera de las aplicaciones y la plataforma descritas anteriormente. El término “Servicios para desarrolladores” no incluye los Recursos para desarrolladores ni las Aplicaciones de terceros.

“Código malicioso” hace referencia al código, archivos, scripts, agentes o programas diseñados para causar daños, incluidos, por ejemplo, virus, gusanos, bombas temporales y troyanos.

“Marketplace” hace referencia a un directorio, catálogo o tienda de aplicaciones en línea integrados con los Servicios para desarrolladores, incluido, por ejemplo, el Marketplace de Slack que encontrarás en https://slack.com/marketplace.

“Aplicaciones de terceros” hace referencia a las funcionalidades de software web, móviles, sin conexión o de otro tipo integradas con los Servicios para desarrolladores y proporcionadas por un tercero o incluidas en una tienda de aplicaciones. Las Aplicaciones de terceros se identificarán como tal.

“Usuario” hace referencia, en el caso de una persona que acepte estos términos en su nombre, a dicha persona, o en el caso de una persona que acepte este Acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad jurídica, a una persona autorizada por ti para utilizar los Servicios para desarrolladores y a la cual le hayas proporcionado (o, cuando sea pertinente, a la que le hayamos proporcionado a petición tuya) una identificación de usuario y una contraseña (en el caso de los Servicios para desarrolladores que utilizan autenticación). El término Usuarios puede incluir, por ejemplo, a tus empleados, consultores, contratistas y agentes, y terceros con los que realizas operaciones comerciales.

“Suscripción de usuario” hace referencia a una suscripción que te otorgamos para los Servicios para desarrolladores, la cual asignas a un Usuario. La duración de todas las Suscripciones de usuario se establecerá según lo dispuesto en la Sección 10.1 (Términos del Acuerdo y Suscripciones de usuario).

“Nosotros”, “nos” o “nuestro(s)” hacen referencia a la entidad de Slack descrita en la Sección 11 (Con quién suscribes el acuerdo, Notificaciones, Legislación aplicable y Jurisdicción).

“Tú” o “tu(s)” hace referencia, en el caso de una persona que acepte este Acuerdo en su nombre, a dicha persona, o en el caso de una persona que acepte este Acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad jurídica, a la empresa o la entidad jurídica en cuyo nombre dicha persona está aceptando el Acuerdo.

“Tu aplicación” hace referencia a una aplicación en línea creada por ti mediante los Servicios para desarrolladores o los Servicios de Slack e integrada en ellos.

“Tus Datos” hace referencia a todos los datos o información electrónicos que has enviado a los Servicios para desarrolladores.

2. DISPOSICIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES Y LOS RECURSOS PARA DESARROLLADORES

2.1. Prestación de los Servicios para desarrolladores. Ponemos a tu disposición los Servicios para desarrolladores de conformidad con lo dispuesto en este Acuerdo.

2.2. Suscripciones de usuario. A menos que se acuerde otra cosa por escrito, los Servicios para desarrolladores están disponibles en forma de Suscripciones de usuario. El número de Usuarios con acceso a ellos no podrá superar el número de ID de usuario que te hayamos asignado. Las Suscripciones de usuario están reservadas para los Usuarios designados y no podrán ser compartidas ni utilizadas por más de un usuario, pero sí podrán reasignarse a un nuevo Usuario en sustitución de un Usuario anterior que ya no requiera un uso continuado de los Servicios para desarrolladores.

2.3. Nuestras responsabilidades. Realizaremos los esfuerzos comercialmente razonables para (i) notificarte con antelación el tiempo de inactividad planificado y (ii) proporcionar los Servicios para desarrolladores de acuerdo con las leyes y normativas gubernamentales aplicables a la hora de prestar estos Servicios a los usuarios en general (p. ej., con independencia del uso particular que realices de los Servicios para desarrolladores), y sin perjuicio del uso que hacen los Usuarios de estos Servicios de conformidad con lo establecido en este Acuerdo y la documentación accesible a través de la dirección ​https://slack.com/terms-of-service/api y la Política de desarrollador de aplicaciones de https://api.slack.com/developer-policy, así como las leyes y las normativas gubernamentales. (v) Deberás cumplir los términos de servicio de las Aplicaciones de terceros con las que uses los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores. Cualquier uso de los Servicios para desarrolladores que incumpla lo anterior por tu parte o por la de los Usuarios, y que consideremos que pone en riesgo la seguridad, la integridad o la disponibilidad de nuestros servicios, puede provocar la suspensión inmediata de dichos Servicios por nuestra parte.

