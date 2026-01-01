본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

마지막 업데이트: 2025년 7월 8일

본 사용 제한 정책(AUP)에서는 서비스를 사용할 때 허용 가능한 행동과 허용되지 않는 행동을 설명합니다. Slack은 Salesforce 계열사이므로 AUP는 다음 Salesforce 링크에서 확인할 수 있습니다.

사용 제한 정책

본 AUP는 Slack의 성장과 발전에 따라 변경될 수 있으므로 업데이트 및 변경 내용을 정기적으로 확인해 주십시오.

참고: Slack은 사용자의 안전을 보호하고 불법적인 활동을 방지하기 위해 정보 분석의 권리를 행사할 수 있습니다. Slack은 개인 정보를 보호할 수 있는 해시 기반 감지 소프트웨어를 사용하여 아동 성적학대물 자료를 사전에 삭제합니다. 또한 Slack은 고객과 사용자의 사용자 서비스 약관과 사용 제한 정책 위반에 대한 신고를 받고 조사합니다. 신고는 교육을 받은 직원이 검토하고 금지된 콘텐츠는 서비스에서 삭제될 수 있습니다. 당사는 고객 데이터에 대한 직원의 접근을 엄격히 통제합니다. 고객 데이터에 대한 액세스를 기록하기 위한 기술적 관리 수단 및 감사 정책이 있습니다. 자세한 내용은 보안 관행 페이지를 참조하세요.

Slack에 문의

Slack의 사용 제한 정책에 대해 궁금하신 점이 있으시면, feedback@slack.com으로 이메일을 보내시거나 아래 주소로 우편으로 보내주세요.

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

United States

