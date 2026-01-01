본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack 개발자 프로그램 계약

본 개발자 프로그램 계약(“계약”)은 귀하가 당사의 온라인 플랫폼 및/또는 애플리케이션과 상호 운용되거나 이를 보완하는 애플리케이션 및 서비스를 개발 및 유지하기 위해 개발자 서비스를 사용하는 것에 대한 계약입니다.

본 계약을 참조하는 확인란 또는 버튼을 클릭하거나 개발자 서비스에 액세스함으로써 본 계약을 수락함을 나타냅니다. 본 계약을 수락하면 계약의 조건에 동의하는 것입니다. 고용주와 같은 회사 또는 기타 법인을 대신하여 본 계약을 체결할 경우 귀하는 그러한 법인 및 그 계열사를 이러한 약관에 구속할 권한이 있음을 나타내며, 이 경우 “귀하” 또는 “귀하의”라는 용어는 그러한 법인 및 그 계열사를 나타냅니다. 계약과 관련해 법인 이름 또는 도메인을 명시할 경우 귀하가 해당 법인을 대신하여 본 계약을 체결하는 것으로 간주됩니다. 귀하가 그러한 권한을 보유하지 않았거나 본 약관에 동의하지 않는 경우 본 계약을 수락해서는 안 되며 개발자 서비스를 사용할 수 없습니다.

당사의 사전 서면 동의가 없다면 귀하는 다음과 같은 목적으로 개발자 서비스에 액세스하거나 사용할 수 없습니다.

생산이 목적인 경우

귀하가 당사의 사전 서면 동의를 받거나 당사와의 별도 계약에 따라 이행할 권한을 보유하지 않은 경우를 제외하고, 타사에 귀하의 애플리케이션을 상업적으로 유통하는 것이 목적인 경우

개발자 서비스의 가용성, 성능 또는 기능을 모니터링이 목적인 경우

기타 벤치마킹 또는 경쟁이 목적인 경우

앞의 조항을 위반하는 것은 본 계약의 중대한 위반으로 간주됩니다.

본 계약은 2024년 5월 1일에 마지막으로 업데이트되었습니다. 이는 귀하가 본 계약을 수락한 날짜로부터 귀하와 당사 간에 유효합니다.

1. 정의

“계열사”는 대상 단체를 직접 또는 간접적으로 관리하거나 대상 단체의 관리를 받거나 대상 단체와 공동 관리하에 있는 법인을 의미합니다. 정의의 목적상, “관리”는 대상 단체의 의결권 지분이 50% 넘는 직접적인 또는 간접적인 소유권 또는 통제권을 의미합니다.

“상업적 배포”는 모든 버전의 애플리케이션 또는 기능을 설치, 액세스 및/또는 사용하기 위해 귀하에게 어떠한 종류의 수수료를 지급해야 하는 애플리케이션의 배포를 의미합니다(예: 귀하의 애플리케이션이 귀하가 수수료를 지급받는 애플리케이션 또는 다른 제품이나 서비스에 통합되거나, 이를 사용하는 경우 또는 귀하의 애플리케이션이 “부분 유료” 결제 모델에 따라 제공되는 경우 포함).

“개발자 리소스”는 https://api.slack.com에서 프로비저닝되는 개발자 샌드박스로, 당사가 개발자 커뮤니티에 제공하는 서비스를 의미하며 위에 설명된 애플리케이션 및 플랫폼 외부에서 액세스할 수 있는 도구 및 리소스는 포함되지 않습니다. “개발자 서비스”에는 개발자 리소스, 타사 애플리케이션이 포함되지 않습니다.

“악성 코드”는 바이러스, 웜, 시한폭탄 및 트로이 목마를 포함하여 해를 끼칠 목적의 코드, 파일, 스크립트, 에이전트 또는 프로그램을 의미합니다.

“마켓플레이스”는 개발자 서비스와 상호 운영되는 애플리케이션의 온라인 디렉터리, 카탈로그 또는 마켓플레이스를 의미하며 Slack 마켓플레이스(https://slack.com/marketplace) 등이 이에 해당합니다.

“타사 애플리케이션”은 개발자 서비스와 상호 운영되는 웹 기반, 모바일, 오프라인 또는 기타 소프트웨어 기능으로, 타사에서 제공하거나 마켓플레이스에 등록된 것을 의미합니다. 이와 같이 타사 애플리케이션을 식별 가능합니다.

