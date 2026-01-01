本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

最終更新日 : 2023 年 4 月 25 日

主要サービス契約および Slack 補足条項（合わせて「Slack 利用規約」）は、当社のオンラインワークスペース業務効率化ツールおよびプラットフォーム（「本サービス」）を使用する際のお客様の権利と責任を規定するものです。

お客様が「顧客」である場合、Slack 利用規約が当社サービスへのお客様のアクセスおよびその利用に適用されます。お客様が顧客によってセットアップされたワークスペースへ招待されている場合、ユーザー向けサービス利用規約（「ユーザー規約」）が本サービスへのお客様のアクセスおよびその利用に適用されます。

Slack 利用規約は、お客様と当社との間において法的拘束力を有する契約であるため、よくお読みください。Slack は Salesforce の関連企業であるため、主要サービス契約は以下の Salesforce のリンクから参照できます。

主要サービス契約

Slack 補足条項へのリンクはこちら :

Slack 補足条項

その他参考情報へのリンクを以下に示します。Slack の製品機能、ポリシー、慣行について説明しています。

その他のリソース