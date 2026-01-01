INHALTSVERZEICHNIS
- Warum E-Mails ein Risiko darstellen
- Der große Wandel der Arbeit
- Der E-Mail-Posteingang und die Chat-Falle
- Wie sich Arbeit im KI-Zeitalter weiterentwickelt
- Slack: Das Betriebssystem für die Arbeit für agentenbasierte Unternehmen
- Was die innovativsten Unternehmen der Welt bereits wissen
- Es ist Zeit, Arbeit neu zu denken
Teil 1
Warum E-Mails ein Risiko darstellen
Jedes Unternehmen arbeitet bereits mit einem Produktivitätssystem, auch wenn es sich dessen nicht bewusst ist. Bei vielen hat sich dieses System seit Jahrzehnten nicht verändert. Dieselben drei Anwendungen, die die frühe Ära des Internets geprägt haben, bestimmen auch heute noch den modernen Arbeitsalltag: E-Mails, Chats und Video-Meetings.
Im KI-Zeitalter bricht dieses Modell unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Tools, die vorher im Mittelpunkt der digitalen Arbeit standen, sind nun zu ihrem größten Hindernis geworden. Sie sperren Informationen in E-Mail-Posteingängen ein, fragmentieren den Kontext in verschiedenen Tools und zwingen KI dazu, mit unvollständigen Daten und ohne das Gesamtbild zu arbeiten.
Das Problem sind nicht deine Mitarbeitenden, sondern es ist das System, das für eine Welt vor KI, Automatisierung und der Größe moderner Unternehmen entwickelt wurde.
Im KI-Zeitalter bricht dieses Modell unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Tools, die vorher im Mittelpunkt der digitalen Arbeit standen, sind nun zu ihrem größten Hindernis geworden. Sie sperren Informationen in E-Mail-Posteingängen ein, fragmentieren den Kontext in verschiedenen Tools und zwingen KI dazu, mit unvollständigen Daten und ohne das Gesamtbild zu arbeiten.
Das Problem sind nicht deine Mitarbeitenden, sondern es ist das System, das für eine Welt vor KI, Automatisierung und der Größe moderner Unternehmen entwickelt wurde.
Der fragmentierte Tech-Stack, den wir als Kostenfaktor für unsere Geschäftstätigkeit hingenommen haben, kostet uns im KI-Zeitalter Opportunitys.
Beschäftigte erhalten durchschnittlich 117 E-Mails pro Tag, wobei Vielnutzer:innen laut Microsoft1 fast neun Stunden pro Woche mit der Verwaltung ihrer E-Mail-Posteingänge verbringen. Gleichzeitig werden Mitarbeitende alle zwei Minuten mit digitalen Unterbrechungen bombardiert, was insgesamt 275 Unterbrechungen pro Tag ergibt. Auch Videomeetings nehmen zu, wobei die Anzahl der Calls nach Feierabend im Vergleich zum Vorjahr um 16 % gestiegen ist, was den Arbeitstag verlängert und die Aufmerksamkeit noch weiter fragmentiert.
Punktlösungen wie Projektmanagement-Tracker und Notiz-Apps sind entstanden, um die Lücken zu schließen, aber sie steigern die Effizienz nur in kleinen Bereichen, nicht in großem Maßstab. Jede einzelne löst einen Teil des Problems, schafft aber gleichzeitig mehr Silos, die Menschen und KI überbrücken müssen.
Punktlösungen wie Projektmanagement-Tracker und Notiz-Apps sind entstanden, um die Lücken zu schließen, aber sie steigern die Effizienz nur in kleinen Bereichen, nicht in großem Maßstab. Jede einzelne löst einen Teil des Problems, schafft aber gleichzeitig mehr Silos, die Menschen und KI überbrücken müssen.
„Im KI-Zeitalter denke ich nicht nur über Innovationen nach. Ich versuche, Unternehmen von Grund auf neu zu denken.“
Group SVP and Global Head of HR, Adecco