2.5. Restricciones y limitaciones de uso. No puedes (a) poner los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores a disposición de ninguna persona o entidad distinta de los Usuarios, (b) vender, revender, alquilar ni arrendar los Servicios para desarrolladores ni los Recursos para desarrolladores, ni incluir los Servicios y los Recursos en una oferta de servicios informáticos o externalización, (c) usar los Servicios para desarrolladores o una Aplicación de terceros para almacenar o transmitir materiales ilegales, calumniosos o de algún otro modo ilícitos, ni para almacenar o transmitir materiales que violen los derechos de privacidad o confidencialidad de terceros, (d) usar los Servicios para desarrolladores con el fin de almacenar o transmitir Código malicioso, (e) manipular o alterar la integridad o el rendimiento de dichos Servicios o los datos de terceros que contienen, (f) intentar obtener acceso no autorizado a los Servicios o los Recursos para desarrolladores o los sistemas o redes asociados a ellos, (g) permitir el acceso directo o indirecto a los Servicios o los Recursos o su uso de una forma que eluda los límites de uso contractuales, o usar cualquiera de los Servicios para acceder, copiar o usar nuestra propiedad intelectual, salvo en los términos permitidos en el presente Acuerdo o la Documentación para desarrolladores, (h) modificar, copiar o crear obras derivadas de los Servicios para desarrolladores o alguno de sus componentes, sus funciones o su interfaz de usuario, (i) copiar los Recursos para desarrolladores salvo en los términos permitidos en este Acuerdo o en la Documentación para desarrolladores, (j) crear o copiar cualquiera de los componentes de los Servicios o Recursos para desarrolladores, salvo en el caso de que crees tus propias intranets u otro componente similar para tus propios fines comerciales internos o lo hagas en los términos permitidos en la Documentación para Desarrolladores, (k) enviar datos personales a los Servicios, o (I) salvo que sea en la medida permitida por la legislación vigente, desmontar, realizar ingeniería inversa en los Servicios o los Recursos para desarrolladores, descompilarlos o acceder a ellos para (1) crear un producto o servicio que compita con los Servicios para desarrolladores, (2) crear un producto o servicio utilizando ideas, funciones o gráficos similares a los Servicios, (3) copiar las ideas, funciones o gráficos de estos, o (4) determinar si dichos Servicios se encuentran en el ámbito de aplicación de alguna patente. Los Servicios para desarrolladores pueden estar sujetos a otro tipo de limitaciones, como por ejemplo limitaciones respecto al espacio de almacenamiento en disco, el número de llamadas que puedes realizar desde nuestra(s) interfaz(ces) de programación de aplicaciones y, en el caso de los Servicios para desarrolladores que te permiten proporcionar sitios web públicos, el número de visualizaciones de página recibidas por parte de los visitantes de esos sitios web. Cualquier limitación de este tipo se especificará en la Documentación para desarrolladores.

2.6. Eliminación de los Recursos para desarrolladores y las Aplicaciones de terceros. En el caso de que recibas una notificación, incluso por nuestra parte, de que el contenido al que has accedido a través de los Servicios para desarrolladores o una Aplicación de terceros ya no puede usarse o debe ser eliminado, modificado o inutilizado para evitar violar las leyes aplicables, los derechos de un tercero o nuestra Política de uso aceptable, deberás hacerlo inmediatamente. Si no tomas las medidas necesarias, incluido el borrado del Contenido que hayas descargado de los Servicios para Desarrolladores, en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, o si consideramos que es probable que vuelva a producirse una violación continuada, podemos inutilizar el contenido, el Servicio para desarrolladores o la Aplicación de terceros correspondientes. En el caso de que te lo solicitemos, deberás confirmar la eliminación y la suspensión del uso de ese contenido o Aplicación de terceros por escrito, y estaremos autorizados a proporcionar una copia de dicha confirmación a cualquier tercero reclamante o autoridad gubernamental, si procede. Asimismo, si el titular de los derechos de un tercero nos solicita que eliminemos el contenido, o se nos informa de que el contenido al que puedes acceder puede violar la legislación aplicable o los derechos de un tercero, es posible que suspendamos tu acceso a dicho contenido a través de los Servicios para desarrolladores.