“사용자”는 개인이 자신을 대신하여 본 조건을 수락할 경우의 해당 개인을 의미하거나, 개인이 회사 또는 다른 법인을 대신하여 본 계약을 수락할 경우 귀하가 개발자 서비스 사용 권한을 부여했으며 귀하(또는 해당하는 경우 귀하의 요청에 따라 당사)에게서 사용자 ID 및 비밀번호(인증을 활용하는 개발자 서비스의 경우)를 제공받은 개인을 의미합니다. 예를 들어, 사용자에는 직원, 컨설턴트, 계약자 및 대리인, 귀하와 비즈니스 거래를 수행하는 타사가 포함될 수 있습니다.

“사용자 구독”은 개발자 서비스에 대하여 당사가 귀하에게 부여하는 구독을 의미하며, 귀하가 사용자에게 할당하는 구독을 의미합니다. 사용자 구독의 기간은 제10.1절(계약 및 사용자 구독 기간)에 설명되어 있습니다.

“당사”, “우리” 또는 “우리의”는 제11절(귀하의 계약 상대, 통지, 준거법 및 관할권)에 설명된 Slack 법인을 의미합니다.

“귀하” 또는 “귀하의”는 스스로를 대신하여 본 계약을 수락하는 개인인 경우의 해당 개인을 의미하거나, 회사 또는 다른 법인을 대신해 본 계약을 수락하는 개인인 경우 해당 개인이 대리하여 본 계약을 수락하는 회사 또는 기타 법인을 의미합니다.

“귀하의 애플리케이션”은 귀하가 개발자 서비스 또는 Slack 서비스를 이용해 제작하여 개발자 서비스 또는 Slack 서비스와 함께 상호 운용하는 온라인 애플리케이션을 의미합니다.

“귀하의 데이터”는 귀하가 개발자 서비스에 제출한 모든 전자 데이터 또는 정보를 의미합니다.

2. 개발자 서비스 및 개발자 리소스의 제공 및 사용

2.1. 개발자 서비스의 제공. 당사는 본 계약에 따라 개발자 서비스를 귀하에게 제공합니다.

2.2. 사용자 구독. 당사가 달리 서면으로 동의하지 않는 한, 개발자 서비스는 사용자 구독으로 이용 가능하며, 당사가 귀하에게 할당한 사용자 ID 수를 초과하지 않는 수의 사용자가 액세스할 수 있습니다. 사용자 구독은 지정된 사용자를 위한 것이며 둘 이상의 사용자가 공유하거나 사용할 수 없지만, 더 이상 개발자 서비스를 지속적으로 사용할 필요가 없는 이전의 사용자를 대체하는 새 사용자에게 재할당할 수 있습니다.

2.3. 당사의 책임. 당사는 (i) 예정된 다운타임에 대해 사전 통지를 제공하고 (ii) 사용자에게 일반적으로 개발자 서비스를 제공하는 데(즉, 귀하의 특정한 개발자 서비스 사용과 상관없이) 적용되는 법률 및 정부 규정에 따라, 그리고 본 계약 및 ​https://slack.com/terms-of-service/api) 및 앱 개발자 정책(https://api.slack.com/developer-policy), 관련 법률 및 정부 규정에 따라서만 개발자 서비스 및 개발자 리소스를 사용하고 (v) 귀하가 개발자 서비스 또는 개발자 리소스와 함께 사용하는 타사 애플리케이션의 서비스 약관을 준수해야 합니다. 귀하 또는 사용자가 전술한 내용을 위반하여 개발자 서비스를 사용하는 것이 당사 서비스의 보안, 무결성 또는 가용성을 위협한다고 판단될 경우 당사는 개발자 서비스를 즉각적으로 일시 중지할 수 있습니다.

