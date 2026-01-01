Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Slack-Entwicklerprogramm-Vereinbarung

Diese Entwicklerprogramm-Vereinbarung („Vereinbarung“) bezieht sich auf deine Nutzung der Services für Entwickler:innen zur Entwicklung und Instandhaltung von Anwendungen und Diensten, die mit unserer Online-Plattform und/oder unseren Anwendungen interagieren oder diese ergänzen.

Durch Anklicken des Kontrollkästchens oder des Buttons, der auf diese Vereinbarung verweist, oder durch den Zugriff auf die Services für Entwickler:innen nimmst du diese Vereinbarung an. Mit der Annahme dieser Vereinbarung erklärst du dich mit ihren Bedingungen einverstanden. Wenn du diese Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person, z. B. deines:r Arbeitgeber:in, abschließt, erklärst du, dass du die Befugnis hast, dieses Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen an diese Bedingungen zu binden; in diesem Fall beziehen sich die Begriffe „du“ oder „dein“ auf dieses Unternehmen und seine Tochtergesellschaften. Wenn du in Verbindung mit der Anmeldung den Namen eines Unternehmens oder einer Domain angibst, wird davon ausgegangen, dass du diese Vereinbarung im Namen dieses Unternehmens eingehst. Wenn du nicht über eine solche Befugnis verfügst oder mit diesen Bedingungen nicht einverstanden bist, darfst du diese Vereinbarung nicht akzeptieren und die Services für Entwickler:innen nicht nutzen.

Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darfst du nicht auf die Services für Entwickler:innen zugreifen oder diese nutzen:

zu Produktionszwecken, oder

zur kommerziellen Verbreitung deiner Anwendung(en) an Dritte, es sei denn, du hast unsere vorherige schriftliche Zustimmung erhalten oder bist gemäß einer separaten Vereinbarung mit uns dazu berechtigt,

um die Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität der Services für Entwickler:innen zu überwachen, oder

für sonstige Benchmarking- oder Wettbewerbszwecke.

Jeder Verstoß gegen den vorstehenden Satz gilt als wesentlicher Verstoß gegen diese Vereinbarung.

Diese Vereinbarung wurde zuletzt am 1. Mai 2024 aktualisiert. Sie ist zwischen dir und uns ab dem Datum gültig, an dem du diese Vereinbarung akzeptierst.

1. DEFINITIONEN

Der Begriff „verbundenes Unternehmen“ umfasst jegliches Unternehmen, welches das vertragschließende Unternehmen direkt oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder zusammen mit diesem von Dritten kontrolliert wird. Der Begriff „Kontrolle“, zum Zweck dieser Definition, bedeutet die direkte oder indirekte Eigentümerschaft bzw. die Kontrolle über mehr als 50 % der Stimmrechtsanteile am vertragschließenden Unternehmen.

„Kommerzieller Vertrieb“ bezeichnet jeden Vertrieb deiner Anwendung, wenn die Installation, der Zugriff und/oder die Nutzung einer Version deiner Anwendung oder ihrer Funktionen und Möglichkeiten die Zahlung von Gebühren jeglicher Art an dich erfordern (einschließlich, z. B., wenn deine Anwendung in eine Anwendung oder ein anderes Produkt oder eine Dienstleistung integriert ist oder diese nutzt, für die du Gebühren erhebst, oder wenn deine Anwendung im Rahmen eines „Freemium“-Bezahlmodells bereitgestellt wird).

„Entwicklerressourcen“ bezeichnet die Inhalte, Informationen, Ressourcen, Dokumentationen, Codes, Tools, Toolkits, Entwicklerumgebungen und/oder -gemeinschaften, Wettbewerbe, Werbeaktionen und/oder Programme, die über https://api.slack.com bereitgestellten Entwickler-Sandboxen, die wir unserer Entwickler-Community zur Verfügung stellen, mit Ausnahme von Tools und Ressourcen, die außerhalb der vorstehend beschriebenen Anwendungen und Plattform zugänglich sind. „Services für Entwickler:innen“ schließen Ressourcen für Entwickler:innen und Anwendungen von Drittanbietern aus.

„Bösartiger Code“ bezeichnet Code, Dateien, Skripte, Agenten oder Programme, die Schaden anrichten sollen, z. B. Viren, Würmer, „Zeitbomben“ und Trojaner.

Ein „Marktplatz“ ist ein Online-Verzeichnis, -Katalog oder -Marktplatz mit Anwendungen, die mit den Services für Entwickler:innen zusammenarbeiten, einschließlich beispielsweise des Slack Marketplace unter https://slack.com/marketplace.

„Anwendungen von Drittanbietern“ sind webbasierte, mobile, Offline- oder andere Softwarefunktionen, die mit den Services für Entwickler:innen zusammenarbeiten und von einem Drittanbieter bereitgestellt und/oder auf einem Marktplatz aufgeführt werden. Anwendungen von Drittanbietern sind entsprechend gekennzeichnet.