2.7. Uso de los Recursos para desarrolladores. Puedes usar los Recursos para desarrolladores en relación con los Servicios para desarrolladores de conformidad con lo establecido en este Acuerdo, en los Términos de servicio de la API que encontrarás en ​https://slack.com/terms-of-service/api y en la Política de desarrollador de aplicaciones que aparece en https://api.slack.com/developer-policy.

2.8. Análisis de datos. Es posible que realicemos un seguimiento y un análisis del uso de los Servicios y los Recursos para desarrolladores con fines de seguridad y para poder mejorar tanto estos como la experiencia de los desarrolladores. Por ejemplo, podemos utilizar esta información para conocer y analizar tendencias o realizar un seguimiento de qué funciones se usan con más frecuencia con el propósito de mejorar la funcionalidad del producto. Es posible que compartamos datos de uso anónimos con nuestros proveedores de servicios para ayudar a Slack a realizar el seguimiento, el análisis y las mejoras mencionadas. Además, podemos compartir esos datos de uso anónimos de forma agregada en el desarrollo normal de nuestras operaciones empresariales. Por ejemplo, podemos compartir abiertamente información para mostrar tendencias sobre el uso general de nuestros servicios.

3. PROVEEDORES TERCEROS

3.1. Adquisición de productos y servicios de terceros. Tanto nosotros como terceros podemos poner a tu disposición (por ejemplo, mediante una tienda de aplicaciones o de otra forma) productos o servicios externos, incluidos, por ejemplo, Aplicaciones, servicios de implementación y otros servicios de consultoría de terceros. Todas las compras de productos o servicios externos que realices, incluyendo, entre otros, Aplicaciones, servicios de implementación y personalización y otros servicios de consultoría de terceros, y todos los intercambios de datos que se produzcan entre tú y un proveedor externo, se desarrollan exclusivamente entre tú y dicho proveedor. No garantizamos ni apoyamos los productos o servicios de terceros.

3.2. Funciones del Servicio para desarrolladores integradas con Servicios de terceros. El Servicio para desarrolladores contiene funciones diseñadas para integrarse con servicios de terceros. Estas funciones dependen de que esos proveedores terceros continúen prestando sus servicios, incluidas, en su caso, sus interfaces de programación de aplicaciones (“API”), al Servicio para desarrolladores. En el caso de que un proveedor tercero cese en la prestación de sus respectivos servicios o API en condiciones razonables para este Servicio, es posible que dejemos de proporcionar las funciones correspondientes sin que ello implique ningún derecho por tu parte a reembolso, crédito u otra compensación.

4. GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES

Actualmente proporcionamos los Servicios para desarrolladores de forma gratuita. Nos reservamos el derecho a cambiar las políticas de precios de dichos Servicios en cualquier momento a nuestra entera discreción. En el caso de que se produzcan estos cambios, te enviaremos una notificación electrónica en un plazo razonable. Sin embargo, ninguna parte de esta cláusula nos impedirá exigir un método de pago válido para verificar la identidad y evitar cualquier tipo de abuso.

5. DERECHOS DE PROPIEDAD Y LICENCIAS

5.1. Reserva de derechos. Sin perjuicio de los derechos limitados otorgados expresamente por este Acuerdo, tanto nosotros como nuestros Afiliados, licenciantes y proveedores de contenido nos reservamos todos los derechos de propiedad (intereses) sobre los Servicios para desarrolladores y los Recursos para desarrolladores, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual asociados a ellos. Este Acuerdo no te otorga ningún derecho distinto de los concedidos expresamente por el presente documento.

5.2. Tus aplicaciones. Nos concedes a nosotros, a nuestros Afiliados y a los contratistas correspondientes una licencia internacional de duración limitada para alojar, copiar, transmitir, mostrar y adaptar tus aplicaciones y cualquier código de programación creado por ti o por un Usuario mediante los Servicios para desarrolladores, únicamente en la medida necesaria para que podamos proporcionar dichos Servicios de conformidad con este Acuerdo. Si decides utilizar una Aplicación de terceros con los Servicios para desarrolladores, nos concederás permiso para permitir que esa aplicación y su proveedor accedan a tus Datos y la información sobre el uso que haces de dicha aplicación en la medida apropiada para integrarla con los Servicios para desarrolladores. Sin perjuicio de las licencias limitadas otorgadas en este documento, y de conformidad con el presente Acuerdo, no adquirimos ningún derecho de propiedad (interés) tuyo o de tus licenciantes sobre tus Aplicaciones, tus Datos, las Aplicaciones de terceros o el código de programación correspondiente. Para distribuir tus Aplicaciones fuera de tu organización serán necesarios términos adicionales.