2.5. 용도의 제한 및 국한. 귀하는 (a) 개발자 서비스 또는 개발자 리소스를 사용자 외의 개인이나 단체가 이용할 수 있게 하거나 (b) 개발자 서비스 또는 개발자 리소스를 판매, 재판매, 대여 또는 임대하거나 개발자 서비스 또는 개발자 리소스를 서비스 모음이나 아웃소싱 제품에 포함하거나 (c) 개발자 서비스 또는 타사 애플리케이션을 사용해 침해성, 비방성 또는 불법 자료를 저장 또는 전송하거나 타사 개인정보보호 또는 기밀 유지 권리를 침해하는 자료를 저장 또는 전송하거나 (d) 개발자 서비스를 사용해 악성 코드를 저장 또는 전송하거나 (e) 개발자 서비스 또는 그 안에 포함된 타사 데이터의 무결성이나 성능을 방해 또는 저해하거나 (f) 개발자 서비스 또는 개발자 리소스 또는 관련 시스템이나 네트워크에 대한 무단 액세스를 시도하거나 (g) 계약에 따른 용도 제한을 회피하는 방식으로 개발자 서비스 또는 개발자 리소스에 대한 직접적 또는 간접적 액세스를 허용하거나 본 계약 또는 개발자 문서에 따라 허용된 경우를 제외하고 당사의 지적 재산에 액세스, 복사 또는 사용하는 데 개발자 서비스를 이용하거나 (h) 개발자 서비스 또는 그 일부, 특징, 기능 또는 사용자 인터페이스를 수정, 복사하거나 이를 토대로 한 파생물을 만들거나 (i) 본 문서 또는 개발자 문서에서 허용된 경우를 제외하고 개발자 리소스를 복사하거나 (j) 본인의 인트라넷에서 프레이밍하거나 자체 내부 비즈니스 목적 또는 개발자 문서에서 허용된 것 외에 개발자 서비스 또는 개발자 리소스의 일부를 프레이밍 또는 미러링하거나 (k) 개발자 서비스에 개인 데이터를 제출하거나 (l) 관련 법률에 따라 허용되는 범위를 제외하고 개발자 서비스 또는 개발자 리소스를 분해, 리버스 엔지니어링 또는 역컴파일링해서는 안 되며, 액세스하여 (1) 개발자 서비스와 경쟁 관계에 있는 제품이나 서비스를 구축하거나 (2) 개발자 서비스와 유사한 아이디어, 특징, 기능 또는 그래픽을 사용해 제품이나 서비스를 구축하거나 (3) 개발자 서비스의 아이디어, 특징, 기능 또는 그래픽을 복사하거나 (4) 개발자 서비스가 특허 범위 내에 있는지 판단하기 위해 이에 액세스해서는 안 됩니다. 예를 들어, 개발자 서비스에는 디스크 저장 공간 제한, 당사의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스에 대해 허용되는 호출 수 제한, 공개 웹사이트를 제공하도록 지원하는 개발자 서비스의 경우 해당 웹사이트 방문자의 페이지 조회 수 제한 등 기타 제한이 적용될 수 있습니다. 그러한 모든 제한 사항은 개발자 문서에 명시되어 있습니다.

2.6. 개발자 리소스 및 타사 애플리케이션 제거. 귀하가 개발자 서비스 또는 타사 애플리케이션을 통해 귀하에게 제공되던 콘텐츠를 더 이상 사용할 수 없거나 관련 법률, 타사 권리 또는 당사의 사용 제한 정책을 위반하지 않게 하기 위해 제거, 수정 및/또는 비활성화해야 한다는 통지(당사의 통지 포함)를 받을 경우 즉시 이행해야 합니다. 귀하가 위에 따라 개발자 서비스에서 다운로드했을 수 있는 콘텐츠를 삭제하는 것을 포함하여 필요한 조치를 취하지 않거나 당사가 지속적인 위반이 다시 발생할 가능성이 있다고 판단하는 경우 당사는 해당 콘텐츠, 개발자 서비스 및/또는 타사 애플리케이션을 비활성화할 수 있습니다. 당사에서 요청할 경우 귀하는 해당 콘텐츠 및/또는 타사 애플리케이션의 삭제 및 사용 중단을 서면으로 확인해야 하며 당사는 해당하는 경우 그러한 확인의 사본을 타사 요청자나 정부 기관에 제공할 권한이 있습니다. 또한 당사가 타사 권리 보유자로부터 콘텐츠를 제거하라는 요구를 받았거나 귀하에게 제공된 콘텐츠가 관련 법률이나 타사 권리를 위반할 수 있다는 정보를 받을 경우 당사는 개발자 서비스를 통해 귀하가 이에 액세스하는 것을 차단할 수 있습니다.

2.7. 개발자 리소스의 사용. 귀하는 API 서비스 약관(​https://slack.com/terms-of-service/api) 및 앱 개발자 정책(https://api.slack.com/developer-policy)에 의거하여 본 계약에 따른 개발자 서비스와 관련해 개발자 리소스를 사용할 수 있습니다.