„Benutzer:in“ bedeutet im Falle einer Einzelperson, die diese Bedingungen in ihrem eigenen Namen akzeptiert, diese Einzelperson, oder im Falle einer Einzelperson, die diese Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person akzeptiert, eine Einzelperson, die von dir autorisiert ist, die Services für Entwickler:innen zu nutzen, und der du (oder, falls zutreffend, wir auf deine Aufforderung hin) eine Benutzerkennung und ein Passwort (für Services für Entwickler:innen, die eine Authentifizierung verwenden) zur Verfügung gestellt hast. Benutzer:innen können z. B. deine Mitarbeitenden, Berater:innen, Auftragnehmer:innen und Vertreter:innen sowie Dritte, mit denen du Geschäfte machst, sein.

„Benutzerabonnement“ bezeichnet ein dir von uns gewährtes Abonnement für Services für Entwickler:innen, das von dir einem:r Benutzer:in zugewiesen wird. Die Dauer eines Benutzerabonnements entspricht der Beschreibung in Abschnitt 10.1 (Laufzeit der Vereinbarung und Benutzerabonnements).

„Wir“, „Uns“ oder „Unser“ bedeutet die in Abschnitt 11 (Mit wem du Verträge abschließt, Mitteilungen, geltendes Recht und Gerichtsbarkeit) beschriebene Slack-Einheit.

„Du“ oder „Dein“ bedeutet im Falle einer Einzelperson, die diese Vereinbarung in ihrem eigenen Namen annimmt, diese Einzelperson, oder im Falle einer Einzelperson, die diese Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person annimmt, das Unternehmen oder die andere juristische Person, für die diese Einzelperson diese Vereinbarung annimmt.

„Deine Anwendung“ bezeichnet eine Online-Anwendung, die du unter Verwendung der Services für Entwickler:innen oder der Services von Slack erstellst und die mit diesen interagiert.

„Deine Daten“ bezeichnet alle elektronischen Daten oder Informationen, die du an die Services für Entwickler:innen übermittelt hast.

2. BEREITSTELLUNG UND NUTZUNG VON SERVICES UND RESSOURCEN FÜR ENTWICKLER:INNEN

2.1. Bereitstellung von Services für Entwickler:innen. Wir stellen dir die Services für Entwickler:innen gemäß dieser Vereinbarung zur Verfügung.

2.2. Benutzerabonnements. Sofern nicht anderweitig schriftlich von uns vereinbart, werden Services für Entwickler:innen als Benutzerabonnements zur Verfügung gestellt und können von einer Anzahl von Benutzer:innen genutzt werden, die nicht größer ist als die Anzahl der Benutzer-IDs, die dir von uns zugewiesen werden. Benutzerabonnements sind für bestimmte Benutzer:innen bestimmt und können nicht von mehr als einem:r Benutzer:in geteilt oder verwendet werden, können aber neuen Benutzer:innen zugewiesen werden, die frühere Benutzer:innen ersetzen, die die fortlaufende Nutzung der Services für Entwickler:innen nicht mehr benötigen.

2.3. Unsere Pflichten. Wir bemühen uns in wirtschaftlich vertretbarem Umfang, (i) geplante Ausfallzeiten im Voraus anzukündigen und (ii) die Services für Entwickler:innen in Übereinstimmung mit gesetzlichen und behördlichen Vorschriften bereitzustellen, die für unsere Bereitstellung von Services für Entwickler:innen für Benutzer im Allgemeinen gelten (d. h. ohne Rücksicht auf deine spezielle Nutzung der Services für Entwickler:innen), und vorbehaltlich der Nutzung der Services für Entwickler:innen durch die Benutzer:innen gemäß dieser Vereinbarung und der über https://slack.com/terms-of-service/api und die App-Entwickler-Richtlinie unter https://api.slack.com/developer-policy sowie geltende Gesetze und behördliche Vorschriften einzuhalten, und (v) die Nutzungsbedingungen von Drittanbieteranwendungen, mit denen du Services für Entwickler:innen oder Ressourcen für Entwickler:innen nutzt, einzuhalten. Jegliche Nutzung der Services für Entwickler:innen durch dich oder Benutzer:innen, die nach unserem Ermessen die Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit unserer Services gefährdet, kann zu unserer sofortigen Aussetzung der Services für Entwickler:innen führen.