5.3. Licencia para utilizar comentarios. Nos concedes a nosotros y a nuestros Afiliados una licencia perpetua, irrevocable, internacional y libre de derechos de autor para usar, distribuir, divulgar, implementar e incorporar a nuestros servicios cualquier sugerencia, solicitud de mejora, recomendación, corrección u otro tipo de comentarios proporcionados por ti o por los usuarios en relación con el funcionamiento de nuestros servicios y los de nuestros Afiliados.

5.4. Disposiciones de uso final de la administración federal. Proporcionamos los Servicios para desarrolladores, incluidos el software y la tecnología asociados, para su uso final por parte de la administración federal únicamente de acuerdo con los siguientes términos: Los derechos sobre los datos técnicos y el software otorgados a la administración en relación con los Servicios para desarrolladores incluyen solo aquellos que se otorgan normalmente al público según lo establecido en este Acuerdo. Esta licencia comercial tradicional se proporciona de acuerdo con las normativas FAR 12.211 (Datos técnicos) y FAR 12.212 (Software) y, en el caso de las transacciones con el Departamento de Defensa, las normativas DFAR 252.227- 7015 (Datos técnicos – Artículos comerciales) y DFAR 227.7202-3 (Derechos sobre software informático comercial o documentación de software informático). Si una agencia gubernamental requiriere derechos no incluidos en estos términos, deberá negociar con nosotros para determinar si existen las condiciones necesarias para transferir esos derechos, y deberá incluirse un apéndice aceptable para ambas partes por escrito que otorgue expresamente dichos derechos en todos los contratos o acuerdos correspondientes.

6. CONFIDENCIALIDAD

6.1. Definición de Información confidencial. “Información confidencial” hace referencia a toda la información divulgada por una parte (“Parte divulgadora”) a la otra (“Parte receptora”), tanto de forma oral como escrita, que haya sido designada como confidencial o que, de forma razonable, pueda considerarse confidencial dada su naturaleza y las circunstancias de su divulgación. Tu Información confidencial incluye tus Datos y tu Aplicación. Nuestra Información confidencial incluye los Servicios para desarrolladores, los Recursos para desarrolladores y los términos y condiciones de este Acuerdo. La Información confidencial de cada parte incluye los planes de negocio y marketing, información tecnológica y técnica, planes y diseños de productos, así como los procesos empresariales divulgados por dicha parte. Sin embargo, la Información confidencial no incluye ninguna información que: (a) se encuentre o se ponga a disposición del público sin infringir ninguna obligación existente con la Parte divulgadora; (b) haya sido conocida por la Parte receptora antes de su divulgación por la Parte divulgadora sin infringir ninguna obligación existente con dicha Parte; (c) se reciba de un tercero sin tener conocimiento de que se haya infringido ninguna obligación existente con la Parte divulgadora; o (d) haya sido desarrollada de forma independiente por la Parte receptora. Para evitar cualquier duda, las obligaciones de confidencialidad establecidas en la sección Confidencialidad se aplican a la Información confidencial que intercambian las partes en relación con la evaluación de los servicios adicionales que ofrecemos.

6.2. Protección de la Información confidencial. Como acordaron las partes, cada una de ellas mantendrá todos los derechos de propiedad relativos a su Información confidencial. La Parte receptora deberá aplicar el mismo grado de diligencia que emplea para proteger la confidencialidad de la información confidencial similar de su propiedad (pero nunca un grado inferior al razonable) para (a) no utilizar Información confidencial de la Parte divulgadora para ningún fin fuera del ámbito de este Acuerdo y (ii) salvo que haya obtenido algún otro tipo de autorización por escrito por parte de la Parte divulgadora, para limitar el acceso a la Información confidencial de dicha Parte a aquellos de sus empleados y los empleados y contratistas de sus Afiliados que necesiten este acceso con finalidades consistentes con este Acuerdo y que hayan firmado un acuerdo de confidencialidad con la Parte receptora cuya protecciones no sean materialmente menos protectoras respecto a la Información confidencial que las establecidas en este Acuerdo. Ninguna de las partes divulgará los términos de este Acuerdo a ningún tercero distinto de sus Afiliados, sus asesores legales y sus contables sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, siempre que la parte que realiza dicha divulgación a sus Afiliados, sus asesores legales o sus contables siga siendo responsable del cumplimiento de la sección Confidencialidad por parte de estos. Sin perjuicio de lo anterior, podemos compartir los términos del presente Acuerdo con un contratista o un proveedor de Aplicaciones de terceros en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas en este Acuerdo y en unas condiciones de confidencialidad que aseguren una protección materialmente similar a la dispuesta en este documento.