2.8. 분석. 당사는 보안을 위해, 그리고 개발자 서비스 및 리소스와 개발자 경험을 개선할 목적으로 개발자 서비스 및 리소스의 사용량을 추적하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 당사는 이 정보를 사용해 트렌드를 파악 및 분석하거나 당사에서 가장 자주 사용되는 기능 추적하여 제품 기능을 개선할 수 있습니다. 당사는 Slack이 그러한 추적, 분석, 개선을 수행하는 데 도움이 되도록 서비스 공급자와 익명의 사용량 데이터를 공유할 수 있습니다. 또한 당사는 정상적인 비즈니스 운영 과정에서 그러한 익명의 사용량 데이터를 집계하여 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 당사는 일반적인 당사 서비스 사용에 관한 트렌드를 보여주기 위해 정보를 공개할 수 있습니다.

3. 타사 공급자

3.1. 타사 제품 및 서비스 인수. 당사 또는 타사는 타사 애플리케이션 및 구현과 기타 컨설팅 서비스를 포함하는 타사 제품 또는 서비스를 제공할 수 있습니다(예: 마켓플레이스 또는 기타 방식을 통해). 타사 애플리케이션 및 구현, 사용자 지정 및 기타 컨설팅 서비스, 귀하와 타사 공급자 간의 모든 데이터 교환이 포함되나, 이에 국한되지 않는 귀하의 타사 제품 또는 서비스 인수는 귀하와 해당 타사 공급자 간의 사안입니다. 당사는 타사 제품 또는 서비스를 보증하거나 지원하지 않습니다.

3.2. 타사 서비스와 통합되는 개발자 서비스 기능. 개발자 서비스에는 타사 서비스와 상호 운용되도록 설계된 기능이 포함됩니다. 해당하는 경우 그러한 개발자 서비스 기능은 개발자 서비스에 사용할 수 있는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(“API”)를 포함하는 서비스를 지속적으로 제공하는 타사 공급자에 따라 달라집니다. 타사 공급자가 개발자 서비스에 대해 합리적인 조건으로 해당 서비스 또는 API 제공을 중단할 경우 당사는 귀하에게 환불, 크레딧 또는 기타 보상을 받을 권리를 부여하지 않고 해당 기능의 제공을 중단할 수 있습니다.

4. 개발자 서비스에 대한 수수료 미부과

당사는 현재 무료로 개발자 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 단독 재량에 따라 언제든지 개발자 서비스에 대한 가격 책정 정책을 변경할 권리가 있습니다. 당사는 귀하에게 그러한 변경 사항에 대하여 합리적인 전자 통지를 제공할 것입니다. 하지만 본 조항의 어떤 내용도 당사가 신원 확인 및 남용 방지를 위해 유효한 결제 방식을 요구하는 것을 제한하지 않습니다.

5. 재산권 및 라이선스

5.1. 권리의 유보. 본 문서에서 명시적으로 부여된 제한적 권리에 따라 당사, 그 계열사, 라이선스 허가자 및 콘텐츠 공급자는 모든 관련 지적 재산권을 포함하여 개발자 서비스 및 개발자 리소스에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 보유합니다. 본 문서에 명시적으로 규정된 것 외에는 어떤 권리도 귀하에게 부여되지 않습니다.

5.2. 귀하의 애플리케이션. 귀하는 본 계약에 따라 당사가 개발자 서비스를 제공하는 데 필요한 경우에 한해 귀하 또는 사용자가 개발자 서비스를 이용해 제작한 귀하의 애플리케이션 및 프로그램 코드를 호스팅, 복사, 전송, 표시, 조정할 수 있도록 당사, 그 계열사 및 해당 협력 업체에 전 세계적인 유기한 라이선스를 부여합니다. 귀하가 개발자 서비스와 함께 타사 애플리케이션을 사용하기로 선택할 경우 해당 애플리케이션 및 개발자 서비스의 상호 운용을 위해 귀하의 데이터 및 귀하의 애플리케이션 사용량에 관한 정보에 해당 애플리케이션 및 해당 애플리케이션의 공급자가 액세스할 수 있도록 허용하는 권한을 당사에 부여합니다. 본 문서에서 부여한 제한적 라이선스에 의거하여, 당사는 본 계약에 따라 귀하 또는 귀하의 라이선스 허가자로부터 귀하의 애플리케이션, 귀하의 데이터, 타사 애플리케이션 또는 그러한 프로그램 코드에 대한 권리, 소유권 또는 이권을 취득하지 않습니다. 귀하의 애플리케이션을 귀하의 조직 외부로 유통하기 위해서는 추가적인 약관이 필요합니다.

5.3. 피드백 사용에 대한 라이선스. 귀하는 당사 또는 당사 계열사의 서비스 운영과 관련하여 귀하 또는 사용자가 제공한 제안, 개선 요청, 권고, 수정 또는 기타 피드백을 사용, 배포, 공개하고 당사 서비스에 통합할 수 있도록 로열티가 없으며 취소할 수 없는 전 세계적인 영구 라이선스를 부여합니다.

