Alle in einem Channel oder einer Direktnachricht können Video- und Sprachnachrichten verschicken und abspielen. Sie können außerdem in einem Thread mit einer eigenen Video- oder Sprachnachricht antworten.

Du kannst Videos bei Bedarf beschleunigen oder verlangsamen, pausieren oder abspielen, Untertitel ein- oder ausschalten oder das Transkript lesen und sie so oft ansehen, wie du möchtest, um sicherzustellen, dass du kein Detail verpasst.

Beim Aufnehmen einer Video- oder Sprachnachricht kannst du deine Kamera ein- oder ausschalten und sogar deinen Videohintergrund verwischen. Teile deinen Bildschirm in einer Videonachricht – die perfekte Option, um jemandem ein Projekt zu erläutern.