6.3. Divulgación por obligación. La Parte receptora podrá divulgar Información confidencial de la Parte divulgadora si está obligada por ley a hacerlo, siempre que informe previamente a la Parte divulgadora de la obligación de realizar esa divulgación (en la medida legalmente permitida) y le ofrezca una asistencia razonable, cuyos costes sufragará la Parte divulgadora, si la Parte divulgadora desea impugnar la divulgación. Si la Parte receptora está obligada por la ley a divulgar la Información confidencial de la Parte divulgadora como parte de un procedimiento civil en el que la Parte divulgadora está personada, y la Parte divulgadora no impugna la divulgación, la Parte divulgadora deberá reembolsar a la Parte receptora el coste razonable de recopilar y proporcionar un acceso seguro a dicha Información.

7. GARANTÍAS LIMITADAS Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Cada una de las partes manifiesta y garantiza que tiene la autoridad jurídica necesaria para celebrar este Acuerdo. A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, SIN NINGUNA GARANTÍA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SLACK Y SUS AFILIADOS NO MANIFIESTAN NI GARANTIZAN QUE (A) EL USO DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES SATISFAGA TUS NECESIDADES, (B) PUEDAS UTILIZAR LOS SERVICIOS DE FORMA ININTERRUMPIDA, PUNTUAL, SEGURA NI LIBRE DE ERRORES, (C) LOS DATOS DE USO PROPORCIONADOS MEDIANTE LOS SERVICIOS SEAN EXACTOS Y PRECISOS Y (D) PROCESAREMOS LOS DATOS QUE ENVÍES A LOS SERVICIOS INCUMPLIENDO LA SECCIÓN 2.5 (K) DE ACUERDO CON TUS NECESIDADES. SALVO LO ESTABLECIDO EN CONTRARIO EN LA SECCIÓN LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE APARECE A CONTINUACIÓN, SERÁS PLENAMENTE RESPONSABLE EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO ANTE NOSOTROS Y NUESTROS AFILIADOS DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA DERIVARSE DEL USO QUE HAGAS DE LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO POR TU PARTE O LA DE TUS USUARIOS Y CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

8. INDEMNIZACIÓN

Deberás defendernos tanto a nosotros como a nuestros Afiliados de cualquier demanda, denuncia, pleito o procedimiento presentados o interpuestos contra nosotros por un tercero (a) donde se alegue que la combinación de una Aplicación o configuración de terceros proporcionada por ti y usada con los Servicios para desarrolladores infringe o se apropia indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero, o (b) derivado de (i) la utilización de los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores por tu parte de manera ilegal o que infrinja el Acuerdo o la Documentación para desarrolladores, (ii) cualquiera de tus Datos o el uso que haces de ellos en combinación con los Servicios para desarrolladores, o (iii) una Aplicación de terceros proporcionada por ti (cada uno una “Demanda contra Slack”, respectivamente), e indemnizarnos por los daños, honorarios de abogados y costas que finalmente se nos impongan como consecuencia de una demanda contra nosotros, o por los importes que abonemos en virtud de un acuerdo aprobado por escrito por ti en relación con esta, siempre que (a) te avisemos puntualmente y por escrito de la existencia dicha demanda, (b) te cedamos el control exclusivo de la defensa y el proceso de acuerdo de aquella (a menos que no puedas alcanzar un acuerdo en una demanda contra nosotros sin exonerarnos incondicionalmente de toda responsabilidad) y (c) te proporcionemos toda la asistencia razonable, la cual correrá a tu cargo. Las obligaciones de defensa e indemnización establecidas en el párrafo anterior no serán de aplicación en el caso de que se presente una Demanda contra Slack derivada de nuestro incumplimiento de este Acuerdo.