2.5. Nutzungseinschränkungen und -begrenzungen. Es ist dir nicht gestattet, (a) die Services für Entwickler:innen oder die Ressourcen für Entwickler:innen einer anderen Person oder Einrichtung als den Benutzer:innen zur Verfügung zu stellen, (b) die Services für Entwickler:innen oder die Ressourcen für Entwickler:innen zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu vermieten oder zu verleasen oder die Services für Entwickler:innen oder die Ressourcen für Entwickler:innen in ein Dienstleistungsbüro oder ein Outsourcing-Angebot einzubinden, (c) die Services für Entwickler:innen oder eine Anwendung eines Dritten zu verwenden, um rechtsverletzendes, verleumderisches oder anderweitig ungesetzliches oder unerlaubtes Material zu speichern oder zu übertragen oder um Material zu speichern oder zu übertragen, das die Privatsphäre oder die Vertraulichkeitsrechte Dritter verletzt, (d) die Services für Entwickler:innen zu nutzen, um bösartigen Code zu speichern oder zu übertragen, (e) die Integrität oder Leistung der Services für Entwickler:innen oder der darin enthaltenen Daten Dritter zu stören oder zu unterbrechen, (f) zu versuchen, unbefugten Zugang zu den Services für Entwickler:innen oder Ressourcen für Entwickler:innen oder den damit verbundenen Systemen oder Netzwerken zu erlangen, (g) den direkten oder indirekten Zugang zu oder die Nutzung von Services für Entwickler:innen oder Ressourcen für Entwickler:innen in einer Weise zu gestatten, die eine vertragliche Nutzungsbeschränkung umgeht, oder Services für Entwickler:innen zu nutzen, um auf um auf unser geistiges Eigentum zuzugreifen, es zu kopieren oder zu nutzen, es sei denn, dies ist gemäß diesem Vertrag oder der Entwicklerdokumentation gestattet, (h) die Services für Entwickler:innen oder Teile, Funktionen oder Benutzeroberflächen der Services für Entwickler:innen zu modifizieren, zu kopieren oder davon abgeleitete Werke zu erstellen, (i) Ressourcen für Entwickler:innen zu kopieren, es sei denn, dies ist in dieser Vereinbarung oder in der Dokumentation für Entwickler:innen erlaubt, (j) Teile der Services für Entwickler:innen oder der Ressourcen für Entwickler:innen zu framen oder zu spiegeln, es sei denn, dies ist in deinen eigenen Intranets oder anderweitig für deine eigenen internen Geschäftszwecke oder wie in der Dokumentation für Entwickler:innen erlaubt, (k) personenbezogene Daten an die Services für Entwickler:innen zu übermitteln, oder (l) die Services für Entwickler:innen oder die Ressourcen für Entwickler:innen zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder zu dekompilieren oder darauf zuzugreifen, um (1) ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, das/die mit den Services für Entwickler:innen konkurriert, (2) ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, das/die ähnliche Ideen, Merkmale, Funktionen oder Grafiken der Services für Entwickler:innen verwendet, (3) Ideen, Merkmale, Funktionen oder Grafiken der Services für Entwickler:innen zu kopieren, oder (4) festzustellen, ob die Services für Entwickler:innen in den Anwendungsbereich eines Patents fallen, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig. Services für Entwickler:innen können anderen Beschränkungen unterliegen, wie z. B. Beschränkungen des Festplattenspeicherplatzes, der Anzahl der Aufrufe, die du über unsere Anwendungsprogrammierschnittstelle(n) tätigen darfst, und bei Services für Entwickler:innen, die es dir ermöglichen, öffentliche Websites anzubieten, der Anzahl der Seitenaufrufe durch Besucher dieser Websites. Derartige Einschränkungen sind in der Dokumentation für Entwickler:innen aufgeführt.

2.6. Entfernung von Ressourcen für Entwickler:innen und Anwendungen von Drittanbietern. Wenn du eine Mitteilung, auch von uns, erhältst, dass Inhalte, die dir über die Services für Entwickler:innen oder eine Anwendung eines Dritten zur Verfügung gestellt wurden, nicht mehr verwendet werden dürfen oder entfernt, geändert und/oder deaktiviert werden müssen, um eine Verletzung des anwendbaren Rechts, der Rechte Dritter oder unserer Richtlinie zur akzeptablen Nutzung zu vermeiden, musst du dies unverzüglich tun. Wenn du die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreifst, einschließlich des Löschens von Inhalten, die du von den Services für Entwickler:innen heruntergeladen hast, oder wenn nach unserem Ermessen eine wiederholte Verletzung wahrscheinlich ist, behalten wir uns vor, den betreffenden Inhalt, den Service für Entwickler:innen und/oder die Anwendung von Dritten zu deaktivieren. Auf unsere Aufforderung hin musst du die Löschung und Einstellung der Nutzung solcher Inhalte und/oder Anwendungen Dritter schriftlich bestätigen, und wir sind befugt, eine Kopie dieser Bestätigung an jeden Drittkläger oder jede Regierungsbehörde zu übermitteln. Wenn wir von einem Rechteinhaber aufgefordert werden, Inhalte zu entfernen, oder wenn wir Informationen erhalten, dass dir zur Verfügung gestellte Inhalte gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen, sind wir außerdem berechtigt, deinen Zugang zu diesen Inhalten über die Services für Entwickler:innen zu sperren.

2.7. Verwendung von Ressourcen für Entwickler:innen. Du darfst die Ressourcen für Entwickler:innen in Verbindung mit den Services für Entwickler:innen nutzen, vorbehaltlich der API-Nutzungsbedingungen unter .​https://slack.com/terms-of-service/api und der Richtlinie für die App-Entwicklung unter https://api.slack.com/developer-policy.

