Teil 3

Der E-Mail-Posteingang und die Chat-Falle

E-Mails sind nach wie vor das Standardkommunikationsmittel für die meisten Unternehmen, und jedes Unternehmen, das E-Mails bevorzugt, ergänzt diese durch einfache Chat-Tools wie Microsoft Teams. Dieser duale Ansatz klingt auf dem Papier praktisch: E-Mails für die offizielle Kommunikation, Chat für schnelle Zusammenarbeit.



In Wirklichkeit fragmentiert es den umfassenden Kontext, den KI für effiziente Arbeit benötigt. Diese Teilung schafft Arbeit in zwei Systemen: zwei Arbeitsabläufe, zwei Sucherfahrungen, zwei Orte, an denen der Kontext verloren geht.



KI versagt, wenn Tools nicht miteinander vernetzt sind. Die moderne Arbeitswelt erfordert eine Plattform, die alle Tools zusammenführt, und nicht zwei Kommunikationssysteme. Investitionspläne bestätigen diese Einschränkung: Unternehmen entwickeln weiterhin Tool-basierte KI-Funktionen und Integrationspatches, die die Lücke überbrücken, aber nicht schließen sollen.

Teams macht den E-Mail-Posteingang nicht überflüssig – es macht ihn noch wichtiger. Schlimmer noch: Es führt eine weitere App ein, zu der Benutzer:innen wechseln müssen.

Warum Teams den E-Mail-Posteingang nicht ersetzt hat Teams wurde für Unterhaltungen in kleinen Gruppen entwickelt und nicht als Aufzeichnungssystem. Outlook-zentrierte KI-Funktionen wie Copilot in Outlook und Loop-Komponenten verbinden die beiden älteren Plattformen miteinander. Wäre Teams die Grundlage für modernes Arbeiten, wären diese Patches nicht notwendig. Das tiefer liegende Problem ist strukturbedingt. Teams wurde nicht von Grund auf für die Arbeitsweise im KI-Zeitalter entwickelt, sondern auf der Grundlage von SharePoint, einem Dokumentenmanagementsystem aus dem Jahr 2001. Die starre Containerisierung von Teams erzwingt einen Kompromiss zwischen Auffindbarkeit und Governance. Die Einschränkungen sind vorhersehbar. Channels sind innerhalb des Unternehmens schwer zu finden. Jedes Team hat eine Channel-Begrenzung, was Unternehmen dazu zwingt, mehrere Teams zu erstellen und Wissen weiter zu fragmentieren. Nur Team-Inhaber:innen können Mitglieder hinzufügen, was die Sichtbarkeit einschränkt und die Zusammenarbeit verlangsamt. Channel-Typen (Geschlossen, Offen, gemeinsam genutzt) sind dauerhaft – wenn ein Offener Channel zu einem Geschlossenen Channel werden soll, geht das nur, wenn du ihn löschst und neu erstellst. Das Ergebnis ist fragmentiertes Wissen in unzähligen Mikro-Workspaces. Diese strukturelle Starrheit zwingt die Mitarbeitenden dazu, Unterhaltungen nachzujagen, Channels neu zu erstellen und auf E-Mails zurückzugreifen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Im KI-Zeitalter kann diese Architektur die Produktivität beeinträchtigen. KI erfordert Systeme, in denen Unterhaltungen einen dauerhaften, durchsuchbaren und vernetzten Kontext schaffen. Das ordnerbasierte Modell von SharePoint wurde entwickelt, um Dateien zu organisieren, nicht um intelligentes Arbeiten zu ermöglichen. Wenn Arbeit in starren Containern eingeschlossen ist, kann KI nicht über diese hinausgehend antworten. Wenn Standardberechtigungen einschränken, wer an Unterhaltungen teilnehmen darf, kann KI nicht aus dem Unternehmenswissen lernen. Wenn strukturelle Grenzen das Unternehmenswissen fragmentieren, verliert KI das Bindeglied, das sie effektiv macht.



Das KI-Zeitalter erfordert etwas grundlegend Neues: eine Plattform, auf der Menschen und Agenten denselben kontinuierlichen Kontext teilen, auf der Unterhaltungen nicht in Silos versanden und auf der das System selbst so konzipiert ist, dass Arbeit sichtbar und umsetzbar wird.

Zwei Tools, ein Problem Outlook und Teams bilden zusammen ein Paradoxon: Das eine ist zu starr, um sich weiterzuentwickeln. Das andere ist zu fragmentiert, um skalierbar zu sein. Beide erhöhen den Aufwand für Mitarbeitende, Informationen zu verfolgen, zwischen ihnen zu wechseln und sie zusammenzuführen. Anstatt den Arbeitsfluss zu erleichtern, verursachen sie Reibungsverluste – und in einer Zeit, in der KI an erster Stelle steht, schränken diese Reibungsverluste die Produktivitätssteigerungen ein, die Unternehmen benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Auch wenn Microsoft KI in Outlook und Teams integriert, hat sich das zugrunde liegende Modell nicht geändert: zwei Tools, zwei Schleifen, eine fragmentierte Erfahrung. Das Ergebnis ist das gleiche wie seit 20 Jahren: endlose Nachrichten, verstreuter Kontext und Mitarbeitende, die in digitalen Altlasten versinken.



Wenn KI ihr Versprechen einlösen soll, kann Arbeit nicht in E-Mails, Tabs oder Teams stattfinden. Es bedarf einer einzigen Plattform für Unterhaltungen, die Menschen, Systeme und KI-Agenten in einem Betriebssystem für die Arbeit zusammenführt.