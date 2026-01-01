目次
パート 1
メールがリスク要因になる理由
どの企業も（自覚しているかどうかは別として）すでに生産性向上システムを使って仕事をしています。そして多くの場合、そのシステムは長く変わっていません。インターネット初期を代表する 3 大アプリ、すなわちメール、チャット、ビデオ会議は、現在でも職場の主役でしょう。
しかし、AI ファースト時代が到来している今、こうしたモデルは自らの重さで崩壊寸前になっています。かつてのデジタルワークで主流だったツールが、今では最大のボトルネックになろうとしているのです。情報がメールに閉じ込められ、コンテキストが数々のツールに分散している状態では、AI は部分的なデータによる不完全な理解をもとに動くしかありません。
これは働く人のせいではなく、システムの問題です。AI や自動化が到来する前に設計され、現代のビジネス規模にも対応していないシステムに原因があります。
しかし、AI ファースト時代が到来している今、こうしたモデルは自らの重さで崩壊寸前になっています。かつてのデジタルワークで主流だったツールが、今では最大のボトルネックになろうとしているのです。情報がメールに閉じ込められ、コンテキストが数々のツールに分散している状態では、AI は部分的なデータによる不完全な理解をもとに動くしかありません。
これは働く人のせいではなく、システムの問題です。AI や自動化が到来する前に設計され、現代のビジネス規模にも対応していないシステムに原因があります。
仕事のコストとして受け入れてきた技術スタックの分断が、AI 時代には機会損失に
Microsoft によると1、働く人は 1 日平均 117 通のメールを受け取っており、多い人では週あたり 9 時間近くをメールの管理に費やしています。さらに何らかのオンライン通知を 2 分おきに、1 日あたりにすると 275 回受け取っています。ビデオ会議も急激に増えており、業務時間外の通話も前年比で 16% 増。働く時間が長くなり、さらなる集中力の低下を招いています。
このような課題に対応しようと、プロジェクト管理トラッカーや議事録アプリといったピンポイントのソリューションが登場してきたものの、効率化は一部にとどまり、全体には及んでいません。それらは問題の一部分しか解決できず、その結果、人間と AI があらゆるツールを行き来して情報をつなぎ合わせなければならない、新たなサイロを生み出しています。
このような課題に対応しようと、プロジェクト管理トラッカーや議事録アプリといったピンポイントのソリューションが登場してきたものの、効率化は一部にとどまり、全体には及んでいません。それらは問題の一部分しか解決できず、その結果、人間と AI があらゆるツールを行き来して情報をつなぎ合わせなければならない、新たなサイロを生み出しています。
「この AI 時代において、私はイノベーションだけを考えているのではありません。ビジネスの姿をゼロから再構築しようと試みているのです」
Adecco、Group SVP 兼 Global Head of HR