2.8. Analytik. Wir behalten uns vor, die Nutzung der Services für Entwickler:innen und der Ressourcen zu verfolgen und zu analysieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Services für Entwickler:innen und die Ressourcen für Entwickler:innen sowie die Erfahrung der Entwickler:innen zu verbessern. Wir können diese Informationen zum Beispiel verwenden, um Trends zu verstehen und zu analysieren oder um zu verfolgen, welche unserer Funktionen am häufigsten genutzt werden, um die Produktfunktionalität zu verbessern. Wir behalten uns vor, anonyme Nutzungsdaten mit unseren Dienstleistern zu teilen, um Slack bei der Nachverfolgung, Analyse und Verbesserung zu unterstützen. Darüber hinaus behalten wir uns vor, derartige anonyme Nutzungsdaten auf aggregierter Basis im Rahmen unseres normalen Geschäftsbetriebs weiterzugeben; so können wir beispielsweise Informationen öffentlich zugänglich machen, um Trends bei der allgemeinen Nutzung unserer Services aufzuzeigen.

3. DRITTANBIETER

3.1. Dein Erwerb von Produkten und Services Dritter. Wir oder Dritte können (z. B. über einen Marktplatz oder auf andere Weise) Produkte oder Services von Drittanbietern zur Verfügung stellen, darunter z. B. Anwendungen von Drittanbietern sowie Implementierungs- und andere Beratungsdienste. Jeglicher Erwerb von Produkten oder Services von Drittanbietern durch dich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anwendungen von Dritten und Implementierungs-, Anpassungs- und andere Beratungsdienste, sowie jeglicher Datenaustausch zwischen dir und einem Drittanbieter erfolgt ausschließlich zwischen dir und dem jeweiligen Drittanbieter. Wir übernehmen keine Garantie oder Unterstützung für Produkte oder Services Dritter.

3.2. Service-Funktionen für Entwickler:innen, die in Services von Drittanbietern integriert werden können. Die Services für Entwickler:innen enthalten Funktionen, die so konzipiert sind, dass sie mit Services von Drittanbietern interagieren können. Diese Service-Funktionen für Entwickler:innen sind abhängig davon, dass diese Drittanbieter ihre Services, gegebenenfalls einschließlich ihrer Anwendungsprogrammierschnittstellen (engl. „application programming interfaces“, „APIs“), weiterhin für die Services für Entwickler:innen zur Verfügung stellen. Wenn ein Drittanbieter seine entsprechenden Services oder APIs nicht mehr zu angemessenen Bedingungen für die Services für Entwickler:innen zur Verfügung stellt, behalten wir uns das Recht vor, die Bereitstellung der entsprechenden Funktionen einzustellen, ohne dass dadurch ein Anspruch auf eine Rückerstattung, ein Guthaben oder eine sonstige Entschädigung entsteht.

4. KOSTENLOSE SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN

Die Services für Entwickler:innen werden derzeit von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preisrichtlinien für Services für Entwickler:innen jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen zu ändern. Du wirst durch uns in angemessener Weise elektronisch über derartige Änderungen informiert. Diese Bestimmung hindert uns jedoch nicht daran, ein gültiges Zahlungsmittel zu fordern, um die Identität zu überprüfen und Missbrauch zu verhindern.

5. EIGENTUMSRECHTE UND LIZENZEN

5.1. Rechtsvorbehalt. Vorbehaltlich der hierin ausdrücklich gewährten eingeschränkten Rechte behalten wir, unsere verbundenen Unternehmen, Lizenzgeber und Inhaltsanbieter uns alle Rechte, Titel und Interessen an den Services für Entwickler:innen und Ressourcen für Entwickler:innen vor, einschließlich aller damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden dir keine anderen Rechte als die hier ausdrücklich genannten gewährt.

5.2. Deine Anwendungen. Du gewährst uns, unseren verbundenen Unternehmen und Vertragspartnern eine weltweite, zeitlich begrenzte Lizenz zum Hosten, Kopieren, Übertragen, Anzeigen und Anpassen deiner Anwendungen und jeglichen Programmcodes, den du oder ein:e andere:r Benutzer:in unter Verwendung der Services für Entwickler:innen erstellt, und zwar ausschließlich in dem Maße, wie es für uns erforderlich ist, um die Services für Entwickler:innen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung bereitzustellen. Wenn du dich dafür entscheidest, eine Drittanbieter-Anwendung mit den Services für Entwickler:innen zu nutzen, erteilst du uns die Erlaubnis, dieser Anwendung und ihrem Anbieter den Zugriff auf deine Daten und Informationen über deine Nutzung dieser Anwendung zu gestatten, soweit dies für das Zusammenwirken dieser Anwendung mit den Services für Entwickler:innen erforderlich ist. Vorbehaltlich der hierin gewährten eingeschränkten Lizenzen erwerben wir von dir oder deinen Lizenzgebern im Rahmen dieser Vereinbarung keine Rechte, Titel oder Anteile an deinen Anwendungen, deinen Daten, den Anwendungen von Drittanbietern oder einem solchen Programmcode. Für die Verbreitung deiner Anwendungen außerhalb deiner Organisation sind zusätzliche Bedingungen erforderlich.