5.4. 연방 정부 최종 사용 조항. 당사는 관련 소프트웨어 및 기술을 포함하여 개발자 서비스를 연방 정부의 최종 사용 목적으로만 제공하며, 본 계약에 정의된 대로 대중에게 관례상 제공되는 권리만이 포함된 개발자 서비스와 관련된 정부의 기술 데이터 및 소프트웨어 권리에 따라 제공합니다. 본 관례상 상용 라이선스는 FAR 12.211(기술 데이터) 및 FAR 12.212(소프트웨어)에 따라 제공되며 국방부 거래의 경우 DFAR 252.227- 7015(기술 데이터 – 상용 항목) 및 DFAR 227.7202-3(상용 컴퓨터 소프트웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어 문서에 대한 권리)에 따라 제공됩니다. 정부 기관에 본 약관에서 양도되지 않은 권리가 필요할 경우 해당 기관은 당사와의 협상을 통해 수락 가능한 권리 양도 조건이 있는지 확인해야 하며, 해당 계약에 그러한 권리를 구체적으로 양도하는 상호 수락 가능한 서면 부록이 포함되어야 합니다.

6. 기밀성

6.1. 기밀 정보의 정의. “기밀 정보”는 구두로든 서면으로든 한 당사자(“공개 당사자”)가 다른 당사자(“수령 당사자”)에게 공개하는 모든 정보로, 정보의 성격 및 공개 상황을 고려하여 기밀로 지정되거나 합리적으로 기밀로 간주되어야 하는 정보를 의미합니다. 귀하의 기밀 정보에는 귀하의 데이터 및 귀하의 애플리케이션이 포함되며, 당사의 기밀 정보에는 개발자 서비스, 개발자 리소스, 본 계약의 약관이 포함됩니다. 각 당사자의 기밀 정보에는 해당 당사자가 공개하는 비즈니스 및 마케팅 계획, 기술 및 기술 정보, 제품 계획 및 디자인, 비즈니스 프로세스가 포함됩니다. 하지만 기밀 정보에 (i) 공개 당사자의 의무 위반 없이 일반 대중에게 일반적으로 알려졌거나 알려지게 되는 정보, (ii) 공개 당사자의 의무 위반 없이, 공개 당사자가 공개하기 전에 수령 당사자가 알고 있던 정보, (iii) 공개 당사자의 의무 위반에 대한 인지 없이 제삼자에게서 받은 정보, (iv) 수령 당사자가 별도로 개발한 정보는 포함되지 않습니다. 의심의 여지를 없애기 위해 본 “기밀성” 절에 명시된 비공개 의무는 당사가 제공하는 추가 서비스의 평가와 관련하여 당사자 간에 교환하는 기밀 정보에 적용됩니다.

6.2. 기밀 정보의 보호. 당사자 간에는 각 당사자가 기밀 정보에 대한 모든 소유권을 보유합니다. 수령 당사자는 (i) 공개 당사자의 기밀 정보가 본 계약의 범위를 벗어나는 어떤 목적으로도 사용되지 않고 (ii) 공개 당사자가 서면으로 달리 권한을 부여하는 경우를 제외하고, 공개 당사자의 기밀 정보에 대한 액세스를 본 계약에 부합하는 목적으로 액세스를 필요로 하며 실질적으로 본 계약의 기밀 정보 보호 수준보다 낮지 않은 보호 조치가 포함된 기밀 유지 계약을 수령 당사자와 체결한 귀하 및 그 계열사의 직원과 협력 업체로 제한하기 위해 유사한 종류의 자체 기밀 정보의 기밀성을 보호하는 데 사용하는 것과 동일한 수준의 주의(하지만 합리적인 수준보다 낮지 않은)를 기울일 것입니다. 어떤 당사자도 다른 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약의 조건을 계열사, 법률 고문, 회계사 이외의 타사에 공개할 수 없습니다. 단, 계열사, 법률 고문 또는 회계사에게 그러한 공개를 하는 당사자는 해당 계열사, 법률 고문 또는 회계사가 본 “기밀성” 절을 준수하도록 할 책임이 있습니다. 전술한 내용에도 불구하고, 당사는 본 계약에 따른 당사의 의무를 이행하는 데 필요한 범위 내에서 본 계약에 명시된 대로 실질적으로 보호되는 기밀 유지 조건에 따라 계약자 또는 타사 애플리케이션 공급자에게 본 계약의 조건을 공개할 수 있습니다.

