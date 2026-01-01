Acuerdo del Marketplace de Slack

Última modificación: 11 de julio de 2016

Tú, en representación de la persona, empresa o entidad jurídica que desarrolló la Aplicación para su inclusión en el Marketplace de Slack, aceptas cumplir con las Condiciones de servicio de la API de Slack, actualizadas cada cierto tiempo y complementadas por las Condiciones del Marketplace de Slack (colectivamente denominado el “Acuerdo”). Las referencias a “tú” o “tuyo” también se considerarán referencias para dicha persona, empresa o entidad jurídica.

1. Concesión de licencias

Durante la vigencia, otorgas a Slack una licencia limitada, mundial, no exclusiva y sin derechos de autor para (a) reproducir, ejecutar, exhibir y utilizar tu Aplicación con fines administrativos y de demostración relacionados con la operación, mejora y comercialización del Marketplace de Slack; (b) distribuir tu Aplicación a través del Marketplace de Slack; (c) realizar una Revisión de seguridad de tu Aplicación y (d) utilizar los nombres comerciales, marcas registradas, marcas de servicio, logotipos y nombres de dominio asociados con tu Aplicación (colectivamente denominados “Tus nombres”) como referencia para finalidades de comercialización o promoción en relación con el Marketplace de Slack y en otras comunicaciones o promociones de desarrolladores, socios y clientes existentes o potenciales sobre el Marketplace de Slack. Por ejemplo, podemos incluir Tus nombres en el Marketplace de Slack y en publicaciones del blog sobre dicho Marketplace. Slack cumplirá con las políticas de uso de tu marca registrada que comunicas a Slack periódicamente.

2. Política para desarrolladores de Slack

Aceptas cumplir la Política para desarrolladores de Slack, según Slack la actualice cada cierto tiempo.

3. Derechos y licencias

Declaras y garantizas que tienes todo el derecho, título e interés necesarios para que Slack distribuya tu Aplicación, lo que incluye todos los derechos de propiedad intelectual como patentes, marcas registradas, secretos comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad en relación con tu Aplicación y Tus nombres. No distribuirás ningún material a través del Marketplace de Slack que esté protegido por derechos de autor, protegido por un secreto comercial o sujeto a derechos de propiedad de terceros, incluidos los derechos de patente, privacidad y publicidad, salvo que seas el propietario de dichos derechos o que tengas una autorización de su legítimo propietario para enviar el material.

4. Revisión de seguridad

Durante la vigencia, otorgas autorización a Slack y a su personal designado para realizar, en las horas y fechas seleccionadas por Slack, una o más revisiones de seguridad en tu Aplicación y los servicios relacionados o sistemas informáticos tal como se describe con mayor detalle en Revisión de seguridad de la Aplicación de Slack (cada una es una "Revisión de Seguridad"). Slack no divulgará ninguna información a terceros (distintos de los contratistas y representantes autorizados que actúen en su representación) que tú hayas revelado en relación con una Revisión de seguridad. Dicha información y los resultados son confidenciales y se los tratará como tales, siempre y cuando Slack pueda divulgar dicha información y resultados a terceros según lo requiera la ley o en la medida en que dicha información y resultados estén en una forma agregada que no te identifique tu Aplicación y que esté despojada de todos los identificadores persistentes (por ejemplo, identificadores de dispositivo, direcciones IP e identificadores de cookies). En cualquier momento durante la Revisión de seguridad, puedes solicitar a Slack que detenga las pruebas de inmediato; sin embargo, tal solicitud puede dar lugar a una revisión "no aprobada". Eres el único responsable de la protección adecuada y la copia de seguridad de los datos o los equipos utilizados en relación con una Revisión de seguridad y no presentarás un reclamo contra Slack por pérdida de datos, tiempo de reejecución, salida imprecisa, demoras de trabajo o pérdidas de utilidades que resulten de una Revisión de seguridad.

5. Directrices de la marca Slack

Reconoces y aceptas que sin perjuicio de cualquier Revisión de Seguridad realizada por Slack, este no "certifica", garantiza ni apoya la Aplicación. Además, declaras y garantizas que no harás declaraciones al exterior contrarias, incluidas las declaraciones que impliquen un respaldo, certificación, afiliación o asociación de Slack, y que te atendrás a las Directrices de marca de Slack, las cuales se actualizan cada cierto tiempo.