5.3. Lizenz zur Nutzung von Feedback. Du gewährst uns und unseren verbundenen Unternehmen eine gebührenfreie, weltweite, unwiderrufliche, unbefristete Lizenz zur Nutzung, Verbreitung, Offenlegung und Erstellung und Integration von Vorschlägen, Verbesserungswünschen, Empfehlungen, Korrekturen oder anderen Rückmeldungen, die von dir oder anderen Benutzer:innen in Bezug auf den Betrieb unserer Services oder der Services unserer verbundenen Unternehmen bereitgestellt werden, in unsere Services.

5.4. Endverwendungsbestimmungen von Regierungsbehörden. Die Services für Entwickler:innen werden von uns, einschließlich der zugehörigen Software und Technologie, für die Endnutzung durch Regierungsbehörden ausschließlich in Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen bereitgestellt: Die Rechte der Behörden an technischen Daten und Software im Zusammenhang mit den Services für Entwickler:innen umfassen nur die Rechte, die üblicherweise der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, wie in dieser Vereinbarung definiert. Diese handelsübliche Lizenz wird gemäß FAR 12.211 (Technische Daten) und FAR 12.212 (Software) sowie für Transaktionen des Verteidigungsministeriums gemäß DFAR 252.227– 7015 (Technische Daten – Kommerzielle Artikel) und DFAR 227.7202-3 (Rechte an kommerzieller Computersoftware oder Computersoftware-Dokumentation) erteilt. Wenn eine Regierungsbehörde einen Bedarf an Rechten hat, die nicht unter diesen Bedingungen übertragen werden, so muss sie mit uns verhandeln, um festzustellen, ob annehmbare Bedingungen für die Übertragung solcher Rechte gegeben sind, und ein für beide Seiten annehmbarer schriftlicher Nachtrag, der speziell solche Rechte überträgt, muss in jeden anwendbaren Vertrag oder jede anwendbare Vereinbarung aufgenommen werden.

6. VERTRAULICHKEIT

6.1. Definition vertraulicher Informationen. „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen, die eine Partei (die „offenlegende Partei“) der anderen Partei (der „empfangenden Partei“) mündlich oder schriftlich offenlegt und die als vertraulich bezeichnet werden oder die angesichts der Art der Informationen und der Umstände der Offenlegung vernünftigerweise als vertraulich angesehen werden sollten. Deine vertraulichen Informationen umfassen deine Daten und deine Anwendung; unsere vertraulichen Informationen umfassen die Services für Entwickler:innen, die Ressourcen für Entwickler:innen und die Bedingungen dieser Vereinbarung. Vertrauliche Informationen jeder Partei umfassen Geschäfts- und Marketingpläne, Technologie und technische Informationen, Produktpläne und -designs sowie Geschäftsprozesse, die von der jeweiligen Partei offengelegt werden. Vertrauliche Informationen umfassen jedoch keine Informationen, die (i) der Öffentlichkeit allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber der offenlegenden Partei verletzt wurde, (ii) der empfangenden Partei vor ihrer Offenlegung durch die offenlegende Partei bekannt waren, ohne eine der offenlegenden Partei geschuldete Verpflichtung zu verletzen, (iii) von einer dritten Partei erhalten wurden, ohne dass eine Verletzung einer der offenlegenden Partei geschuldeten Verpflichtung bekannt war, oder (iv) von der empfangenden Partei unabhängig erarbeitet wurden. Zur Vermeidung jeglicher Zweifel gelten die in diesem Abschnitt „Vertraulichkeit“ dargelegten Geheimhaltungsverpflichtungen für vertrauliche Informationen, die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der Bewertung der von uns angebotenen zusätzlichen Services ausgetauscht werden.

6.2. Schutz vertraulicher Informationen. Im Verhältnis zwischen den Parteien behält jede Partei alle Eigentumsrechte an ihren vertraulichen Informationen. Die empfangende Partei wird die gleiche Sorgfalt anwenden, die sie zum Schutz der Vertraulichkeit ihrer eigenen vertraulichen Informationen gleicher Art anwendet (jedoch nicht weniger als angemessene Sorgfalt), um (i) keine vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei für Zwecke außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Vereinbarung zu verwenden und (ii) sofern von der offenlegenden Partei nicht anderweitig schriftlich genehmigt, den Zugang zu vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei auf die Mitarbeitenden und Auftragnehmer der offenlegenden Partei und ihrer verbundenen Unternehmen zu beschränken, die diesen Zugang für Zwecke benötigen, die mit dieser Vereinbarung im Einklang stehen, und die Vertraulichkeitsvereinbarungen mit der empfangenden Partei unterzeichnet haben, die einen nicht wesentlich geringeren Schutz der vertraulichen Informationen enthalten als die hierin enthaltenen. Keine der Parteien wird die Bedingungen dieser Vereinbarung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei an Dritte weitergeben, außer an ihre verbundenen Unternehmen, Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer, vorausgesetzt, dass eine Partei, die eine solche Weitergabe an ihr verbundenes Unternehmen, ihren Rechtsberater oder Wirtschaftsprüfer vornimmt, für die Einhaltung dieses Abschnitts „Vertraulichkeit“ durch das verbundene Unternehmen, den Rechtsberater oder Wirtschaftsprüfer verantwortlich bleibt. Ungeachtet des Vorstehenden sind wir berechtigt, die Bedingungen dieser Vereinbarung gegenüber einem Auftragnehmer oder einem Drittanbieter von Anwendungen offenzulegen, soweit dies erforderlich ist, um unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung zu erfüllen, und zwar unter Vertraulichkeitsbedingungen, die im Wesentlichen den gleichen Schutz bieten wie die hier dargelegten.