6.3. 강제 공개. 수령 당사자는 법률에 의해 강제되는 경우 공개 당사자의 기밀 정보를 공개할 수 있습니다. 단, 수령 당사자는 공개 당사자에게 그러한 강제 공개(법적으로 허용되는 한도 이내) 및 합리적인 지원에 대해 사전 통지해야 하며 공개 당사자가 공개에 대해 이의를 제기하려 하는 경우 공개 당사자의 비용으로 사전 통지합니다. 수령 당사자가 당사자인 민사 절차의 일환으로 수령 당사자가 공개 당사자의 기밀 정보를 공개하도록 법률에 의해 강제되며 공개 당사자가 그러한 공개에 대해 이의를 제기하지 않는 경우 공개 당사자는 그러한 기밀 정보를 취합하고 안전한 액세스를 제공하는 데 드는 합리적인 비용을 수령 당사자에게 상환합니다.

7. 제한 보증 및 면책

각 당사자는 본 계약을 체결할 법적 권한을 보유하고 있음을 진술하고 보증합니다. 앞의 조항에서 제공된 경우를 제외하고, 개발자 서비스는 보증 없이 “있는 그대로”의 상태로 제공됩니다. 전술한 내용에 국한되지 않고 Slack 및 그 계열사는 (A) 귀하의 개발자 서비스 사용이 귀하의 요구 사항을 충족하며 (B) 귀하의 개발자 서비스 사용이 중단되지 않고 적시에 안전하거나 오류가 없이 이루어지며 (C) 개발자 서비스를 통해 제공되는 사용량 데이터가 정확하며 (D) 귀하가 제2.5절의 (K)항을 위반해 개발자 서비스에 제출한 데이터를 귀하의 요구 사항에 따라 당사가 처리할 것이라고 진술하거나 보증하지 않습니다. 아래의 “책임의 제한” 절의 내용과 상반되는 내용에도 불구하고 귀하는 귀하의 개발자 서비스 사용, 귀하 또는 사용자의 본 계약 및 본 계약에 따른 귀하의 손해 배상 의무 위반으로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 당사 및 그 계열사에 대해 본 계약에 따른 전적인 책임을 집니다.

8. 손해 배상

귀하는 (a) 귀하가 제공하고 개발자 서비스와 함께 사용되는 타사 애플리케이션 또는 구성의 조합이 해당 타사의 지적 재산권을 침해 또는 도용했다고 주장하는 경우, 또는 (b) (i) 귀하가 불법적인 방식이나 계약 또는 개발자 문서를 위반하는 방식의 개발자 서비스 또는 개발자 리소스를 사용하거나, (ii) 귀하의 데이터에서 또는 귀하가 개발자 서비스를 통해 귀하의 데이터를 사용하거나, (iii) 귀하가 제공한 타사 애플리케이션으로 인해 타사에서 당사를 상대로 청구, 요구, 소송하거나 절차를 진행하는 경우(각 “Slack에 대한 청구”라고 함) 당사와 그 계열사를 방어하게 됩니다. 또한 귀하는 Slack에 대한 청구에 대해 서면으로 승인한 합의의 결과로 당사에 최종적으로 부과된 모든 손해, 변호사 수수료 및 비용, 또는 합의에 따라 당사가 지불한 모든 금액을 당사에 손해 배상하게 됩니다. 단, 당사가 (a) Slack에 대한 청구에 대해 귀하에게 즉각적인 서면 통지를 제공하며 (b) Slack에 대한 청구의 방어와 합의에 대해 귀하에게 단독 통제권을 부여하며(귀하가 모든 책임을 조건 없이 면제하지 않아 Slack에 대한 청구를 합의할 수 없는 경우 제외) (c) 귀하의 비용으로 모든 합리적인 지원을 제공한다는 조건이 충족되는 경우에 한합니다. 위의 방어 및 손해 배상의 의무는 당사가 본 계약을 위반하여 발생한 Slack에 대한 청구에는 적용되지 않습니다.

9. 책임의 제한

9.1. 책임의 제한. 당사는 본 계약과 관련해 어떤 종류의 책임도 지지 않습니다. 단, 관련 법률에 따라 그러한 책임의 배제를 시행할 수 없을 경우 계약, 불법행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없이 본 계약으로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 당사의 총 책임은 1,000달러를 초과하지 않습니다.