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9.1. Limitación de responsabilidad. NO ASUMIREMOS NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD RESPECTO A ESTE ACUERDO A MENOS QUE LA EXLCUSIÓN DE RESPONSABILIDAD NO SEA APLICABLE BAJO LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN CUYO CASO NUESTRAS RESPONSABILIDAD ANTE TI DERIVADA DE ESTE ACUERDO O EN RELACIÓN CON ÉL, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, NO SUPERARÁ LOS 1000 USD.

9.2. Exclusión de daños indirectos y relacionados. EN NINGÚN CASO SLACK TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTIGO POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS O REPUTACIÓN, NI POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE, DE COBERTURA, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑOS, O DE QUE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA PARTE O DE SUS AFILIADOS FALLEN EN SU PROPÓSITO ESENCIAL. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DESCRITO NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PROHÍBA.

10. PLAZO Y RESCISIÓN

10.1. Términos del Acuerdo y Suscripciones de usuario. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de aceptación, y continuará vigente hasta que todas las Suscripciones de usuario expiren o sean rescindidas de conformidad con lo establecido en la Sección 10.2 (Rescisión).

10.2. Rescisión. Puedes finalizar las Suscripciones de usuario en cualquier momento, sin causa alguna, mediante notificación por escrito. Podemos cancelar las Suscripciones de usuario (i) en cualquier momento y sin causa alguna, previa notificación por escrito con un plazo de antelación de 30 días, (ii) mediante notificación si un Usuario no ha accedido a los Servicios para desarrolladores durante un periodo de 6 meses o más, o (iii) mediante la notificación por escrito de un incumplimiento material del presente Acuerdo.

10.3. Devolución de tus Datos. Pondremos a tu disposición tus Datos para su exportación o descarga previa solicitud tuya durante un plazo de 30 días a partir de la fecha efectiva de rescisión o expiración de este Acuerdo. Pasado dicho periodo, no tendremos ninguna obligación de conservar o entregarte ninguno de tus Datos, y en algún momento posterior eliminaremos o destruiremos todas las copias de ellos almacenadas en nuestros sistemas o que de algún modo se encuentren en nuestra posesión o bajo nuestro control, a menos que la ley lo prohíba.

10.4. Pérdida de Aplicaciones y Materiales. UNA VEZ RESCINDIDO ESTE ACUERDO, TODAS LAS APLICACIONES Y EL RESTO DE MATERIALES QUE HAYAS DESARROLLADO CON LOS SERVICIOS PARA DESARROLLADORES Y QUE SE ENCUENTREN ALOJADOS EN NUESTRA PLATAFORMA SE PERDERÁN PARA SIEMPRE.

10.5. Disposiciones subsistentes. Secciones 5 (Derechos de propiedad), 6 (Confidencialidad), 7 (Garantías limitadas y Descargos de responsabilidad), 8 (Indemnización), 9 (Limitación de responsabilidad), 10.3 (Devolución de tus Datos), 11 (Con quién suscribes el acuerdo, Notificaciones, Legislación aplicable y Jurisdicción) y 12 (Cláusulas generales) seguirán vigentes tras la rescisión o expiración del Acuerdo.

11. CON QUIÉN SUSCRIBES EL ACUERDO, NOTIFICACIONES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

11.1. Entidad contratante, legislación aplicable y jurisdicción.

Domicilio Entidad contratante de Slack Legislación aplicable Lugar de encuentro Estados Unidos y Canadá Slack Technologies, LLC. California Condado de San Francisco, California Resto del mundo Slack Technologies Limited Irlanda Dublín, Irlanda

La legislación vigente especificada en las secciones anteriores se aplicará con independencia de las normas relativas a los conflictos de leyes o la Convención de Naciones Unidas sobre la venta internacional de bienes.

11.2. Medios de notificación. Salvo que aquí se establezca lo contrario, todas las notificaciones en virtud del Contrato se enviarán por correo electrónico, aunque, si tienes una cuenta de Servicios para desarrolladores, podemos elegir notificarte a través de los Servicios en su lugar. Las notificaciones que deban enviarse a Slack deberán dirigirse a feedback@slack.com, excepto las notificaciones legales, como las notificaciones de rescisión, que deberán enviarse a legal@slack.com. Se considerará que un aviso se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de los avisos enviados a través de los Servicios.

11.3. Aceptación de la legislación y la jurisdicción aplicables. Todas las partes aceptan la legislación vigente aplicable indicada anteriormente con independencia de la elección o de las normas relativas a los conflictos de leyes, y la jurisdicción exclusiva de los tribunales aplicables ya mencionados.