6.3. Erzwungene Offenlegung. Die empfangende Partei kann vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei offenlegen, wenn sie gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet wird, vorausgesetzt, die empfangende Partei benachrichtigt die offenlegende Partei im Voraus über eine solche erzwungene Offenlegung (soweit gesetzlich zulässig) und leistet der offenlegenden Partei auf deren Kosten angemessene Unterstützung, sollte sie die Offenlegung anfechten wollen. Ist die empfangende Partei gesetzlich verpflichtet, die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens offenzulegen, an dem die offenlegende Partei beteiligt ist, und ficht die offenlegende Partei die Offenlegung nicht an, so erstattet die offenlegende Partei der empfangenden Partei die angemessenen Kosten für die Zusammenstellung und den sicheren Zugang zu diesen vertraulichen Informationen.

7. BESCHRÄNKTE GARANTIEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Jede Partei sichert zu und gewährleistet, dass sie rechtlich befugt ist, diese Vereinbarung zu schließen. MIT AUSNAHME DER BESTIMMUNGEN IM VORSTEHENDEN SATZ WERDEN DIE SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ OHNE JEGLICHE GARANTIE BEREITGESTELLT. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN GEWÄHRLEISTEN SLACK UND SEINE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN NICHT, DASS (A) DIE NUTZUNG DER SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, (B) DIE NUTZUNG DER SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN UNUNTERBROCHEN, ZEITGERECHT, SICHER ODER FEHLERFREI ERFOLGT, (C) DIE ÜBER DIE SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN BEREITGESTELLTEN NUTZUNGSDATEN KORREKT SIND UND (D) DIE VON DIR AN DIE SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN UNTER VERLETZUNG VON ABSCHNITT 2.5(K) ÜBERMITTELTEN DATEN VON UNS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEINEN ANFORDERUNGEN VERARBEITET WERDEN. UNBESCHADET DES GEGENTEILS IM ABSCHNITT „HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG“ BIST DU IM RAHMEN DIESER VEREINBARUNG UNS UND UNSEREN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN GEGENÜBER VOLL HAFTBAR FÜR ALLE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEINER NUTZUNG DER SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN, AUS EINER VERLETZUNG DIESER VEREINBARUNG DURCH DICH ODER DEINE BENUTZER:INNEN UND AUS DEINEN SCHADENSERSATZVERPFLICHTUNGEN IM RAHMEN DIESER VEREINBARUNG ERGEBEN.

8. HAFTUNGSFREISTELLUNG

Du verteidigst uns und unsere verbundenen Unternehmen gegen alle Ansprüche, Forderungen, Klagen oder Verfahren, die von Dritten gegen uns erhoben werden (a) mit der Behauptung, dass die Kombination einer von dir bereitgestellten Drittanbieteranwendung oder Konfiguration, die mit den Services für Entwickler:innen verwendet wird, die Rechte am geistigen Eigentum des Dritten verletzt oder missbraucht, oder (b) die sich aus (i) deiner Nutzung der Services für Entwickler:innen oder der Ressourcen für Entwickler:innen in unrechtmäßiger Weise oder unter Verletzung der Vereinbarung oder der Dokumentation für Entwickler:innen, (ii) deinen Daten oder deiner Nutzung deiner Daten mit den Services für Entwickler:innen oder (iii) eine von dir zur Verfügung gestellte Drittanbieter-Anwendung (jeweils ein „Anspruch gegen Slack“), und stellt uns von jeglichem Schadenersatz, Anwaltsgebühren und Kosten frei, die uns als Ergebnis eines Anspruchs gegen Slack zugesprochen werden, oder für jegliche Beträge, die wir im Rahmen eines von dir schriftlich genehmigten Vergleichs für einen Anspruch gegenüber Slack zahlen, vorausgesetzt, dass wir (a) dich unverzüglich schriftlich über den Anspruch gegen Slack informieren, (b) dir die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und Beilegung des Anspruchs gegen Slack überlassen (mit der Ausnahme, dass du keinen Anspruch gegen Slack beilegen darfst, es sei denn, du entbindest uns bedingungslos von jeglicher Haftung) und (c) dir auf deine Kosten jede angemessene Unterstützung gewähren. Die oben genannten Verteidigungs- und Entschädigungsverpflichtungen gelten nicht, wenn ein Anspruch gegen Slack aus einer Verletzung dieser Vereinbarung durch uns resultiert.

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

9.1. Haftungsausschluss. WIR ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG IN BEZUG AUF DIESE VEREINBARUNG, ES SEI DENN, EIN SOLCHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS IST NACH GELTENDEM RECHT NICHT DURCHSETZBAR. IN DIESEM FALL DARF UNSERE GESAMTHAFTUNG, DIE SICH AUS DIESER VEREINBARUNG ERGIBT ODER MIT IHR IN ZUSAMMENHANG STEHT, UNABHÄNGIG DAVON, OB ES SICH UM EINEN VERTRAG, EINE UNERLAUBTE HANDLUNG ODER EINE ANDERE HAFTUNGSTHEORIE HANDELT, 1.000 USD NICHT ÜBERSTEIGEN.