9.2. 결과적 및 관련 손해의 배제. 어떠한 경우에도 당사는 수익, 매출 또는 영업권 손실이나 간접적, 특수적, 부수적, 결과적, 보장적, 비즈니스 중단, 또는 징벌적 손해에 대해 원인을 불문하고 귀하에게 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이는 계약, 불법행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없으며 당사자가 그러한 손해의 가능성에 대해 알고 있었던 여부나 당사자 또는 그 계열사의 구제책이 본질적 목적을 달성하지 못했는지와 상관없습니다. 전술한 책임 부인은 관련 법률에서 금지하는 경우 적용되지 않습니다.

10. 기간 및 해지

10.1. 계약 및 사용자 구독 기간. 본 계약은 귀하가 본 계약을 수락하는 날에 시작되어 모든 사용자 구독이 만료되거나 제10.2절(해지)에 따라 해지될 때까지 계속됩니다.

10.2. 해지. 귀하는 당사에 서면 통지하여 언제든지 이유 없이 사용자 구독을 해지할 수 있습니다. 당사는 (i) 언제든지 귀하에게 30일 전에 이유 없이 서면으로 통지하거나, (ii) 6개월 이상 개발자 서비스에 액세스하지 않은 경우 귀하에게 통지하거나, (iii) 본 계약에 대한 중대한 위반을 귀하에게 서면으로 통지하여 사용자 구독을 해지할 수 있습니다.

10.3. 귀하의 데이터 반환. 본 계약의 해지 또는 만료의 발효일로부터 30일 내에 귀하가 요청하는 경우 당사는 귀하의 데이터를 내보내거나 다운로드할 수 있도록 지원할 것입니다. 당사는 30일의 기간 이후 귀하의 데이터를 유지하거나 제공할 의무가 없으며, 그 이후에는 법적으로 금지되지 않는 한 당사 시스템 또는 기타 당사가 소유하거나 통제하는 귀하의 데이터 사본을 모두 삭제하거나 폐기할 것입니다.

10.4. 애플리케이션 및 자료 손실. 본 계약의 해지 시 귀하가 개발자 서비스를 사용해 개발했으며 당사 플랫폼에 호스팅한 모든 애플리케이션 및 기타 자료가 영구적으로 손실됩니다.

10.5. 존속 조항. 제5절(재산권), 제6절(기밀성), 제7절(제한 보증 및 면책), 제8절(손해 배상), 제9절(책임의 제한), 제10.3절(귀하의 데이터 반환), 제11절(귀하의 계약 상대, 통지, 준거법 및 관할권), 제12절(일반 조항)은 본 계약의 해지 또는 만료 후에도 효력을 유지합니다.

11. 귀하의 계약 상대, 통지, 준거법 및 관할권

11.1. 계약 법인, 준거법 및 관할 장소.

거주 국가 계약하는 Slack 법인 준거법 관할 장소 미국 및 캐나다 Slack Technologies, LLC 캘리포니아 캘리포니아 샌프란시스코 카운티 기타 국가 Slack Technologies Limited 아일랜드 아일랜드 더블린

위에 명시된 준거법은 법률 또는 국제물품매매에 관한 UN 협약의 상충과 상관없이 적용됩니다.

11.2. 통지 방식. 본 문서에 달리 명시된 경우를 제외하고, 계약에 따른 모든 통지는 이메일로 이루어집니다. 단, 개발자 서비스 계정이 있는 경우 당사는 귀하에게 이메일 대신 개발자 서비스를 통해 통지할 수 있습니다. Slack에 보내는 통지는 반드시 feedback@slack.com으로 전송해야 하며, 해지 통지와 같은 법적 통지는 예외적으로 legal@slack.com으로 전송합니다. 통지는 (a) 이메일로 통지를 전송한 경우 전송한 다음 날에, (b) 서비스를 통해 통지를 전송한 경우 당일에 적절히 제공된 것으로 간주됩니다.

11.3. 준거법 및 관할권에 대한 계약. 각 당사자는 법률의 선택 또는 상충과 상관없이 관련 준거법 및 위의 관련 법정의 배타적 관할권에 동의합니다.

11.4. 배심원 재판 포기. 각 당사자는 본 계약으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 법적 조치 또는 소송과 관련하여 배심원 재판을 받을 권리를 포기합니다.

