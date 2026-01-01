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Salesforce Starter for Slack은 무료 서비스로서, https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/에 명시된 Salesforce MSA 약관의 적용을 받는 Salesforce 서비스입니다.

Salesforce Starter에 대한 추가 정보는 https://sfdc.co/ptd의 제품 약관 디렉터리 설명서에서 확인할 수 있습니다. Salesforce Payments가 포함되지 않으므로 Salesforce Payments와 관련된 약관은 적용되지 않습니다.

상기 약관은 고객의 Salesforce Starter for Slack 서비스 약관 사용과 관련하여 SFDC와 고객 간의 완전한 합의를 구성합니다. Salesforce Starter for Slack에는 다른 약관이 적용되지 않습니다.