9.2. Ausschluss von Folgeschäden und damit verbundenen Schäden. IN KEINEM FALL HAFTEN WIR DIR GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, EINNAHMEN ODER FIRMENWERT ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER DECKUNGSSCHÄDEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ, UNABHÄNGIG DAVON, WIE DIESE VERURSACHT WURDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE PARTEI VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE ODER NICHT, UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DAS RECHTSMITTEL DER PARTEI ODER IHRER ANGEGLIEDERTEN UNTERNEHMEN ANDERWEITIG SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT. DER VORSTEHENDE HAFTUNGSAUSSCHLUSS GILT NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

10. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

10.1. Laufzeit der Vereinbarung und Benutzerabonnements. Diese Vereinbarung beginnt an dem Tag, an dem du diese Vereinbarung akzeptierst, und gilt, bis alle Benutzerabonnements abgelaufen sind oder in Übereinstimmung mit Abschnitt 10.2 (Beendigung) gekündigt wurden.

10.2. Kündigung. Du kannst Benutzerabonnements jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Mitteilung an uns kündigen. Wir sind berechtigt, Benutzerabonnements (i) jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich zu kündigen, (ii) mit einer Mitteilung an dich zu kündigen, wenn ein:e Benutzer:in 6 Monate oder länger nicht auf deine Services für Entwickler:innen zugegriffen hat, oder (iii) mit einer schriftlichen Mitteilung an dich über einen wesentlichen Verstoß gegen diese Vereinbarung.

10.3. Rückgabe deiner Daten. Auf Anfrage deinerseits, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung oder des Ablaufs dieser Vereinbarung gestellt wird, werden dir deine Daten durch uns zum Export oder Download zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf dieser 30-tägigen Frist sind wir nicht mehr verpflichtet, deine Daten aufzubewahren oder zur Verfügung zu stellen, und werden zu einem späteren Zeitpunkt alle Kopien deiner Daten in unseren Systemen oder in unserem Besitz oder unter unserer Kontrolle löschen oder vernichten, sofern dies nicht gesetzlich unzulässig ist.

10.4. Verlust von Anwendungen und Materialien. BEI BEENDIGUNG DIESER VEREINBARUNG GEHEN ALLE VON DIR MIT DEN SERVICES FÜR ENTWICKLER:INNEN ENTWICKELTEN UND AUF UNSERER PLATTFORM GEHOSTETEN ANWENDUNGEN UND ANDEREN MATERIALIEN DAUERHAFT VERLOREN.

10.5. Fortbestehende Bestimmungen. Die Abschnitte 5 (Eigentumsrechte), 6 (Vertraulichkeit), 7 (Eingeschränkte Garantien und Haftungsausschlüsse), 8 (Entschädigung), 9 (Haftungsbeschränkung), 10.3 („Rückgabe von Daten“), 11 („Vertragspartner“, „Mitteilungen“, „Geltendes Recht“ und „Gerichtsstand“) und 12 (Allgemeine Bestimmungen) gelten auch nach Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung.

11. DEINE VERTRAGSPARTNER, MITTEILUNGEN, GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

11.1. Vertragschließende Entität, geltendes Recht und Gerichtsstand.

Sitz Den Vertrag schließendes Slack-Unternehmen Anwendbares Recht Gerichtsstand Vereinigte Staaten und Kanada Slack Technologies, LLC Kalifornien San Francisco County, Kalifornien Rest der Welt Slack Technologies Limited Irland Dublin, Irland

Es gilt das vorstehend genannte Recht unter Ausschluss kollidierender Rechtsgrundsätze oder des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

11.2. Art und Weise von Mitteilungen. Sofern vorliegend nicht anders bestimmt, erfolgen alle Mitteilungen gemäß diesem Vertrag per E-Mail. Wenn du jedoch über einen Account für Services für Entwickler:innen verfügst, können wir dich stattdessen auch über die Services für Entwickler:innen benachrichtigen. Mitteilungen an Slack sind an feedback@slack.com zu senden. Eine Ausnahme bilden rechtliche Mitteilungen wie z. B. Kündigungen, welche an legal@slack.com zu senden sind. Als ordnungsgemäß zugestellt gilt eine Mitteilung (a) im Falle von Mitteilungen per E-Mail am Tag nach dem Absenden der E-Mail bzw. (b) im Falle der Benachrichtigung über die Services am selben Tag an dem sie erfolgt ist.

11.3. Zustimmung zu geltendem Recht und Gerichtsstand. Jede Partei erklärt sich mit dem vorstehenden geltenden Recht einverstanden, ohne Rücksicht auf Rechtswahl oder konfligierender Rechtsgrundsätze, und mit der ausschließlichen Zuständigkeit der vorstehend genannten Gerichte.

