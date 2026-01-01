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Letzte Aktualisierung: 25. April 2023

Die Vereinbarung für Hauptdienste und die ergänzenden Nutzungsbedingungen von Slack (zusammen die „Slack-Nutzungsbedingungen“) beschreiben deine Rechte und Pflichten bei der Nutzung unserer produktivitätssteigernden Online-Plattform und der dazugehörigen Online-Tools (die „Services“).

Für dich als Kund:in regeln die Slack-Nutzungsbedingungen deinen Zugriff und deine Nutzung unserer Services. Wenn du zu einem von einer Kundin bzw. einem Kunden eingerichteten Workspace eingeladen wirst, regeln die Nutzungsbedingungen für Benutzer:innen (die „Nutzungsbedingungen“) deinen Zugang und deine Nutzung der Services.

Lies dir die Slack-Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da sie eine bindende Vereinbarung zwischen dir und uns darstellen. Die Vereinbarung für Hauptdienste ist unter dem folgenden Salesforce Link verfügbar, da Slack ein Salesforce Unternehmen ist:

MSA

Über diesen Link gelangst du zu den ergänzenden Nutzungsbedingungen von Slack:

Ergänzende Nutzungsbedingungen von Slack

Weiter unten findest du Links zu weiteren nützlichen Ressourcen mit klärenden Informationen zu Produktfunktionen, Richtlinien und Praktiken von Slack.

Zusätzliche Ressourcen