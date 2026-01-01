Slack 마켓플레이스 계약

본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

마지막 수정: 2016년 7월 11일

귀하는 Slack 마켓플레이스에 등록하기 위해 애플리케이션을 개발한 개인, 회사 또는 법인을 대신하여 수시로 업데이트되며 Slack 마켓플레이스 약관에 의해 보완되는 Slack API 서비스 약관을 준수하는 데 동의합니다(통칭하여 “계약”). “귀하”는 해당 개인, 회사 또는 법인에 대한 언급으로 간주됩니다.

1. 라이선스 부여

계약 기간 동안 귀하는 Slack에 (a) 귀하의 애플리케이션을 Slack 마켓플레이스의 운영, 개선 및 마케팅과 관련하여 관리 및 시연 목적으로 재생산, 수행, 표시 및 사용하고, (b) Slack 마켓플레이스를 통해 귀하의 애플리케이션을 배포하고, (c) 귀하의 애플리케이션에 대한 보안 검토를 수행하고, (d) 귀하의 애플리케이션과 관련된 상표명, 상표, 서비스 상표, 로고 및 도메인 이름(통칭하여 "귀하의 명칭")을 Slack 마켓플레이스와 관련하여 마케팅 또는 홍보 목적 및 Slack 마켓플레이스의 기존 또는 잠재 개발자, 파트너 및 고객과의 기타 의사소통 또는 이들을 대상으로 홍보용 참조로 사용할 제한된, 전 세계적인, 비 배타적이고 로열티가 없는 라이선스를 제공합니다. 예를 들어 Slack 마켓플레이스에, 그리고 Slack 마켓플레이스에 대한 블로그 포스트에 귀하의 명칭이 포함될 수 있습니다. Slack은 귀하가 Slack에 수시로 전달하는 서면 상표 사용 정책을 준수할 것입니다.

2. Slack의 개발자 정책

귀하는 Slack에서 수시로 업데이트하는 Slack의 개발자 정책을 준수할 것에 동의합니다.

3. 권리 및 라이선스

귀하는 귀하의 애플리케이션 및 귀하의 명칭에 대한 특허, 상표, 영업 비밀, 저작권 및 기타 고유 권리 등의 모든 지적 재산권을 포함하여 Slack이 귀하의 애플리케이션을 배포하는 데 필요한 모든 권리, 자격 및 이해관계를 가지고 있음을 진술 및 보증합니다. 귀하는 저작권이 있거나, 영업 비밀로 보호되거나, 특허, 개인정보 보호 및 퍼블리시티권을 포함하여(귀하가 그러한 권한의 소유자이거나 자료를 제출할 적절한 소유자로부터 권한을 얻은 경우 제외) 다른 방식으로 제3자 고유 권리가 적용되는 어떠한 자료도 Slack 마켓플레이스를 통해 배포할 수 없습니다.

4. 보안 검토

Slack 앱 보안 검토(각각 “보안 검토”)에서 더 자세히 설명된 바와 같이, 귀하는 계약 기간 동안 Slack 및 Slack의 지정된 직원이 수시로 및 Slack에서 선택한 날짜에 귀하의 애플리케이션 및 관련된 서비스 및/또는 컴퓨터 시스템에 대해 하나 이상의 보안 검토를 수행할 권한을 부여합니다. Slack은 보안 검토와 관련하여 귀하가 공개한 정보 외에는 제3자(승인된 계약업체 및 그 대신 역할을 수행하는 대리인 제외)에게 정보를 누설할 수 없습니다. 그러한 모든 정보 및 결과는 기밀이고 기밀로 다루어지나, 단, Slack은 법률에서 요구하는 대로, 또는 해당 정보 및 결과가 귀하 또는 애플리케이션을 식별하지 않는 집계된 형태로 되어 있으며 영구 식별자(예: 기기 식별자, IP 주소 및 쿠키 ID)가 전부 제거된 범위 내에서 그러한 정보 및 결과를 제3자에 공개할 수 있습니다. 보안 검토 중에는 언제든지 Slack이 신속하게 테스트를 중단하도록 요청할 수 있지만, 그러한 요청은 검토 ‘실패’라는 결과를 불러올 수 있습니다. 귀하는 데이터 및/또는 보안 검토와 관련하여 사용된 장비를 적절하게 보호 및 백업할 완전한 책임이 있으며, 보안 검토로 인해 손실된 데이터, 재실행 시간, 부정확한 출력, 작업 지연 또는 수익 손실에 대해 Slack에 손해 배상을 요구할 수 없습니다.

5. Slack 브랜드 지침

귀하는 Slack에서 수행한 모든 보안 검토에도 불구하고, Slack은 애플리케이션을 “인증”, 보증 또는 지원하지 않는다는 점을 인정 및 동의합니다. 귀하는 또한 Slack 보증, 인증, 제휴 또는 파트너십을 암시하는 선언을 포함하여 상기에 반하는 외부를 향한 선언을 하지 않을 것이며 Slack에서 수시로 업데이트하는 Slack 브랜드 지침을 준수할 것임을 진술 및 보증합니다.

