Einfacher Chat für wichtige Arbeit
Ein effizienter, organisierter Team-Chat hilft dir und deinem Team, besser zusammenzuarbeiten.
Den Kommunikationsstil wählen, der zu dir passt
Zusammenarbeit ist nicht nur auf Text beschränkt. Nutze Audio-, Videonachrichten und mehr, damit andere genau verstehen, was du möchtest.
Vernetzen mit anderen – egal, wo sie arbeiten
Bringe alle in deiner Organisation für die Zusammenarbeit und die Kommunikation an einem zentralen Ort zusammen. Dort findest du unabhängig von deinem Arbeitsort alles, was du aus dem Büro kennst: von Einzel- bis Team-Chats.
Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen
Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.
Productivity
Customer Support
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Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen
Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.
Sicher chatten mit offener oder privater Kommunikation
Der Großteil der Chats in Slack findet in Channels statt – offene, organisierte Orte für Nachrichten, Dateien, Tools und Personen –, aber über Geschlossene Channels und Direktnachrichten kannst du immer auch vertraulich kommunizieren.
Unterhaltungen organisieren
Du benennst und ordnest deine Channels nach Projekten, Kund:innen oder was auch immer für dich und dein Unternehmen sinnvoll ist. Jede Unterhaltung hat ein Zuhause und einen Ort, an dem Dinge vorangebracht werden, und du hast einen Überblick über deine Nachrichten in Echtzeit.
Eine Wissensdatenbank schaffen
Arbeite intelligenter, indem du auf deine privaten Nachrichten verweist oder öffentliche Unterhaltungen in Channels deines Unternehmens führst, die alle automatisch gespeichert werden und durchsucht werden können.
Immer zum Greifen nahe
Bleibe in allen Unterhaltungen auf dem aktuellen Stand und nimm mit eigenen Slack-Apps für Desktop- oder Mobilgeräte von überall aus an Unterhaltungen teil.
Schau dir Zusammenarbeit in Slack genauer an
Slack-Grundlagen: Nachrichtenübermittlung optimieren
Slack zum Einstieg: Suchen und Starten von Unterhaltungen
Die Details zum Arbeiten in Slack-Channels
Häufig gestellte Fragen
Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Nachrichten schnell verloren gehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen.
Direktnachrichten zwischen zwei oder mehreren Mitgliedern sind standardmäßig privat. Diese Chats werden in separaten Gruppen unter „Direktnachrichten“ unterhalb der Liste der Geschlossenen und Offenen Channels auf der linken Seite des Slack-Fensters aufgelistet.
Mit Slack Connect kannst du Personen außerhalb deines Unternehmens zu Direktnachricht-Unterhaltungen einladen, die dann genauso funktionieren wie normale Direktnachrichten in Slack. Sobald eine Einladung gesendet und angenommen wurde, kannst du mit einer Person aus einem anderen Unternehmen Nachrichten austauschen.
Damit die Direktnachrichten-Unterhaltung starten kann, muss dein Unternehmen Slack im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos nutzen. Für das Annehmen einer Einladung zur Direktnachricht reicht jedoch ein kostenloses Abo aus.