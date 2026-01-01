Slack Marketplace 協議

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

最後修改時間：2016 年 7 月 11 日

你代表開發該應用程式，以在 Slack Marketplace 中列出的個人、公司或法律實體，同意遵守 Slack API 服務條款，該條款會不定期更新，並作為 Slack Marketplace 條款的補充內容 (合稱為「協議」)。對「你」或「你的」的提及也將被視為對該個人、公司或法律實體的提及。

1.授權授予

在期限內，你向 Slack 授予有限、涵蓋全球範圍、非獨占和免版稅的授權，以便：(a) 為與 Slack Marketplace 的營運、改善和行銷有關的管理和展示目的而複製、執行、顯示和使用你的應用程式；(b) 透過 Slack Marketplace 散佈你的應用程式；(c) 針對你的應用程式執行安全性檢閱；(d) 使用與你的應用程式相關聯的商業名稱、商標、服務標記、標誌及網域名稱 (統稱「你的名稱」)，作為在 Slack Marketplace 上和與之相關之行銷或宣傳目的之參考，以及與現有或潛在開發人員、合作夥伴及客戶就 Slack Marketplace 進行的其他通訊或宣傳。例如，我們可能會將「你的名稱」包含在 Slack Marketplace 以及與 Slack Marketplace 有關的部落格貼文中。Slack 將遵守你不定期傳送給 Slack 的書面商標使用政策。

2.Slack 的開發人員政策

您同意遵守 Slack 的開發人員政策，此政策會由 Slack 不定期更新。

3.權利與授權

你聲明並保證，你擁有 Slack 散佈你的應用程式所需的所有權利、所有權和權益，包括應用程式和名稱中的專利、商標、營業秘密、著作權和其他所有權等所有智慧財產權。你不得透過 Slack Marketplace 散佈任何受著作權保護、受營業秘密保護或以其他方式受第三方所有權 (包括專利、隱私權和公開發表權) 約束的資料，除非你是該等權利的擁有者或已獲其合法擁有者的許可而提交該資料。

4.安全性檢閱

在期限內，您授予權限給 Slack 及其指定人員，使其可在 Slack 選定的時間和日期，對您的應用程式以及相關服務和/或電腦系統執行一或多次安全性檢閱，更詳細的說明請參閱 Slack 應用程式安全性檢閱 (各為「安全性檢閱」)。Slack 不會向第三方 (代表其行事的授權承包商和代理人除外) 透露您所揭露與安全性檢閱相關的任何資訊。所有此類資訊和結果均為保密，並將被視為機密資訊；前提是，Slack 可能會根據法律要求向第三方揭露此類資訊和結果，或是以不會識別您身分或應用程式的彙總形式揭露此類資訊和結果。並且會去除所有永久性識別碼 (例如，裝置識別碼、IP 地址和 Cookie ID)。在安全性檢閱過程的任何時間點，您都可以向 Slack 請求立即停止測試，然而，此類請求可能會造成檢閱「失敗」。您必須全權負責對安全性檢閱中使用的資料和/或設備進行充分的保護和備份，並且不會就安全性檢閱所造成的資料遺失、重新執行時間、不準確的輸出和工作延誤或利潤損失向 Slack 提出索賠。

5.Slack 品牌指南

您承認並同意，儘管 Slack 進行了任何安全性檢閱，Slack 並不「證明」、保證或支援此應用程式。您進一步聲明並保證，您不會作出任何相反的外部聲明，包括任何暗示 Slack 背書、證明、隸屬關係或合夥關係的聲明，而且您將遵守 Slack 的品牌指南，該指南由 Skack 不定期更新。

6.支援

你必須全權負責應用程式的支援和維護，Slack 將不負責此類作業。你必須提供並維護有效且準確的聯絡資訊，這些資訊將會顯示在 Slack Marketplace 的各個應用程式詳細資料頁面，並可供使用者用於客戶支援或法律目的。如果為你的應用程式提供的資訊或支援不夠充足，可能會導致評分較低、放置位置不夠顯眼或從 Slack Marketplace 中移除。

7.檢閱評分

Slack Marketplace 可能會允許使用者對你的應用程式進行評分和檢閱。那些評分可能會用於判斷你的應用程式在 Slack Marketplace 的位置，但 Slack 可自行決定位置的變更。如果 Slack 自行判斷你的應用程式不符合可接受的標準，Slack 保有從 Slack Marketplace 移除你的應用程式的權利。

8.補償

對於任何第三方因您違反本協議，您與應用程式使用者之間的任何爭議，或因 Slack 執行安全性檢閱而可能提出的任何和所有索賠、要求、訴訟、損害賠償 (包含律師費) 和任何種類的義務，您同意為 Slack 及其代表、代理人和員工提供補償、辯護並保護上述各方免於承擔賠償責任。

9.移除

Slack 不承擔監控你的應用程式或其內容的義務，然而，如果 Slack 收到你的通知或以其他方式意識到並自行判斷你的應用程式或你的名稱的任何部分 (a) 違反智慧財產權或任何第三方的其他權利；(b) 違反任何適用法律或受到禁令約束；或 (c) 違反本協議的條款 (包括 Slack 的開發人員政策)，Slack 可能會立即將你的應用程式從 Slack Marketplace 中移除。Slack 保有自行決定暫停和/或禁止任何開發人員使用 Slack Marketplace 的權利，恕不另行通知。

10.使用統計數據

為了改善 Slack Marketplace，Slack 可能會從 Slack Marketplace 中收集關於你的應用程式的某些使用統計數據，包含但不限於與 Slack Marketplace 使用情況的相關資訊。我們會對收集到的資料進行彙總檢查，來改善 Slack Marketplace，並根據 Slack 隱私權政策維護那些資料。

11.條款

本協議自接受之日起生效，效力持續到 (a) 任何一方提前十 (10) 天發出書面通知 (透過電子郵件即可) 後，自行決定停止透過 Slack Marketplace 散佈你的應用程式，或 (b) Slack API 服務條款 (稱為「條款」) 終止時。協議終止後，Slack 會將你的應用程式從 Slack Marketplace 刪除，並停止使用你的名稱。

12.授權

您聲明並保證自身具有適當的授權和權限，可代表應用程式開發人員訂立本協議，聲明應用程式的開發人員有法律權利，可對應用程式、服務和電腦系統進行安全性檢閱，以及如果該開發人員不是此類應用程式、服務和電腦系統的擁有者，則代表其已從法律擁有者獲得此類權利。

13.修改

我們可以自行決定不定期變更、新增或刪除這些 Slack Marketplace 條款或其中任何部分。如果我們對這些 Slack Marketplace 條款進行重大變更，我們將在變更前提供合理的通知；我們將透過與你帳戶相關聯的電子郵件地址發送電子郵件，或在 Slack Marketplace 上張貼通知。你承認以下敘述：這些更新和修改可能會對你存取、使用 Slack Marketplace 和與其通訊的方式產生不良影響。如果你不能接受任何變更，那麼唯一的辦法就是將你的應用程式從 Slack Marketplace 中移除。如果你繼續在 Slack Marketplace 中列出應用程式，就表示你同意更新和修改。