6. Ayuda

Serás el único responsable y Slack no tendrá la responsabilidad de encargarse del soporte o el mantenimiento de tu Aplicación. Debes proporcionar y mantener información de contacto válida y precisa, que se mostrará en cada página de detalles de la aplicación del Marketplace de Slack y que se pondrá a disposición de los usuarios para proporcionar asistencia al cliente y con fines legales. Si no se proporciona la información o el soporte adecuados para tu Aplicación, es posible que se obtengan puntuaciones bajas, que la ubicación sea menos destacada o que se elimine del Marketplace de Slack.

7. Calificaciones de revisión

El Marketplace de Slack permite que los usuarios califiquen y revisen tu Aplicación. Dichas calificaciones pueden utilizarse para determinar la ubicación en el Marketplace de Slack, sin que ello afecte a la capacidad de Slack de cambiar tal ubicación según su criterio. Si Slack determina, según su criterio, que tu Aplicación no cumple con los estándares aceptables, se reserva el derecho de eliminar tu aplicación del Marketplace de Slack.

8. Indemnización

Aceptas indemnizar, defender y eximir a Slack y a sus representantes, agentes y empleados de cualquier reclamo, demanda, acción, daños y perjuicios (incluidos los honorarios de abogados) y obligaciones de cualquier tipo que cualquier tercero pueda tener en relación con la violación del presente Acuerdo, cualquier conflicto con un usuario de tu aplicación, o bien por el desempeño de Slack con respecto a una Revisión de seguridad.

9. Retiros

Slack no asume la obligación de supervisar tu Aplicación o su contenido; sin embargo, Slack puede eliminar inmediatamente tu Aplicación del Marketplace Slack si este recibe tu notificación o si se da cuenta y determina, según su criterio, que cualquier parte de tu Aplicación o Tus nombres violan los derechos de propiedad intelectual o cualquier otro derecho de cualquier tercero; (b) violan cualquier ley aplicable o están sujetos a un mandato judicial; o (c) violan los términos de este Acuerdo, incluida la Política para desarrolladores de Slack. Slack se reserva el derecho de suspender o prohibir a cualquier desarrollador del Marketplace de Slack según su criterio y sin previo aviso.

10. Estadísticas de uso

Con el propósito de mejorar el Marketplace de Slack, Slack puede recopilar ciertas estadísticas de uso del Marketplace de Slack acerca de tu Aplicación, incluida, por ejemplo, la información sobre cómo se está utilizando dicho Marketplace. Los datos recopilados se examinan en conjunto para mejorar el Marketplace de Slack y se mantienen de acuerdo con la Política de privacidad de Slack.

11. Términos

El Acuerdo se da inicio en la fecha de aceptación y continúa hasta que cualquiera de las partes, con una notificación por escrito con diez (10) días de anticipación (por correo electrónico será suficiente), elija según su criterio descontinuar la distribución de tu Aplicación a través del Marketplace de Slack o (b) dé por terminadas las Condiciones de servicio de la API de Slack (el “Término”). Tras la rescisión, Slack eliminará la aplicación del Marketplace de Slack y dejará de usar Tus nombres.

12. Autoridad

Declaras y garantizas que tienes la autoridad y autorización apropiadas para celebrar el presente Acuerdo en representación del desarrollador de la Aplicación, que el desarrollador de la Aplicación tiene el derecho legal para someter a la Aplicación, los servicios y el sistema informático a una Revisión de seguridad y que si no es el propietario de dicha aplicación, servicios y sistemas informáticos, haya obtenido dicho derecho del propietario legal.

13. Modificaciones

Podemos cambiar, agregar o eliminar estas Condiciones del Marketplace de Slack o cualquier parte de estas cada cierto tiempo, según nuestro criterio. Si realizamos un cambio sustancial en las Condiciones del Marketplace de Slack, te notificaremos de forma razonable antes de los cambios, ya sea escribiendo a la dirección de correo asociada a tu cuenta o publicando un aviso en el Marketplace de Slack. Reconoces que estas actualizaciones y modificaciones pueden afectar negativamente tu acceso, uso y comunicación con el Marketplace de Slack. Si hay algún cambio que no sea aceptable para ti, entonces tu único recurso es quitar tu Aplicación del Marketplace de Slack. Tu listado continuo de la Aplicación en el Marketplace de Slack significará que aceptas las actualizaciones y modificaciones.