11.4. Renuncia a juicio con jurado. Las partes renuncian a cualquier derecho a juicio con jurado en relación con cualquier acción o litigio que pueda derivarse de cualquier manera de o en relación con este Acuerdo.

12. CLÁUSULAS GENERALES

12.1. Cumplimiento de exportaciones. Los Servicios para desarrolladores, los Recursos para desarrolladores, otras tecnologías de Slack y las obras derivadas de estos pueden estar sujetos a las leyes y normativas de exportación de EE. UU. y otras jurisdicciones. Cada parte manifiesta que no figura en ninguna lista de personas denegadas del gobierno de EE. UU. No permitirás que ningún Usuario acceda o use los Servicios para desarrolladores o los Recursos para desarrolladores en países o regiones sujetos a embargo de EE. UU. (actualmente, las regiones de Crimea, Lugansk o Donetsk, Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria), cuya lista puede actualizarse cada cierto tiempo en https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/, o que incumplan las leyes y normativas de exportación de EE. UU.

12.2. Anticorrupción. A ninguna de las partes se le ha ofrecido ni ha recibido ningún soborno, comisión, pago, regalo o elemento de valor ilegal por parte de un empleado o agente de la otra parte en relación con este Acuerdo. Los regalos y formas de entretenimiento razonables proporcionados durante el desarrollo normal de las actividades comerciales no constituirán una infracción de la restricción anterior.

12.3. Infraestructura de terceros. Reconoces y aceptas que la infraestructura utilizada para alojar los Servicios para desarrolladores y tus Datos puede ser proporcionada por un proveedor de alojamiento de terceros, como, por ejemplo, Amazon Web Services, Inc.

12.4. Relación de las partes. Las partes son contratistas independientes. Este Acuerdo no supone la creación de una asociación, franquicia, empresa conjunta, agencia, relación fiduciaria o de empleo entre las partes. Cada parte será la única responsable del pago de toda la compensación debida a sus empleados así como también de todos los impuestos relacionados con el empleo.

12.5. Inexistencia de terceros beneficiarios. No hay terceros beneficiarios de este Acuerdo.

12.6. Renuncia. Ninguna falta o demora de ninguna de las partes en el ejercicio de un derecho en virtud del Acuerdo constituirá una renuncia a dicho derecho.

12.7. Nulidad parcial. Si cualquier cláusula de este Acuerdo fuese declarada contraria a derecho por un tribunal de jurisdicción competente, la cláusula se considerará nula y sin efecto, y el resto de cláusulas del Acuerdo permanecerán vigentes.

12.8. Cesión. Ninguna de las partes podrá ceder los derechos u obligaciones adquiridos en virtud del presente Acuerdo, ya sea por efecto de la ley o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte (el cual no podrá denegarse sin causa justificada). No obstante, cualquiera de las partes podrá ceder este Acuerdo en su totalidad, sin el consentimiento de la otra parte, a un Afiliado o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todos o sustancialmente todos sus activos. Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior, si una de las partes es adquirida por un competidor directo de la otra parte, le vende sustancialmente todos sus activos o es objeto de un cambio de control a su favor, la otra parte podrá rescindir el presente Acuerdo mediante aviso por escrito. Conforme a lo anterior, el Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos.

12.9. Modificaciones del Acuerdo. Es posible que cambiemos el presente Acuerdo del Programa de desarrolladores y los demás componentes del Acuerdo a medida que evolucione nuestro negocio. Si realizamos un cambio sustancial en el Acuerdo, te lo notificaremos de forma razonable antes de que el cambio tenga efecto, ya sea escribiendo a la dirección de correo asociada a tu cuenta o enviándote un mensaje mediante los Servicios. Para revisar la versión más reciente en cualquier momento, puedes visitar esta página y las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en el Acuerdo. Cualquier Acuerdo con una revisión sustancial entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso, y todos los demás cambios entrarán en vigor en el momento de publicación del cambio. Si accedes a nuestros Servicios para desarrolladores después de la fecha efectiva, dicho acceso constituirá la aceptación de los términos y las condiciones que se revisaron.

12.10. Acuerdo completo. Este Acuerdo, incluidos todos los apéndices, anexos y términos incorporados como referencia, constituye la totalidad del acuerdo entre las partes y reemplaza todos los acuerdos, proposiciones y declaraciones previos y actuales, ya sean escritos u orales, en relación con esta materia.