Acuerdo de servicios principales
Última actualización: 25 de abril de 2023
El Acuerdo de servicios principales y las Condiciones complementarias de Slack (en conjunto, las “Condiciones de Slack”) describen tus derechos y responsabilidades respecto del uso de nuestra plataforma y nuestras herramientas en línea de productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”).
Si eres “Cliente”, las Condiciones de Slack rigen el acceso y uso que hagas de nuestros Servicios. Si te han invitado a un espacio de trabajo definido por un Cliente, las Condiciones de servicio al usuario (las “Condiciones del usuario”) rigen el acceso y el uso de los Servicios.
Lee las Condiciones de Slack detenidamente, ya que constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre tú y nosotros. El Acuerdo de servicios principales está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, ya que Slack es una empresa de Salesforce:
Acuerdo de servicios principales
Aquí tienes un enlace a las Condiciones complementarias de Slack:
Condiciones complementarias de Slack
A continuación, encontrarás enlaces a otros recursos prácticos, en los que se explican de manera clara las políticas, las prácticas y la funcionalidad de los productos de Slack.
Recursos adicionales
- Guía para la exportación de datos en Slack
- Política de privacidad de Slack
- Condiciones de servicio al usuario de Slack
- Documentación técnica "Slack's Approach to Security" [PDF]
- Página de seguridad de Slack
- Confianza y cumplimiento normativo de Slack
- ¿Quién es el cliente?
- Instrucciones de procesamiento
- Baja de categoría por falta de pago
- Principios de privacidad: búsqueda, aprendizaje e inteligencia