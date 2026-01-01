Zwei Teammitglieder, die sich unterhalten, während sie von stilisierten Slack-Nachrichten und einer Hand umgeben sind, die an das Daumen-hoch-Emoji erinnert
Direktnachrichten und Gruppennachrichten

Einfacher Chat für wichtige Arbeit

Ein effizienter, organisierter Team-Chat hilft dir und deinem Team, besser zusammenzuarbeiten.

Eine Beispiel-Unterhaltung in Slack
team
Bilge Yanar12:35 UhrHallo @channel, kurzes Update: Vorschlag für Q4 ist fertig! Sagt Bescheid, wenn ich etwas übersehen habe.
Q4 Fiktion GmbH Standort-VorschlagSpreadsheet from Google Drive
hat diese Datei hochgeladen: Q4 Fiktion GmbH Standort-Vorschlag
👀5🙌2
Nikki Kroll12:35 UhrSuper Arbeit, @Bilge Yanar. Ich denke, du könntest meine Timeline um ein paar Wochen verkürzen.
Bilge Yanar12:35 UhrWird gemacht. Hast du andere Aufgaben, die du für diese Wochen vorschlagen möchtest?
Nachricht an #team

Den Kommunikationsstil wählen, der zu dir passt

Zusammenarbeit ist nicht nur auf Text beschränkt. Nutze Audio-, Videonachrichten und mehr, damit andere genau verstehen, was du möchtest.

Eine Beispiel-Unterhaltung in Slack
team
Bilge Yanar12:35 UhrHallo @channel, kurzes Update: Vorschlag für Q4 ist fertig! Sagt Bescheid, wenn ich etwas übersehen habe.
Q4 Fiktion GmbH Standort-VorschlagSpreadsheet from Google Drive
hat diese Datei hochgeladen: Q4 Fiktion GmbH Standort-Vorschlag
👀5🙌2
Nikki Kroll12:35 UhrSuper Arbeit, @Bilge Yanar. Ich denke, du könntest meine Timeline um ein paar Wochen verkürzen.
Bilge Yanar12:35 UhrWird gemacht. Hast du andere Aufgaben, die du für diese Wochen vorschlagen möchtest?
Nachricht an #team
Ein Anwendungsbeispiel für die Troops-App-Integration
support-status
Mia Greco15:24 UhrGestern
  • Feiertag hier in Kanada!
Heute
  • Coupon-Code-Prüfung
Michael Meyer15:24 UhrGestern
  • Anscheinend kein Feiertag
  • Ergebnisse der Field-Marketing-Umfrage
Heute
  • Zusammenfassung der Ergebnisse von gestern
  • Analytics-Prüfung
Nachricht an #support-status

Vernetzen mit anderen – egal, wo sie arbeiten

Bringe alle in deiner Organisation für die Zusammenarbeit und die Kommunikation an einem zentralen Ort zusammen. Dort findest du unabhängig von deinem Arbeitsort alles, was du aus dem Büro kennst: von Einzel- bis Team-Chats.

Ein Anwendungsbeispiel für die Troops-App-Integration
support-status
Mia Greco15:24 UhrGestern
  • Feiertag hier in Kanada!
Heute
  • Coupon-Code-Prüfung
Michael Meyer15:24 UhrGestern
  • Anscheinend kein Feiertag
  • Ergebnisse der Field-Marketing-Umfrage
Heute
  • Zusammenfassung der Ergebnisse von gestern
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Nachricht an #support-status

Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen

Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.

Slack Marketplace anzeigen

Logo of Google Drive
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Productivity
Logo of Salesforce (Legacy)
Salesforce (Legacy)
Customer Support
Logo of Asana
Asana
Productivity
Mystery App
Customer Support

Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen

Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.

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Sicher chatten mit offener oder privater Kommunikation

Der Großteil der Chats in Slack findet in Channels statt – offene, organisierte Orte für Nachrichten, Dateien, Tools und Personen –, aber über Geschlossene Channels und Direktnachrichten kannst du immer auch vertraulich kommunizieren.

Unterhaltungen organisieren

Du benennst und ordnest deine Channels nach Projekten, Kund:innen oder was auch immer für dich und dein Unternehmen sinnvoll ist. Jede Unterhaltung hat ein Zuhause und einen Ort, an dem Dinge vorangebracht werden, und du hast einen Überblick über deine Nachrichten in Echtzeit.

Eine Wissensdatenbank schaffen

Arbeite intelligenter, indem du auf deine privaten Nachrichten verweist oder öffentliche Unterhaltungen in Channels deines Unternehmens führst, die alle automatisch gespeichert werden und durchsucht werden können.

Immer zum Greifen nahe

Bleibe in allen Unterhaltungen auf dem aktuellen Stand und nimm mit eigenen Slack-Apps für Desktop- oder Mobilgeräte von überall aus an Unterhaltungen teil.

Schau dir Zusammenarbeit in Slack genauer an

Blog

Slack-Grundlagen: Nachrichtenübermittlung optimieren

Slack-Tutorials

Slack zum Einstieg: Suchen und Starten von Unterhaltungen

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Die Details zum Arbeiten in Slack-Channels

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Häufig gestellte Fragen

Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Nachrichten schnell verloren gehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen.

Direktnachrichten zwischen zwei oder mehreren Mitgliedern sind standardmäßig privat. Diese Chats werden in separaten Gruppen unter „Direktnachrichten“ unterhalb der Liste der Geschlossenen und Offenen Channels auf der linken Seite des Slack-Fensters aufgelistet.

Mit Slack Connect kannst du Personen außerhalb deines Unternehmens zu Direktnachricht-Unterhaltungen einladen, die dann genauso funktionieren wie normale Direktnachrichten in Slack. Sobald eine Einladung gesendet und angenommen wurde, kannst du mit einer Person aus einem anderen Unternehmen Nachrichten austauschen.

Damit die Direktnachrichten-Unterhaltung starten kann, muss dein Unternehmen Slack im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos nutzen. Für das Annehmen einer Einladung zur Direktnachricht reicht jedoch ein kostenloses Abo aus.

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