11.4. Verzicht auf Geschworenengericht. Alle Parteien verzichten hiermit auf das Recht auf ein Geschworenengericht im Zusammenhang mit jedem Prozess oder Rechtsstreit, der aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entsteht.

12. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

12.1. Export-Compliance. Die Services für Entwickler:innen, Ressourcen für Entwickler:innen, andere Slack-Technologie und Derivate davon können den Exportgesetzen und -vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Länder unterliegen. Jede Partei versichert, dass sie nicht auf einer Verbotsliste der US-Regierung steht. Du wirst keiner:m Benutzer:in erlauben, auf die Services für Entwickler:innen oder Ressourcen für Entwickler:innen in einem Land oder einer Region zuzugreifen oder diese zu nutzen, gegen die die USA ein Embargo verhängt haben (derzeit die Krim, die Regionen Luhansk oder Donezk, Kuba, Iran, Nordkorea oder Syrien) oder die von Zeit zu Zeit unter https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/ aktualisiert werden oder die gegen ein US-Exportgesetz oder eine US-Vorschrift verstoßen.

12.2. Korruptionsbekämpfung. Keine der Parteien hat im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung von einem:r Mitarbeiter:in oder Beauftragten der anderen Partei illegale oder unzulässige Bestechungsgelder, Schmiergelder, Zahlungen, Geschenke oder Wertgegenstände erhalten oder angeboten bekommen. Angemessene Geschenke und Einladungen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit gewährt werden, verstoßen nicht gegen die oben genannte Einschränkung.

12.3. Infrastruktur von Dritten. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass die Infrastruktur, die zum Hosten der Services für Entwickler:innen und/oder deiner Daten verwendet wird, von einem dritten Hosting-Provider bereitgestellt werden kann, wie z. B. Amazon Web Services, Inc.

12.4. Rechtsbeziehung der Parteien. Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner. Dieser Vereinbarung wird weder eine Partnerschaft, ein Franchise-Modell, ein Agenturverhältnis, ein Treuhandverhältnis noch ein Anstellungsverhältnis zwischen den beiden Parteien begründen. Jede Vertragspartei ist allein für die Zahlung aller Vergütungen gegenüber ihren Mitarbeitenden sowie allen mit einer Anstellung verbundenen Steuern verantwortlich.

12.5. Keine Drittbegünstigten. Im Rahmen dieser Vereinbarung gibt es keine Drittbegünstigten.

12.6. Rechtsverzicht. Übt eine Partei ein ihr gemäß diesem Vertrag zustehendes Recht nicht oder mit Verzögerung aus, stellt dies keinen Verzicht auf das betreffende Recht dar.

12.7. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht als gesetzeswidrig eingestuft werden, so gilt diese Bestimmung als null und nichtig, und die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben in Kraft.

12.8. Abtretung. Keine der Parteien darf ihre Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei (die nicht unbillig verweigert werden darf) abtreten, gleichgültig, ob dies von Rechts wegen oder auf andere Weise geschieht; allerdings kann jede Partei diese Vereinbarung in ihrer Gesamtheit ohne die Zustimmung der anderen Partei an ihre Tochterunternehmen oder im Zusammenhang mit einer Fusion, einer Übernahme, einer Unternehmensumstrukturierung oder dem Verkauf aller oder eines Großteils aller ihrer Vermögenswerte abtreten. Ungeachtet des Vorstehenden kann eine Partei, die von einem direkten Konkurrenten der anderen Partei übernommen wird, im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte an diesen verkauft oder einen Kontrollwechsel zugunsten dieses Konkurrenten erfährt, diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung kündigen. Nach Maßgabe des Vorstehenden ist die Vereinbarung zum Nutzen der Parteien, ihrer jeweiligen Nachfolger und zulässigen Abtretungsempfänger bindend und wirksam.

12.9. Änderungen der Vereinbarung. Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Unternehmens behalten wir uns vor, diese Entwicklerprogramm-Vereinbarung und die übrigen Bestandteile der Vereinbarung zu ändern. Wenn wir eine wesentliche Änderung an der Vereinbarung vornehmen, werden wir dich angemessen vor Wirksamwerden der betreffenden Änderung entweder per E-Mail an die mit deinem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse oder durch Übersendung einer Mitteilung über die Services benachrichtigen. Du kannst die jeweils aktuelle Version jederzeit einsehen, indem du diese Seite und die jeweils aktuelle Version der anderen Seiten besuchst, auf die in der Vereinbarung verwiesen wird. Die in wesentlichen Punkten überarbeitete Vereinbarung tritt an dem in unserer Mitteilung angegebenen Datum in Kraft, und alle sonstigen Änderungen werden mit der Veröffentlichung der Änderung wirksam. Wenn du nach dem Datum des Inkrafttretens auf unsere Services für Entwickler:innen zugreifst, stimmst du mit diesem Zugriff den überarbeiteten Bedingungen zu.

12.10. Gesamtvereinbarung. Diese Vereinbarung, einschließlich aller Anlagen, Zusätze und durch Verweis einbezogenen Bestimmungen, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren und gleichzeitigen Vereinbarungen, Angebote oder Zusicherungen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, bezüglich ihres Gegenstandes.