パート 3

メールとチャットの限界

ほとんどの企業にとって、メールは依然として標準のコミュニケーションツールでしょう。企業によっては、これを Microsoft Teams のようなベーシックなチャットツールで補っています。こうした二重システムのアプローチは、理論的には理にかなっているように思われます。つまり、正式な連絡にはメール、手軽なコミュニケーションにはチャットというわけです。



しかし、実際のところ、このやり方では AI が力を発揮するのに必要なコンテキストが細分化されてしまいます。仕事が 2 つのシステムに分かれていることで、ワークフローや検索が分断され、十分なコンテキストが得られないのです。



ツールが連携されていないと、AI は力を発揮できません。これからの時代の仕事には、2 つのコミュニケーションシステムではなく、すべてを 1 つにまとめるプラットフォームが必要です。投資のロードマップからもこの限界が見えています。多くの会社が今もツール中心の AI 機能や、ツール間を橋渡しするパッチの開発を続けていますが、それらはギャップを根本的に解消するものではありません。

Teams によってメールが不要になるどころか、むしろそれへの依存度が高まり、ユーザーはさらなるアプリの切り替えを強いられることに

Teams を使ってもメールを手放せない理由 Teams は小規模グループでの会話のために開発されたものであり、記録のためのシステムではありません。Copilot in Outlook のような Outlook 中心の AI 機能や、Loop コンポーネントは旧来型のプラットフォーム間を橋渡しするものですが、そもそも現代の仕事に合わせた基盤が構築されていれば、こうしたパッチは不要だったでしょう。 より根深いのは構造的な問題です。Teams は、そもそも AI 時代の仕事に合わせて設計されたものではありません。Teams は 2001 年に誕生したドキュメント管理システム SharePoint を中心として設計されており、そのコンテナ化された仕組みにより、情報の見つけやすさとガバナンスの両立が難しくなっています。 限界はすでに見えています。組織全体においてチャネルを見つけ出すのが困難です。それぞれの「チーム」にチャネルの制限があるため、会社は複数のチームを立ち上げざるを得ず、それによりナレッジの細分化が進んでしまいます。メンバーを追加できるのはチーム所有者に限られるため、可視性が限定的でコラボレーションも進みづらくなっています。公開 / プライベート / 共有というチャネルの種類も固定されているため、公開チャネルをプライベートに変更したいと思った時には、削除して作り直すしかありません。 その結果、無数の小さなワークスペースにナレッジが分散します。こうした硬直的な構造により、働く人は情報を得るために、会話を追いかけまわし、チャネルを何度も作り直し、結局はメールに頼らざるを得なくなります。 AI 時代において、この構造は生産性を妨げるおそれがあります。AI が求めているのは、会話から生み出される、持続的で検索可能で、つながりのあるコンテキストです。ファイル整理のためのフォルダーベースの設計になっている SharePoint では、インテリジェントな仕事の力を十分に発揮できません。 仕事がコンテナに閉じ込められていると、AI は全体を参照できません。デフォルトの権限設定により会話に参加できるメンバーが限定されていると、AI は組織全体のナレッジから学習できません。構造的な制限によって組織のナレッジが細分化されることで、AI は情報を結びつけるという本来の強みを失ってしまいます。



AI 時代には、根本的に異なるアプローチが求められます。必要なのは、人とエージェントが同じコンテキストを継続的に共有し、会話のサイロ化を解消できる場所、つまり、仕事を可視化し、アクションを起こしやすいよう設計されたプラットフォームです。

ツールの分断がもたらす問題 Outlook と Teams は、ある矛盾をかかえています。それは、かたや硬直的すぎて進化できず、かたや細分化しすぎて大規模化できない、という課題です。これにより働く人は、データの追跡やツールの切り替え、情報をつなぎ合わせる手間が増え、ワークフローが円滑になるどころか摩擦を増やす状況に陥りがちです。こうした摩擦は、AI ファーストの時代に求められる生産性向上の妨げになります。



Outlook と Teams には AI が導入されているものの、その根底にあるモデルは変わっていません。2 つのツール、2 つのループがあることで、ユーザーの利用体験が分断されています。20 年経っても同じです。終わりのないメッセージ、バラバラのコンテキストにより、働く人は「デジタル負債」の海で溺れかけています。



メールや Teams に頼った働き方では、AI に期待どおりの力を発揮してもらうことはできません。いま必要なのは、人間、システム、AI エージェントを 1 つの「仕事のオペレーティングシステム」としてまとめる、一元化された会話型プラットフォームです。