12. 일반 조항

12.1. 수출 규정 준수. 개발자 서비스, 개발자 리소스, 기타 Slack 기술 및 그 파생물에는 미국 및 기타 관할권의 수출법 및 규정이 적용될 수 있습니다. 각 당사자는 미국 정부의 거부 당사자 목록에 포함되지 않음을 명시합니다. 귀하는 미국이 금수 조치를 내린 국가 또는 지역(현재 크림반도, 루한스크 또는 도네츠크 지역, 쿠바, 이란, 북한 또는 시리아) 또는 https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/에 수시로 업데이트되거나 미국 수출법 또는 규정을 위반한 국가 또는 지역에서 개발자 서비스 또는 개발자 리소스에 사용자가 액세스하거나 이를 사용하도록 허용해서는 안 됩니다.

12.2. 부패 방지. 어떤 당사자도 본 계약과 관련해 다른 당사자의 직원 또는 대리인으로부터 불법적이거나 부적절한 뇌물, 리베이트, 지급, 선물 또는 가치 있는 물건을 수령하거나 제공받을 수 없습니다. 정상적인 비즈니스 과정에서 제공된 합리적인 선물과 향응은 위의 제한 사항을 위반하지 않습니다.

12.3. 타사 인프라. 귀하는 개발자 서비스 및/또는 귀하의 데이터를 호스팅하는 데 사용되는 인프라가 Amazon Web Services, Inc.와 같은 타사 호스팅 공급자에 의해 제공될 수 있음을 인정하고 동의합니다.

12.4. 당사자의 관계. 양 당사자는 독립적 계약자입니다. 본 계약은 당사자 간 파트너십, 프랜차이즈, 합작투자, 대리점, 신탁 또는 고용 관계를 창출하지 않습니다. 각 당사자는 직원에게 부과된 모든 보상 및 모든 고용 관련 세금을 지불할 책임을 전적으로 집니다.

12.5. 제삼자 수혜자 없음. 본 계약에는 제삼자 수혜자가 없습니다.

12.6. 권리 포기. 본 계약에 따른 권리 행사를 일방 당사자가 하지 않거나 연기했다고 해서 그러한 권한을 포기한 것으로 간주되지는 않습니다.

12.7. 분리 가능성. 관할 법원에서 본 계약의 조항이 법률에 위배된다고 판결할 경우 해당 조항은 무효로 간주되며 본 계약의 나머지 조항은 효력을 유지합니다.

12.8. 양도. 어떤 당사자도 법률 운용 또는 기타 방식에 상관없이 다른 당사자의 사전 서면 동의 없이(부당하게 보류되어서는 안 됨) 본 문서에 따른 권리나 의무를 양도할 수 없습니다. 단, 각 당사자는 본 계약 전체를 상대방의 동의 없이 해당 계열사에 양도하거나 합병, 인수, 기업 구조조정 또는 자산의 전부 또는 실질적 전체 매각과 관련하여 본 계약 전체를 양도할 수 있습니다. 전술한 내용에도 불구하고 당사자가 다른 당사자의 직접적 경쟁 업체에 인수되거나, 실질적으로 모든 자산을 매각하거나, 그러한 경쟁 업체에 유리하게 통제권이 변경될 경우 다른 당사자는 서면 통지를 통해 본 계약을 해지할 수 있습니다. 전술한 내용에 따라 본 계약은 당사자, 후임자 및 허용된 양수인의 이익에 구속되고 효력을 미칩니다.

12.9. 계약 수정. 당사의 비즈니스가 발전함에 따라 당사는 본 개발자 프로그램 계약 및 계약의 다른 구성 요소를 변경할 수 있습니다. 계약의 주요 내용을 변경하는 경우, 당사는 귀하의 계정에 연결된 이메일 주소로 이메일을 전송하거나 서비스를 통해 메시지를 전송하여 해당 변경 내용이 발효되기 전에 합리적으로 통지할 것입니다. 귀하는 언제든지 이 페이지를 방문하고 계약에 참조되어 있는 다른 페이지의 최신 버전을 방문하여 최신 버전을 검토할 수 있습니다. 중대한 개정이 이루어진 계약은 당사 통지에 명시된 날짜에 발효되고, 기타 모든 변경 내용은 당사가 해당 변경 내용이 게시되는 날짜에 발효됩니다. 발효일 이후 당사 개발자 서비스에 액세스하는 경우, 귀하는 개정된 약관을 수락하는 것으로 간주됩니다.

12.10 완전한 합의. 모든 부속서, 부록, 참조로 포함된 약관을 포함한 본 계약은 양 당사자 간에 완전한 합의를 구성하고, 본 주제와 관련된 이전 및 현행의, 구두 또는 서면 형식의 모든 계약, 제안 또는 진술을 대체합니다.