6. 지원

귀하의 애플리케이션에 대한 지원 또는 유지관리는 전적으로 귀하가 책임지며 Slack은 이를 처리할 책임이 없습니다. 귀하는 Slack 마켓플레이스의 각 애플리케이션 세부정보 페이지에 표시되고 고객 지원 및 법무 목적으로 사용자에게 제공될 유효하고 정확한 연락처 정보를 제공하고 유지해야 합니다. 귀하의 애플리케이션에 대한 충분한 정보 또는 지원을 제공하지 못하는 경우 Slack 마켓플레이스에서 낮은 평점을 받거나 눈에 덜 띄는 곳에 위치하게 되거나 제거될 수 있습니다.

7. 리뷰 평점

Slack 마켓플레이스는 사용자가 애플리케이션을 평가 및 리뷰하도록 허용할 수 있습니다. 그러한 평가는 Slack의 단독 재량으로 애플리케이션의 위치를 바꿀 Slack의 능력에 따라, Slack 마켓플레이스에서 귀하의 애플리케이션 위치를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. Slack이 단독 재량으로 귀하의 애플리케이션이 허용되는 기준을 충족하지 않는다고 판단하는 경우, Slack은 Slack 마켓플레이스에서 귀하의 앱을 제거할 권리를 보유합니다.

8. 면책

귀하는 어떠한 제3자가 귀하의 본 계약 위반과 관련하여 가질 수 있는 모든 청구, 요구, 조치, 피해(변호사 비용 포함) 및 의무, 귀하와 귀하의 앱 사용자 간의 분쟁, 또는 보안 검토의 Slack의 성능에 대한 분쟁으로부터 Slack과 Slack의 대표, 대리인 및 직원을 면책, 방어 및 손해를 입지 않도록 보호하는 데 동의합니다.

9. 제거

Slack은 귀하의 애플리케이션 또는 그 콘텐츠를 모니터링할 의무를 지지 않지만, Slack은 귀하의 통지를 받거나 기타 방법을 통해 단독 재량으로 귀하의 애플리케이션 또는 귀하의 명칭의 어떠한 일부라도 (a) 제3자의 지적 재산권 또는 기타 어떠한 권리라도 침해하거나, (b) 어떠한 준거법이라도 위반하거나 명령이 적용되거나, (c) Slack의 개발자 정책을 포함하여 본 계약의 약관을 위반한다는 점을 알게 되면 Slack 마켓플레이스에서 즉시 귀하의 애플리케이션을 제거할 수 있습니다. Slack은 단독 재량으로, 사전 통지 없이 Slack 마켓플레이스에서 어떠한 개발자라도 중단 및/또는 금지할 권리를 보유합니다.

10. 사용량 통계

Slack 마켓플레이스를 개선하기 위해, Slack은 귀하의 애플리케이션에 대해 Slack 마켓플레이스에서 Slack 마켓플레이스가 사용되는 방법에 대한 정보를 포함하지만 이에 국한되지 않는 특정한 사용량 통계를 수집할 수 있습니다. 수집된 데이터는 Slack 마켓플레이스를 개선하기 위해 종합적으로 조사되며 Slack의 개인정보 처리방침에 따라 유지됩니다.

11. 약관

계약은 수락일에 시작되며 (a) 당사자 중 한 측이 서면 고지(이메일로 충분함)를 통해 10일 전에 단독 재량으로 Slack 마켓플레이스를 통한 귀하의 애플리케이션 배포를 중단하도록 선택하거나, (b) Slack API 서비스 약관(“약관”)이 종료될 때까지 계속됩니다. 종료 후에 Slack은 Slack 마켓플레이스에서 귀하의 애플리케이션을 제거하며 귀하의 명칭 사용을 중단합니다.

12. 권한

귀하는 애플리케이션의 개발자를 대신하여 본 계약을 체결하는 데 적절한 권한이 있으며, 애플리케이션의 개발자가 애플리케이션, 서비스 및 컴퓨터 시스템이 보안 검토를 따르도록 할 법적 권리가 있으며, 그러한 애플리케이션, 서비스 및 컴퓨터 시스템의 소유자가 아닐 경우 법적인 소유자로부터 그러한 권한을 획득했음을 진술 및 보증합니다.

13. 수정

당사는 단독 재량으로 Slack 마켓플레이스 약관 또는 이의 일부를 수시로 변경, 추가 또는 삭제할 수 있습니다. Slack 마켓플레이스 약관의 주요 내용을 변경하는 경우, 당사는 귀하의 계정에 연결된 이메일 주소로 이메일을 전송하거나 Slack 마켓플레이스에 고지를 게시하여 변경 전에 합리적으로 통지할 것입니다. 귀하는 이러한 업데이트 및 수정 사항이 귀하가 Slack 마켓플레이스에 액세스하고, 이를 사용하고, 이와 커뮤니케이션하는 방식에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점을 인정합니다. 변경 사항을 허용할 수 없는 경우, 귀하가 사용할 수 있는 유일한 수단은 Slack 마켓플레이스에서 귀하의 애플리케이션을 제거하는 것입니다. Slack 마켓플레이스에 귀하의 애플리케이션을 계속하여 등록하는 것은 귀하가 업데이트 및 수정 사항에 동의함을 의미합니다.