Slack でリモート・ラーニング

生徒はクラスやプロジェクトごとのチャンネルで常に情報を把握し、質問することができます。教授はバーチャル講義とオンライン勤務を通して生徒との対話やディスカッションを続けることができます。また、Slack はそれぞれの予算に合わせた利用が可能。機関や団体を対象に特別割引も提供しています（対象団体として認可された場合に限ります）。