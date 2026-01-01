Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Nachrichten schnell verloren gehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen.