Mit Video- und Sprachnachrichten aufeinander abgestimmt bleiben und Zeit sparen
Nimm Audio- oder Videonachrichten auf und versende sie, um Informationen auszutauschen, ohne ein Meeting abzuhalten.
Einfach auf „Aufnehmen“ drücken
Mithilfe von Video- und Sprachnachrichten kann dein Team Updates, Ankündigungen und Erklärungen direkt von dir erhalten. Poste Audio-, Video- oder Bildschirmaufzeichnungen, um den Inhalten mehr Farbe und Kontext zu verleihen – alles direkt in Slack.
Mit jedem Zeitplan abstimmen
Alle können sich die Video- und Sprachnachrichten ansehen oder selbst erstellen, wann es ihnen passt. So bleiben Teams auf dem Laufenden, ohne dass sie einen gemeinsamen Termin im Kalender finden müssen.
51 %
Reduzierung der geplanten Meetings bei Teams, die Video- und Sprachnachrichten verwenden*
Abspielen, wann du es willst
Sieh oder hör dir Video- und Sprachnachrichten an, wann und wie du möchtest: Lasse sie schneller oder langsamer laufen, schalte Untertitel ein oder überfliege das Transkript – an deinem Schreibtisch oder unterwegs.
„Slack beschleunigt die Arbeit, indem es allen über Teams, Zeitzonen und Standorte hinweg einfach zugängliche Tools wie Video- und Sprachnachrichten zur Verfügung stellt, um asynchron miteinander zusammenzuarbeiten.“
Häufig gestellte Fragen
Alle Slack-Pläne – sowohl die kostenpflichtigen als auch die kostenlosen Versionen – bieten eine unbegrenzte Nutzung von Video- und Sprachnachrichten.
Anstatt zu versuchen, alle gleichzeitig zu versammeln, kannst du eine Video- oder Sprachnachricht verschicken. Oder nutze eine Video- oder Sprachnachricht, wenn du deinen Schreibtisch verlassen musst oder unterwegs bist und es einfacher ist, deine Nachricht aufzunehmen, als sie zu tippen.
Alle in einem Channel oder einer Direktnachricht können Video- und Sprachnachrichten verschicken und abspielen. Sie können außerdem in einem Thread mit einer eigenen Video- oder Sprachnachricht antworten.
Du kannst Videos bei Bedarf beschleunigen oder verlangsamen, pausieren oder abspielen, Untertitel ein- oder ausschalten oder das Transkript lesen und sie so oft ansehen, wie du möchtest, um sicherzustellen, dass du kein Detail verpasst.
Beim Aufnehmen einer Video- oder Sprachnachricht kannst du deine Kamera ein- oder ausschalten und sogar deinen Videohintergrund verwischen. Teile deinen Bildschirm in einer Videonachricht – die perfekte Option, um jemandem ein Projekt zu erläutern.
Video- und Sprachnachrichten können bis zu fünf Minuten lang sein.