Acuerdo de servicios principales

Última actualización: 25 de abril de 2023

El Acuerdo de servicios principales y las Condiciones complementarias de Slack (en conjunto, las “Condiciones de Slack”) describen tus derechos y responsabilidades respecto del uso de nuestra plataforma y nuestras herramientas en línea de productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”).

Si eres “Cliente”, las Condiciones de Slack rigen el acceso y uso que hagas de nuestros Servicios. Si te han invitado a un espacio de trabajo definido por un Cliente, las Condiciones de servicio al usuario (las “Condiciones del usuario”) rigen el acceso y el uso de los Servicios.

Lee las Condiciones de Slack detenidamente, ya que constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre tú y nosotros. El Acuerdo de servicios principales está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, ya que Slack es una empresa de Salesforce:

Acuerdo de servicios principales

Aquí tienes un enlace a las Condiciones complementarias de Slack:

Condiciones complementarias de Slack

A continuación, encontrarás enlaces a otros recursos prácticos, en los que se explican de manera clara las políticas, las prácticas y la funcionalidad de los productos de Slack.

Recursos adicionales